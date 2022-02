Diana Hoyos reveló curiosidades de ‘Te la dedico’, próxima a estrenarse

Póster de 'Te la dedico', serie del Canal RCN. Foto: @pipebueno

Por este tiempo y entre sus estrenos inmediatos, al Canal RCN le figura el lanzamiento de ‘Te la dedico’. Concretamente la fecha seleccionada en el calendario para su estreno es el 8 de febrero. Entonces, mientras se está a la espera de que la serie musical sea presentada oficialmente ante la audiencia colombiana, Diana Hoyos – quien se desenvuelve en la interpretación de uno de los personajes protagonistas – expuso algunas curiosidades sobre la producción, principalmente en cuanto a la música se refiere.

De este modo, de parte de su grupo de seguidores en Instagram le llegaron variados interrogantes sobre el tema, un usuario – por ejemplo – manifestó su deseo de averiguar si “¿saldrán más canciones que cantes solo tú?”. Es de recordar que, además de Hoyos, ‘Te la dedico’ también encierra el trabajo actoral y musical de Pipe Bueno (cantante de música popular). En vista de que los dos protagonistas de esta historia cantan, por supuesto, tienen temas en conjunto para el seriado. Sin embargo, volviendo a la pregunta, la actriz dio cuenta que, en efecto, tendrá canciones en solitario.

“Claro que sí, van a salir más canciones. Lo que pasa es que hasta ahora están las canciones que hemos grabado como hasta este punto de la novela, pero yo creo que van a ir subiendo las demás canciones. Las pueden escuchar en todas las plataformas”, aseveró desde sus Historias en Instagram.

Vale recordar que ‘Te la dedico’, más allá de ser una serie, también tiene un álbum, el cual encierra aproximadamente nueve canciones. Y, Diana Hoyos hizo la mención de sus dos temas predilectos. “Me gusta mucho ‘Eternas lágrimas’, me gusta mucho ‘Maldita traga’ también, pero van variando porque todavía no hemos terminado de grabar todo el disco, hay una versión en dúo que todavía no ha salido de ‘No la volvería a ver’”.

En cuanto a las otras canciones que suenan en dicho trabajo discográfico, también están en la lista: ‘Quédate cerca’, ‘Perdón si te fallé’, ‘La luna que tú miras’, ‘Trabajo duro’ y ‘Mis padres’.

No hay que dejar por fuera que la artista caleña también ha resaltado que entre el elenco “nos la pasamos increíble”, de hecho, mientras ponía este tema sobre la mesa la acompañaba Juanita Molina. Aparte de ellas y Pipe Bueno, también plasman su talento como actores en esta historia Valerie Domínguez, Marcela Gallego, Rafael Zea, Juliana Velásquez (también cantante), Álvaro Bayona y la lista sigue ampliamente.

Diana Hoyos cuenta algunas curiosidades de 'Te la dedico'

Entre todas estas figuras de la actuación, vale recordar que Pipe Bueno apenas se está adentrando en este campo artístico, puesto que el caleño netamente se ha desempeñado como cantante de música popular. Respecto a su personaje en ‘Te la dedico’, el cantante redactó el 18 de enero en sus redes sociales: “Este es ‘Wilson Barrera’ en ‘Te la dedico’, un personaje que le he entregado mucho cariño, dedicación, tiempo y profesionalismo. ¿Ustedes creen que uno puede volverse malo… por un desamor?”.

En cuanto al nombre del personaje protagónico de Diana Hoyos, éste fue bautizado como ‘Adriana Osorio’.

SEGUIR LEYENDO: