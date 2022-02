Sofía Vergara comparte emotivo mensaje en el Día Mundial contra el Cáncer

Sofía Vergara, actriz colombiana. mostró una foto de su cuerpo en los noventas. Foto: Instagram

Este viernes 4 de febrero se celebra a nivel internacional el Día Mundial contra el Cáncer y Sofía Vergara compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que por medio de una fotografía recordó la cicatriz que le dejó como la temida enfermedad. Cabe recordar la actriz que da vida a Gloria en la serie ‘Modern Family’ logró superar un cáncer de tiroides hace 22 años, provocando que recordara con una imagen cuando apenas comenzaba sus estudios de actuación.

“A los 28 años, “Cáncer” no era una palabra que esperaba escuchar. Era solo un chequeo de rutina. Pero los médicos me encontraron un nudo en la garganta y esa palabra pasó a formar parte de mi historia. Pasé incontables horas en tratamientos de radiación y, eventualmente, en cirugía. Hoy, puedo llamarme sobreviviente de cáncer”, escribió en un primer mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Esta fue mi primera clase de actuación después del diagnóstico y el tratamiento, y ver la cicatriz en mi garganta me recuerda lo bendecida que me sentí ese día, y todos los días desde entonces. Tengo suerte y estoy agradecida de poder compartir mi historia y decir ‘¡la prevención temprana es muy importante!’. Programe su chequeo anual para este año si aún no lo ha hecho”, concluyó el mensaje a sus seguidores en el que además invita a todos a realizarse los debidos exámenes para que este sea detectado a tiempo.

El pasado 23 de agosto de 2021, la colombiana mejor pagada en la historia de la televisión estadounidense, participó en un evento benéfico llamado ‘Stand Up To Cancer’, en el que reveló cómo tomó la noticia de que padecía de cáncer de tiroides, haciendo una dura confesión.

“A los 28 años, durante una visita de rutina al médico, mi doctor percibió un bulto en mi cuello. Me hicieron muchas pruebas y, finalmente, me dijeron que tenía cáncer de tiroides”, fueron las palabras que citó el portal ¡Hola!, sobre la intervención de Sofía en el evento.

En el evento en el que participaron estrellas como Reese Witherspoon, con quien Sofía ya compartió pantalla y Jennifer Garner, dijo que, “tuve la suerte de haberlo detectado temprano y de contar con el apoyo de mis médicos y, lo más importante, de mi familia (...) Creo que cuando pasas por una experiencia como esa tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti”, recordó la colombiana.

“Tener cáncer no es divertido. No querrás lidiar con nada más mientras lo atraviesas”, dijo en el evento, en el que además agregó que para poder eliminar las células cancerígenas de su cuerpo debió someterse a un tratamiento con pastillas de yodo y en la actualidad continúa tomando medicamentos para controlar el hipotiroidismo, cada mañana al despertar.

Recientemente, la también modelo fue tendencia al mencionar que sería la protagonista de uno de los comerciales del Super Bowl LVI, uno de los eventos deportivos con mayor audiencia en la televisión de los Estados Unidos. Asimismo, se confirmó que será la encargada de personificar a la temida Griselda Blanco, conocida como ‘La viuda negra’ para la nueva serie de Netflix.

Siendo una de las peores épocas que vivió Colombia, Blanco fue la madrina y encargada de abrirle el camino en el mundo del narcotráfico a Pablo Escobar.

“Griselda Blanco era un personaje exuberante, cuyas tácticas despiadadas pero ingeniosas le permitieron gobernar un imperio de USD 1.000 millones años antes que muchos de los capos masculinos más notorios, de los que sabemos mucho”, comentó la actriz el año pasado, cuando se dio a conocer el lanzamiento del proyecto que actualmente se encuentra en plena grabación.

