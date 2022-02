Video: Maluma le propuso matrimonio a Jennifer López ¿qué respondió la cantante?

Tomada de Instagram @maluma

Maluma y Jennifer López estrenan el próximo 14 de febrero su película ‘Marry me’ o ‘Cásate conmigo’ en español, por lo que no pierden la oportunidad de promocionar la cinta.

En esta oportunidad, el intérprete de ‘Sobrio’ compartió en Instagram un divertido video en el que aprovecha para proponerle matrimonio a Jennifer López, quien se encontraba acompañada de las conductoras del programa de televisión ‘Today with Hoda & Jenna’, que al unísono le pidieron que no aceptara la propuesta.

El clip que originalmente fue hecho para la plataforma de TikTok, muestra a Maluma vistiendo un gabán en color verde esmeralda sobre un conjunto de pantalón y camisa blanca, que hacen un match perfecto. De uno de los bolsillos, el cantante antioqueño saca una pequeña caja en color negro que contenía un anillo en su interior.

Allí, se acerca lentamente a Jennifer y le dice: “Jenn, ¿Marry me?”, a lo que la actriz y cantante, temerosamente sonríe y atrás de ella aparecen las conductoras del programa de televisión que, entre gritos y gestos con su mano, dicen: “Noooo, no, no, no”.

Al final se puede ver a Papi Juancho muy triste por la reacción de su amada – en la película – y un tanto decepcionado.

Aquí el video completo de Maluma y Jennifer López :

La actriz y cantante no cedió a los encantos del cantante paisa y en esta oportunidad recibió un rotundo no

“Le propuse matrimonio a JLO y miren lo que respondió”, dice la descripción del video del antioqueño.

El clip ya supera los siete millones de reproducciones y 930.000 ‘me gusta’ por parte de los seguidores del intérprete de ‘Hawaii’. Por otra parte, cerca de 5.700 usuarios han expresado su opinión y algunos lo han criticado por aparecer en pijama frente a JLo para pedir su mano en matrimonio, en tono de burla, otros simplemente se han divertido con sus reacciones.

“Las amigas no lo dejan a uno cometer errores”, “Yo si me caso con semejante bombón”, “Sería el matrimonio más bello”, “Pues con esa ropa y ese caminado cualquiera dice que no”, “Seamos sinceros, ¿quién no querría que esta propuesta fuera verdad?”, “Que mala suerte tienes, eres al único al que le dijo que no”, “Yo si te acepto mi amor”, entre otros.

Sin embargo, para tristeza de los seguidores de los artistas, esto se trataría de una estrategia publicitaría por la llegada a las salas de cine de la película que protagonizan Maluma y Jennifer López junto a Owen Wilson.

Cabe mencionar que la vida profesional del antioqueño ha venido en ascenso pues recientemente fue anunciado por Donatella Versace como la nueva imagen masculina para la colección Primavera – Verano 2022 de la prestigiosa casa de modas Versace. Asimismo, fue seleccionado por la revista Rolling Stone como el único colombiano dentro de las 25 personalidades más influyentes de la moda en el mundo artístico ubicado por encima de artistas como Rihanna, Dua Lipa, Lizzo, entre otros.

“La superestrella colombiana, una figura particular en desfiles de moda, nunca ha tenido miedo de asumir riesgos coloridos y ultra embellecidos: en los MTV VMA 2021, Maluma se fue con un traje de ‘bondage’ firmado por la casa Roberto Cavalli personalizado en cuero. Fuera del escenario, ha trabajado con marcas como Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y Balmain; se asoció con Olivier Rousteing recientemente a principios del año pasado para lanzar una colección cápsula inspirada en Miami Vice, describiéndola como ‘alta costura con un poco de Papi Juancho’”. J.L.

