Conductor de InDriver engañado por concejal uribista recuperó su carro y recogió más de $64 millones

Concejal de Manizales Julián Osorio y conductor de InDriver

La indignación de todo un país le trajo beneficios al señor Carlos Gutiérrez, conductor de In Driver, a quien un concejal uribista de Manizales le hizo decomisar el carro por la Policía luego de montarse como pasajero. El hombre recuperó su vehículo tras 7 días de retención y reunió más de 64 millones de pesos.

Los colombianos que se solidarizaron con su historia le depositaron ayudas para que saldara el comparendo que las autoridades de la capital caldense le impusieron por utilizar esas aplicaciones móviles.

La multa es de casi 1 millón de pesos y, según contó don Carlos (de 60 años de edad), ahora tiene que esperar que se defina en una audiencia el futuro de su caso.

“En estos momentos estoy reclamando el carrito aquí en los patios. Realizo la revisión para ver que no le falte nada. Le veo todo normal. Gracias a toda la gente que ha puesto su granito de arena. Mis más humildes agradecimientos”, aseguró el conductor tan pronto recuperó el vehículo con el que se gana el sustento diario.

Así mismo, el conductor de la aplicación le agradeció a todos los que le colaboraron enviándole plata para pagar la multa y costear los gastos que pudo incurrir por tener su carro en los patios. “Ya pude sacar el carrito ayer en horas de la mañana. Para poder sacar el vehículo me colaboró mucho el equipo de abogados y la gente que estuvo pendiente y me ayudó”, destacó don Carlos, en diálogo con la emisora BluRadio.

El hombre, aunque es oriundo de Bogotá, vive desde hace vario tiempo en Manizales y se gana la vida manejando el carro y haciendo servicios mediante dicha aplicación móvil y se volvió viral por el engaño que le hizo el concejal del Centro Democrático, Julián Osorio.

Los hechos se conocieron gracias a un video publicado por el mismo funcionario, el cual se volvió viral y provocó una reacción de apoyo frente al conductor.

El pasado 26 de enero Carlos Gutiérrez abrió la aplicación de InDriver para trabajar a través de la plataforma en la ciudad de Manizales. En el primer viaje que realizó, el pasajero resultó ser el concejal Julián Osorio, quien lo entregó a las autoridades para mofarse con los taxistas de la inmovilización del vehículo.

El mismo concejal manizaleño grabó la acción con su celular. Él solicitó el servicio, aparentemente con el objetivo de tenderle una trampa al conductor y habría establecido una ruta por un puesto de control de la Policía.

Cuando el vehículo llegó a ese lugar, Gutiérrez le pidió ayuda para que las autoridades no descubrieran que el servicio de transporte se prestaba a través de esa plataforma que no se encuentra regulada. “¿Usted me puede colaborar ahí?”, le preguntó el conductor a su pasajero tras ser detenido por los policías de tránsito, según se ve en el video que grabó el concejal. Osorio, mientras tanto, filmaba y esperaba que llegara la uniformada a la ventana del vehículo.

El concejal le contestó: “Sí claro, yo le colaboro diciéndole que usted viene prestándome un servicio de InDriver, y que usted está prestando un servicio ilegal. Esa es la colaboración que yo le puedo hacer, que eso no está permitido en Colombia y mucho menos en Manizales. Acá se respeta esta ciudad, mi amigo”.

Finalmente, Osorio descendió del vehículo tras delatar al conductor, quien fue multado y el carro inmovilizado por las autoridades.

Los colombianos se han solidarizado con el adulto mayor para recuperar el vehículo decomisado por las autoridades

Ante los hechos, Carlos Gutiérrez grabó un video contando su caso. “Por necesidad abrí la aplicación porque no tenía plata ni para la comida ni para el hotel (...) y pues desafortunadamente el primer servicio que hice fue el del concejal”, comentó el conductor. A su vez, pidió ayuda para pagar la multa de 800.000 pesos y así poder retirar su carro, el cual aseguró es el sustento de su familia. “Para las personas que se quieran solidar conmigo, cualquier cosa que tenga en su corazón es una gran ayuda para mí”, agregó.

