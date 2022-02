Brutal ataque contra ‘Negrita’: la perrita fue apuñalada y ahorcada en Santander

Negrita fue hallada sin orejas y con varias heridas.

La animalista santandereana Rosa Juliana Herrera hizo una grave denuncia de maltrato animal. Según explica en su fan page de Facebook, una perrita de raza pitbull desapareció por varias horas de la finca en la que vivía en Tequia, una vereda del municipio de San José de Miranda (Santander), junto con nueve perros y tres gatos adoptados.

Tras varias horas de búsqueda, hallaron el cuerpo de la canina en un predio vecino. Al mirarlo de cerca, sus dueños descubrieron que tenía signos de tortura: le habían cortado las orejas, el tronco tenía varias heridas de arma blanca y sobre el cuello se veían señales de ahorcamiento con una soga.

Alexis Ortega, el propietario de la perrita, aseguró al periódico local Vanguardia que ‘Negrita’ no llegó a comer su desayuno en la mañana. Los dueños se extrañaron, ya que el animal no solía alejarse de ellos. Entonces, emprendieron la búsqueda y encontraron la horrible escena.

Mediante un mensaje de Facebook, Ortega hizo la denuncia ante la opinión pública. Él calificó de malvado, frío, cobarde y salvaje el crimen cometido contra la canina.

Todo contra una pobre perrita indefensa!! Fue ahorcada, apuñalada en varias ocasiones y le cortaron sus hermosas orejitas! No es la primera vez que rompen el corazón de una familia, lastimando y hasta matando (cómo nuestro caso ) a perritos en este sector! Queremos que esto pare!! No queremos estar con el miedo de que pueda volver a ocurrir! Arrebatarnos parte de la familia!

Tras la denuncia de la animalista y Ortega, la Policía se acercó al lugar, habló con el dueño de ‘Negrita’ y comprobó que la mascota murió por heridas cortopunzantes.

El mayor Edwin Hernán Cordero Rodríguez, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Santander se pronunció sobre el caso.

Por esta razón, la Fiscalía General de la Nación ya se encuentra adelantando investigaciones, acompañados de nuestras unidades de investigación criminal del Departamento de Policía de Santander. Lamentamos estos hechos y le recordamos a la comunidad que el maltrato animal está contemplado como delito [...]. Por tal motivo, invitamos a la comunidad en general a que protejamos a nuestros animales y a la fauna silvestre.

Crímenes contra los animales

En Colombia existen herramientas legales para evitar que los animales domésticos sean lastimados. Por ejemplo, el artículo 339 del Código Penal dice que maltratar a un animal hasta matarlo o dejarlo malherido puede dar de uno a tres años de prisión, multas de cinco a sesenta salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilidades para ejercer cualquier actividad legal que implique el contacto con un animal.

También existe la Ley 1774 de 2016, que busca garantizar una relación entre animales y humanos basada en el respeto y la compasión.

Según ese documento, el bienestar de los seres vivos radica en que su tenedor cumpla cinco principios mínimos: que no sufran hambre, sed, malestar físico o dolor; que no se le provoquen enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a miedo o estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural.

Según el artículo 4, quienes incurran en actos dañinos que no provoquen la muerte o lesiones contra la salud e integridad física de los animales serán sancionados con multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como se trata de un delito, quienes sepan que se está maltratando a un animal —o que murió de forma violenta— pueden reportar el hecho llamando a la línea 123, con un agente de policía o mediante la línea 122 de la Fiscalía.

SEGUIR LEYENDO: