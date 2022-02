Para Comesaña, la selección Colombia “está en un pozo anímico muy grande”

El director técnico del Medellín Junior, Julio Comesaña, en una fotografía de archivo. EFE/Luis Eduardo Noriega A.

El uruguayo, nacionalizado colombiano, Julio Avelino Comesaña, elaboró sobre el mal momento que afronta la selección Colombia a dos fechas de concluir las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Fútbol Catar 2022.

Para Comesaña, en su segunda temporada en el banco del Independiente Medellín, la clave del desempeño en la cancha de la Tricolor está relacionada con un factor anímico que determina el rendimiento de los deportistas, una mayoría figuras en sus equipos de origen.

A diferencia de otros análisis producidos por figuras del fútbol, Comesaña mostró empatía ante la difícil situación del equipo y solicitó rodear al técnico Reinaldo Rueda para avanzar en las últimas fechas que aún brindan posibilidades para llegar a la repesca.

“Yo con lo de ayer me quedó una sensación que no me dio para un análisis de fútbol, me hizo acordar mucho alguien que dice que el fútbol es un estado de ánimo. Me quedó la sensación de un equipo atado, no jugaba suelto, no tenía inspiración, no tenía creación”, declaró Comesaña.

Para el uruguayo, la actual crisis cafetera está vinculada a un factor de inseguridad que reflejado en la cancha indica la falta de gol que evidencia la selección Colombia, la cual sumó más de 600 minutos sin abrir marcador en los últimos encuentros.

“Esa inseguridad viene de varios partidos, ese tema de gol es una cosa muy extraña. Uno como entrenador también se desespera y puede faltar continuidad, pero a Zapata le han dado continuidad y no hacía goles, en su club, donde sus compañeros lo conocen, hacía goles”.

Pese al entorno complicado que afronta la selección para los siguientes dos partidos, Comesaña envió un mensaje empático al cuerpo técnico y jugadores con el fin de que gestionen sus diferencias internas para que los resultados sean favorables para el conjunto colombiano.

“Lo mejor que podemos hacer es transmitir un mensaje de apoyo y pedirle a los jugadores y al mismo Reinaldo que miren hacia dentro de ellos, quiénes son, qué han logrado, estos son etapas en la vida. La única solución es mirar para adentro”.

Concluyó el técnico que las posibilidades de que la selección alcance la respesca dependen de una combinación de resultados, pero indicó que es fundamental este tipo de gestión para que el equipo afronte con entereza sus últimos dos partidos.

“Todavía hay posibilidades y depende de resultados de otros, pero son resultados que se pueden dar, pero si uno no cambia ese semblante es muy difícil”.

Las declaraciones de Julio Avelino Comesaña fueron entregadas al programa deportivo El VBar de Caracol Radio.

Varapalo para la selección Colombia tras deslucida actuación ante Argentina

El mensaje de Julio Avelino Comesaña fue un canto de cisne en medio de la indignación generalizada que provocó la derrota del combinado ante la Albiceleste.

Comenzó con las declaraciones de Radamel Falcao García quien tradujo el malestar del once al indicar que la instrucción de Rueda era conservar el cero en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba:

“El entrenador quería que mantuviéramos el cero, que pasaran los minutos y nos tomáramos más confianza. Al principio nos costó pero cuando pasaron los minutos nos fuimos acercando”.

Rueda ha sido señalado de ser defensivo en su táctica durante la Eliminatoria, motivo por el cual acordó su salida de la selección de Chile en la primera fase del evento continental.

Además, el técnico no ha utilizado a jugadores convocados a participar de los entrenamientos del combinado pero cuya presencia en el once titular nunca fue confirmada.

Con respecto a los señalamientos por el estilo del técnico colombiano, Alfredo ‘Coco’ Basile, técnico argentino que dirigió a la Albiceleste en la derrota del 5-0 ante los cafeteros hace 28 años, comentó:

“Pobre Pacho Maturana lo que debe pensar de este técnico nuevo. Cuando vi ayer a este muchacho (Rueda), cómo paró el equipo, con la necesidad de ganar. ¡Cómo paró el equipo! ¡El miedo! ¡Terror, como si jugara con terror!”.

Jugadores como “El Búfalo”, Alfredo Morelos, convocado pero sin minutos en la cancha, no estuvo en el enfrentamiento entre Rangers y Celtic, el clásico escocés, en el cual su equipo cayó derrotado.

Comentó el Daily Mail: “Morelos tuvo que viajar 4,840 millas de Glasgow a Barranquilla para el partido contra Perú, 3,011 millas para el juego contra Argentina y, luego, otras 6,981 millas para regresar de allí a Glasgow... lo que provocó que se perdiera el enfrentamiento de Old Firm por nada”.

