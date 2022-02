La millonada que tendrán que pagar los propietarios del que es considerado el edificio más lujoso de Colombia

Los propietarios del lujoso edificio Peñas Blancas deben pagarle al constructor más de 120 millones de pesos Foto: casas.trovit.com.co

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a los propietarios del lujoso edificio Peñas Blancas, en la localidad de Chapinero, pagarle al constructor más de 120 millones de pesos por los costos en que incurrió el proceso por la demanda por supuestas fallas en la concentración de la fachada.

Esta cifra que debe pagar la propiedad horizontal podrá incrementarse hasta $675 millones ante las nuevas reclamaciones del constructor. La delegada de Protección al Consumidor de la SIC y el Tribunal Superior de Bogotá , le dieron la razón a la Sociedad Peñas Blancas al determinar que “la fachada no era un elemento estructural, no tenía amenaza de ruina, la garantía no era decenal y la acción judicial estaba prescrita”.

El edificio Peñas Blancas está ubicado en la Avenida Circunvalar en Bogotá, este lujoso complejo cuenta con 66 apartamentos, tiene áreas comunes con 6 lobbies, un teatrino con pantalla gigante, piscina climatizada de 25 metros de largo, dos salas de juntas, cafetería, televisión por satélite, gimnasio con máquinas donde se puede hacer ejercicio, ver televisión y navegar en internet, salón de masajes, entre otros servicios. Se encuentra por 46 cámaras y 9 guardias de seguridad.

Muchos de los propietarios no saben que también tienen que pegar eso, otros están molestos porque ya pagaron hasta 150 millones de cuota extraordinario para completar los $8.500 millones para la nueva fachada, la cual no ha empezado.

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, el dinero lo deben pagar el Edificio Peñas Blancas PH para subsanar los costos en el que los constructores incurrieron al contratar peritos, recabar pruebas y elaborar memoriales para demostrar que no eran responsables del deterioro en el que está la fachada de un edificio que, según ellos, en más de una década no recibió mantenimiento.

Estos costos del proceso, que se conocen como las costas, siempre lo debe pagar el que pierde el proceso.

La constructora Peñas Blancas S.A. ha argumentado que el desprendimiento de las losas de la fachada se debe a un descuido en el mantenimiento y que el arreglo lo deben pagar los residentes.

Felipe Pinilla Acevedo, vocero de la constructora Peñas Blancas S.A ., le comentó al diario El Tiempo que: “la decisión de la SIC es ajustada a derecho, y es adecuada, justa y equitativa para un caso como este”.

Además, aseguró que las costas debería ser por mayor valor y la decisión tendrá que tomarla en unos meses.

La demanda de protección al consumidor (garantía) y que fue rechazada por la misma Superintendencia y el Tribunal Administrativo de Bogotá porque fue presentada después de vencida la garantía, que era de un año.

El representante de los propietarios de Peñas Blancas y de la copropiedad en el pleito jurídico, Pablo Felipe Robledo , explicó que la decisión sobre las costas de un proceso es “un tema formal” y en el mismo caso avanza una demanda por 10.000 millones de pesos contra el constructor en el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá. “La demanda ya fue admitida por el juez y se ordenó el embargo de bienes de los constructores”, afirmó.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Hábitat , se pronunció pues en noviembre sancionó a la constructora con una multa de más de 61 millones de pesos, por considerar que lo ocurrido con la fachada del lujoso edificio constituía “una deficiencia constructiva gravísima”.

La orden de pago de las costas del proceso por la demanda de garantía se suma ahora a los cerca de 8.000 millones de pesos que vale la instalación de la nueva fachada de Peñas Blancas.

