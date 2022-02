Rueda dice que no renunciará a la dirección técnica de la selección Colombia

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba, Argentina - February 1, 2022 Colombia coach Reinaldo Rueda REUTERS/Agustin Marcarian

La selección Colombia viene afrontando la peor racha de cara al gol, es más ayer completó siete partidos sin anotar, ganándole a Venezuela en el anti record que poseía el equipo del orinoco en sus partidos disputados entre 1997 y el 2000. Más de 650 minutos lleva el rentado nacional sin celebrar en el arco contrario.

Esto y el estar prácticamente eliminada del mundial que se celebrará en Qatar en el mes de diciembre, ha despertado la inquietud de varios periodistas deportivos y opinión en general que desea que el ciclo del entrenador vallecaucano finalicé ya y se inicie uno otro con un nuevo entrenador de cara a las próximas competiciones.

Pero otro es el punto de vista de Reinaldo Rueda, quien después de la derrota en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba en la fecha 16 de las eliminatorias 1 - 0 contra Argentina.

El seleccionador vallecaucano respondió en rueda de prensa después de la derrota: “Queremos seguir con la fortaleza de que estamos en el camino, que esto no ha terminado, que tenemos que responder hasta el final. Se alejaron mucho las posibilidades por los resultados de nuestros rivales, pero no se termina la clasificatoria. La idea es levantarnos, reaccionar y saber que nos quedan dos jornadas que debemos acumular si queremos estar en el Mundial”.

Rueda no se pronunció en algún momento sobre estar ya afuera del mundial sino que por el contrario habló de fortalecer el trabajo para llegar con oportunidades a la última fecha, partido que disputara la selección Colombia, contra la Venezuela dirigida por el recordado profe José Nestor Pekerman.

Otra ha sido la opinión de periodistas y figuras deportivas que ven el fracaso de una selección sin iniciativa, coraje, técnica, ni juego.

El periodista de ESPN Carlos Orduz comentó en sus redes: “Y dejemos de sentimentalismos… Rueda no debería terminar la eliminatoria, no tiene presentación que después de 7 partidos sin hacer gol, en séptimo lugar de la eliminatoria, siga dirigiendo esta selección… Ante Bolivia y Venezuela, otro debe dirigir la @FCFSeleccionCol”.

El malestar es notable en prensa y fanáticada, además que los números de Reinaldo en la selección no han ayudado mucho. Un solo triunfo en siete partidos de local, dos victorias en doce juegos en total de las eliminatorias. No ha marcado el equipo gol en 7 de los 12 juegos, 4 puntos de 21 en juego y otros factores más dejan este equipo que definen como ‘simple’, con un rendimiento del 36 %.

Otra de las figuras históricas de la selección que no se reservó comentarios contra el director técnico, fue la Turbina Tréllez, quien enfáticamente solicitó la salida de Rueda junto a los jugadores que no están teniendo rendimiento en el equipo.

La 'Turbina' en ña FC Zurich.

“Reinaldo Rueda debe renunciar de inmediato y de paso esa manada de muertos que jugaron”, comentó de manera certera John Jairo Tréllez, figura del balón pie nacional en los ochenta y noventa.

Pero extrañamente Reinaldo Rueda pareciese no ver esta realidad, asumiendo los malos resultados y números a inexplicables instancias, y no al poco o nulo juego que genera la selección Colombia. “Es una sumatoria de varios factores, desde la gestión de la mitad del campo, de no tener esa claridad como la finalización. Es inexplicable lo que pasa”.

Actualmente el equipo nacional se encuentra en la séptima posición, lugar donde se encontraba cuando la federación decidió sacar a Queiroz de la dirección de la selección para ingresar a Rueda.

Colombia no depende de sí misma, necesita ganar y hacer goles, algo que no realiza hace mucho tiempo, además necesita de una variedad de resultados para que se de esta opción.

