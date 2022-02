La historia del estudiante de Ser Pilo Paga que se graduó con honores como médico en la Universidad de Los Andes

Diego Fernando Chamorro, Cuma Sum Laude de la Universidad de Los Andes

Diego Fernando Chamorro Ortiz se hizo viral en redes sociales luego de compartir la culminación de una premiada carrera universitaria en Medicina, en la Universidad de Los Andes. Pero lo que llamó la atención de su título es que gracias a su dedicación al estudio, logró ingresar a la educación superior por el programa Ser Pilo Paga y terminar con el reconocimiento Summa Cum Laude.

Políticos, personalidades, actores, artistas y famosos tuiteros felicitaron a Chamorro por su grado. Entre ellos Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, a quien en respuesta el recién graduado médico le extendió sus saludos al exmandatario que creó el programa que le permitió ingresar a la universidad.

El estudiante se siente agradecido con ese programa porque, según dijo al diario El Tiempo, sin la beca no habría podido estudiar, al menos no en Los Andes, una de las instituciones más prestigiosas y costosas del país. Su familia pasaba por un momento difícil cuando se encontraba al final del bachillerato y las opciones de acceder a educación superior no contaban con una financiación propia.

Sin embargo, Diego Fernando disfruta estudiar y resaltar por ello. En las pruebas Saber 11 de su promoción obtuvo un resultado alto que le permitió ser uno de los primeros beneficiarios de las becas de Ser Pilo Paga que otorgaba financiación completa a los mejores graduados del país, que podían escoger la universidad y la carrera libremente.

Chamorro nació en Pupiales y tenía claro desde sus años escolares, dijo al diario, que su sueño era ser médico y ahora lo logró. Ingresó a la Universidad de Los Andes gracias a la beca que veía como una posibilidad casi imposible para sus condiciones de entonces.

“Este programa me ha permitido acceder a una educación que de pronto, al igual que muchos jóvenes colombianos, mirábamos un poco lejana, y de verdad se siente el cambio que genera”, le dijo Chamorro al presidente Santos en 2017 en un diálogo con el entonces presidente para hablar sobre el funcionamiento del programa.

Para entonces Diego Fernando ya se encontraba en sexto semestre y resaltó que la universidad había diseñado un programa para apoyar a los estudiantes de escasos recursos con gastos diarios como fotocopias, materiales, si la carrera lo requiere, alimentación y transporte, entre otros. De esta forma los estimula para que su experiencia de formación sea agradable.

Allí contó que su vida cambió completamente, no solo porque pasó de un pueblo pequeño a la capital y tuvo que adaptarse a vivir en Bogotá, sino también porque transformó sus propias condiciones de vida. Sus padres lo veían como un logro que modificaría su futuro.

Diego Fernando Chamorro tuvo un exitoso paso por la Universidad de Los Andes. Fue monitor de diferentes materias como: medina interna, anestesia, parasitología, inmunología, fisiología y bioquímica. Así mismo se se vinculó para realizar una investigación en factores de virulencia del Tripanosoma cruzi bajo la tutoría y dirección del Dr. John Mario González.

A lo largo carrera fue merecedor de reconocimientos, recibió la distinción Ramón de Zubiria en dos ocasiones, en el primer semestre de 2018 y en el de 2019, un reconocimiento que se entrega al mejor promedio acumulado hasta el semestre inmediatamente anterior en cada una de las carreras.

Logró llegar con honores aún cuando en los primeros semestres, contó a El Tiempo, sintió la brecha educativa entre las personas que se forman en los mejores colegios del país, con quienes compartía clases. Mientras para él la mayoría era nuevo, para los demás era un repaso de lo que vieron en la educación básica.

Chamorro también logró cumplir un sueño para culminar su carrera. Recibió una beca de la Fundación Santa Fe para realizar una rotación en Oncología en Yale New Haven Hospital en Estados Unidos, pero nuevamente los recursos fueron un obstáculo.

Con la ayuda de amigos y redes sociales realizó una vaca y una rifa para costear los gastos pendientes que no cubría el beneficio que ganó. Así terminó el año y su carrera universitaria en un lugar que había soñado visitar y en el que aspira continuar sus estudios tras ser oficialmente médico.

