Familia de Mauricio Leal protestó por el preacuerdo de Jhonier Leal con la Fiscalía

En la imagen, Jhonier Leal durante su captura por parte de las autoridades. Foto: Fiscalía General de la Nación

Elmer Montaña, abogado de las tías de Mauricio Leal, expresaron su disgusto y desagrado por el preacuerdo entre Jhonier Leal y la Fiscalía General de la Nación, que se presentará este miércoles.

A través de su cuenta de Twitter, el jurista escribió un corto mensaje en el que expresa la voluntad de las también hermanas de Marleny Hernández (madre de los Leal), acerca del rechazo al mencionado preacuerdo.

Elmer ratificó que la Fiscalía estaría dando un beneficio que pasa por alto la gravedad de un delito como lo fue la supuesta tortura que Jhonier habría infligido en su hermano, Mauricio Leal.

Palabras de desacuerdo del abogado Elmer en su cuenta de Twitter Foto: Twitter @elmermontana

Este miércoles 2 de febrero se conocería la condena que tendría que pagar Leal por los delitos que le fueron imputados (homicidio agravado y ocultamiento de material probatorio), pero también los datos de un preacuerdo con la Fiscalía con el cual el hombre lograría que su condena se redujera a la mitad.

En los últimos días Jhonier Leal sorprendió porque ha tenido comunicaciones telefónicas con sus familiares y les ha manifestado ser inocente de la muerte de su hermano y su madre, y que pronto les contará la verdad. Según el abogado de la familia de las víctimas, lo que está buscando Leal es quitar de su caso el delito de tortura, que también le sería imputado.

El preacuerdo de Jhonier Leal con la Fiscalía que reduciría su condena a 22 años

Por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de material probatorio, Jhonier Leal tendría que pagar entre 45 y 50 años en prisión; sin embargo, Noticias RCN reveló en las últimas horas que el preacuerdo que el detenido habría ligado con el ente investigador estipularía que Jhonier Leal podría pagar una pena entre los 20 y 22 años en prisión.

Según el noticiero, la Fiscalía ha realizado intensas jornadas de reuniones para analizar y dar los últimos retoques al documento que se conocerá este 2 de febrero.

Los pormenores de este preacuerdo se conocerán en medio de una audiencia que se llevará a cabo este miércoles, al final de la cual se espera que el togado defina si acepta o no lo pactado entre Jhonier y la Fiscalía.

Cabe resaltar que la aprobación de este preacuerdo depende de que Jhonier Leal se declare culpable del doble homicidio, pero en las últimas horas el hombre ha cambiado la versión de los hechos y ha pedido a sus familiares que cambien el proceso en su contra.

Jhonier Leal dice que es inocente y pide a sus familiares que retiren al abogado de las víctimas

En la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso describió que la muerte de Mauricio Leal y Marleny Hernández fue causada por Jhonier Leal al atacarlos con un cuchillo. Con su hermano, Leal recurrió a presionarlo para escribir una carta en la que le hereda todas sus pertenencias, esto mientras le causaba heridas con el puñal. Este acto, para el abogado Emer Montaña y las víctimas del caso, las tías de Mauricio Leal, indican que el peluquero ue sometido a una tortura, razón por la que piden que a Jhonier también se le impute este delito.

En las últimos días, el abogado Montaña ha dicho que Leal ha llamado, desde el búnker de la Fiscalía, a sus familiares para decir que es inocente. “Me dijeron mis representadas, las sobrinas, que Jhonier las estuvo llamando para decirles que era inocente y que se los iba a demostrar, pero que por ahora necesita que me retiraran del caso, porque me he convertido en un obstáculo para el acuerdo por la insistencia que he hecho para que se le impute el delito de tortura”, indicó esta mañana el abogado en diálogo de Red+ Noticias.

SEGUIR LEYENDO: