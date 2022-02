Los memes que provocó Íngrid Betancourt y sus confusas declaraciones sobre las “maquinarias” políticas

Memes Ingrid Betancourt / Colprensa

El nombre de Íngrid Betancourt, precandidata presidencial por su partido Verde Oxígeno, no ha dejado de sonar en la opinión pública: primero, por sus agarrones con Alejandro Gaviria en vivo y en directo, luego por su renuncia a la coalición Centro Esperanza y, desde este lunes 31 de enero, por sus confusas declaraciones sobre con qué candidatos haría alianzas.

Ese último hecho ocurrió durante una entrevista con Noticias RCN, donde la exsecuestrada por las FARC pasó a un tablero para explicar a quién se uniría en los comicios que definirán al próximo jefe de Estado; sin embargo, en su intento por sacar su discurso contra las “maquinarias políticas” terminó siendo objeto de burlas, memes y durísimas críticas en Twitter.

Al iniciar, le dio un ‘no’ rotundo a Gustavo Petro y un ‘sí' a Rodolfo Hernández. Sin embargo, cuando le tocó responder por el candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, Betancourt le preguntó a la periodista del noticiero si le parecía que él tenía “maquinarias”; cabe recordar que Zuluaga tiene el aval del Centro Democrático, el partido del Gobierno nacional, para competir en las presidenciales.

Pues bien, la periodista de RCN le contestó a la candidata la colectividad de la que hacía parte el político uribista y le recordó que ella no podía interferir en lo que respondía, por lo que Betancourt se limitó a colocarle un signo de interrogación, al igual que lo hizo con el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien tampoco supo responder si tenía maquinarias, por lo que de nuevo no respondió si se aliaría o no a su movimiento.

Cuando tuvo que responder por Alejandro Char sí le dio un ‘no’ porque considera que “sí tiene maquinarias”. La misma respuesta se llevó el senador David Barguil, que al igual que Fico y Char hacen parte del Equipo por Colombia, y a quien Betancourt también reconoció que tenía maquinarias, pero solo cuando la periodista le recordó que él era el candidato presidencial del Partido Conservador.

Al referirse a dos de los últimos candidatos de centro derecha, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y al senador de Colombia Justa Libres Jhon Miltón Rodríguez, Betancourt les colocó un signo de pregunta y no supo reconocer si, al igual que los anteriores políticos estos tenían maquinarias.

Diferente fue el panorama al califica a sus excompañeros de coalición. Sin pensarlo, dijo que Alejandro Gaviria sí tenía maquinarias y por eso no haría alianzas con él y después, calificó a sus otros excolegas. Así sucedió:

.@IBetancourtCol se le midió al tablero de #CandidatosEnLaRedacción de @NoticiasRCN, donde dejó sorpresivos apoyos y descartó implacablemente otras alianzas #ColombiaElige pic.twitter.com/2gLkV0mBh3 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) January 31, 2022

Como era de esperarse, la situación se viralizó rápidamente en Twitter, y los cibernautas, así como varios líderes de opinión la emprendieron contra la fundadora del partido Verde Oxígeno, donde no solo la cuestionaron por sus confusas declaraciones, sino que no la bajaron de “tibia” por no sentar posición al respecto.

“Si Ingrid Betancourt, candidata PRESIDENCIAL, no tiene claro quiénes son los corruptos y con maquinarias en Colombia… Qué podemos esperar de estas próximas elecciones… Necesitamos mucha pedagogía y desenmascaras los corruptos que hoy posan de candidatos anticorrupción”, trinó la representante a la Cámara, Katherine Miranda.

Por su parte, el senador Gustavo Bolívar también envió una fuerte crítica: “Aida Merlano lleva varias horas hablando en la Corte sobre la corrupción electoral de la familia Char y miren a Ingrid preguntando si tiene maquinarias. Pena ajena”, expresó.

“¿Caterpillar Motors tiene maquinarias? Pregunta Ingrid Betancourt”, trinó en tono sarcástico el reconocido periodista Félix de Bedout.

Por su parte, la concejal de Bogotá por la Colombia Humana, Heidy Sánchez tampoco perdió oportunidad para criticar a Íngrid Betancourt a quien considera que está desconectada con el país. “Vergonzosa desconexión la de Ingrid Betancourt con la realidad nacional. Menos mal el candidato del partido del actual presidente no tiene maquinarias”, dijo.

Los memes no se hicieron esperar:

Memes Ingrid Betancourt / Twitter

