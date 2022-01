Qué son las cláusulas Petro’. ¿Un posible fraude electoral?

El senador de la República de Colombia y candidato presidencial, Gustavo Petro, interviene en el acto del partido Colombia Humana celebrado este lunes en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

DECIMA: CONDICIÓN RESOLUTORIA.- Manifiestan las partes contratantes que el presente contrato queda sujeto a la condición de que el doctor GUSTAVO PETRO no sea elegido presidente para el período 2022-2026. En el evento de ser elegido, el presente contrato quedará resuelto de ipso-facto, quedando las partes liberadas de las obligaciones aquí contraídas, volviendo a su estado precontractual.

Esta es la clausula que ha rondado a través de las redes y que presuntamente estaría de una manera indirecta inclinando las votaciones para las próximas elecciones presidenciales.

Este hecho es cuestionado por uno de los periodistas nacionales Ramiro Bejarano en su habitual columna en la que señaló: “En efecto, en algunos sectores económicos y empresariales, de los que andan temblando ante la eventualidad de que Petro llegue a la Presidencia, se ha puesto en marcha la estrategia sucia”.

Curiosamente no es un hecho nuevo que este tipo de ‘clausula’ ronde en época electoral en los diferentes contratos influyentes del país. En una entrevista realizada por una cadena radial Andrés Henao miembro de Fedelonjas, se refirió entorno a la situación “Sí conocemos la cláusula y está hoy en día con lo que viene de elecciones, pero también ocurrió con las elecciones pasadas a Presidencia, incluso en las de Alcaldía que ganó Petro, incluso se habló de esa cláusula con el POT de Petro. Esta cláusula existe o se ha hablado de ella hace muchísimos años, por el miedo a lo que puede representar Petro y puede ocurrir con él”.

Ramiro Bejarano también aseguró que de concretarse una de las denominadas cláusulas Petro se estaría promoviendo el delito de pánico económico. También como esta situación afecta directamente el resultado de las próximas elecciones, actuando así a unos intereses particulares a los cuales estén operando los realizadores de estas clausulas y el candidato o candidatos que estén intentando apoyar.

Un hecho que también fue reprochado por el columnista es la complicidad de cada una de las partes de ese contrato puesto que sí bien ya son bien conocidas estas clausulas en ciertos sectores, no se hacen públicas para las respectivas denuncias. A esto respondió Henaó en representación de Fedelonjas :“No sabemos, pero esto del chantaje, es un mito, directamente no porque si alguna empresa o mobiliaria sacará estos contratos imagínense el bullying, me parece que lo de ilegal es exagerado y el pánico económico además de presiones a los votantes”.

Aunque fue evidente en la entrevista el rechazo de Henaó al candidato y líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro: “Probablemente no se acabe el país al otro día, pero dependiendo de las políticas podría empezar un desastre, no sabemos porque hay ópticos que dicen que es el gran cambio, pero ya vienen gobernando hace mucho tiempo y con Petro hay mucho miedo que no sea el remedio sino peor que el mal”.

Aunque desde las posturas empresariales esta ‘clausula’ es una simple estipulación para otros sectores es una agresión a un ejercicio electoral puro y transparente.

“La libertad económica está diseñada precisamente para que haya garantías en el comportamiento de las operaciones que se realicen, no para que las partes queden atadas a condiciones exógenas claramente perturbadoras del orden público” mencionó Ramiro Bejarano resaltando la importancia de una balanza que no esté inclinada.

