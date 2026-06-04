Cathy Juvinao acusó al Gobierno Petro de tener la “corrupción más vomitiva” y cuestionó el futuro de Iván Cepeda: “No está fácil”

Cathy Juvinao cuestionó lo que sería un eventual gobierno de Iván Cepeda tras el Gobierno de Petro - crédito María José Pizarro/Facebook - Germán Forero/Prensa Cathy Juvinao

La representante a la Cámara Cathy Juvinao sacudió el debate político nacional con un extenso mensaje en su cuenta en la red social X, en el que cuestionó el rumbo de la campaña electoral de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Su mensaje, de tono crítico y sin matices conciliadores, reabrió la discusión sobre el papel del centro político en un escenario polarizado entre derecha e izquierda. Cathy Juvinao advirtió que el país parece encaminarse a una disputa final entre extremos ideológicos, mientras el electorado de centro se convierte en el botín más codiciado por las campañas.

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La congresista del Partido Verde se refirió al rol de Abelardo de la Espriella y de Iván Cepeda, aunque centró su atención especialmente en el candidato de izquierda, que, tras ubicarse en el segundo lugar de la primera vuelta, intensificó la búsqueda del apoyo del electorado de centro.

Iván Cepeda y la izquierda están bajo la mirada de la representante a la Cámara

Cathy Juvinao inició su mensaje con una frase que marcó el tono de su postura: “Seamos claros: al centro no hay que enviarle rosas, ni cartas, ni poemas sobre ‘el lado correcto de la historia’. No hay que improvisar simpatías ni soltar de la nada halagos forzados. Tampoco es cuestión de transmitir propuestas ‘con alegría’ ni de convencernos con kpopers”.

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Cathy Juvinao habló del manejo de la educación, la ciencia y la soberanía nacional durante los últimos cuatro años de cara a las elecciones - crédito @Registraduria/X

Juvinao sostuvo que las diferencias ideológicas no solo existen, sino que son profundas, por lo que en uno de los apartes más citados de su mensaje afirmó: “Las diferencias entre el centro político y el petrismo son reales, son profundas y requieren ser tratadas con adultez. Antes que buscar reconciliaciones de colegio, hay que habilitar una conversación auténtica que no pasa por marchas ni cacerolazos, y en cambio sí por ser capaces de ir al fondo de nuestras visiones de país”.

El señalamiento más duro de su publicación estuvo dirigido al balance del actual Gobierno de Gustavo Petro y su relación con sectores de centro: “El proyecto de izquierda petrista le demostró al centro estos 4 años: que son autoritarios e irrespetuosos de las instituciones”.

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En su publicación también incluyó señalamientos sobre corrupción, clientelismo y el uso de recursos públicos. Sin embargo, el punto central de su intervención fue la desconfianza que, según ella, existe hoy en una parte del electorado de centro frente a las promesas de la izquierda.

La representante a la Cámara Cathy Juvinao lanzó fuertes críticas al gobierno al afirmar que “se untaron de la corrupción más vomitiva” y que habrían adoptado “el deporte del clientelismo y nepotismo solapados”. También sostuvo que “se dedicaron a desmantelar las capacidades técnicas del Estado” y que, según su versión, “financiaron con recursos públicos ejércitos digitales y mediáticos” para “hostigar y deshumanizar a sus contradictores de centro”.

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La representante Cathy Juvinao lanzó un mensaje crítico sobre la campaña presidencial y la situación del centro político en Colombia - crédito @CathyJuvinao/X

Corrupción, clientelismo y nepotismo: los miedos de Cathy Juvinao en un eventual mandato de Iván Cepeda

“El presidente fue racista y clasista. Por esto y mucho más, es muy difícil para una parte grande del centro creer en promesas desesperadas, placas en mármol o rituales vacíos. Y qué pena, pero no hay cómo juzgarles, atacó la congresista del Partido Verde en una clara crítica que mantiene en contra de Gustavo Petro.

La representante también cuestionó la posibilidad de reconstruir confianza política con gestos simbólicos o acuerdos de última hora. En su visión, el electorado de centro exige garantías reales y no discursos de campaña. “La pregunta ahora es hasta dónde está dispuesto Iván Cepeda a concertar un segundo gobierno con el centro”, planteó Juvinao, en uno de los apartes más políticos de su mensaje.

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En ese mismo sentido, la congresista advirtió que no se trata únicamente de ganar elecciones, sino de gobernar con inclusión real de distintas visiones ideológicas: “No para ganar elecciones, no para usarlo y luego pisotearlo”.

El mensaje de Juvinao también incluyó críticas indirectas a otras figuras del debate público, entre ellas el abogado y precandidato Abelardo de la Espriella, en un contexto donde la campaña electoral comienza a tomar forma en medio de múltiples posturas y reacomodos políticos, a solo 18 días de la jornada electoral de primera vuelta.

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Cathy Juvinao estalló en contra del Gobierno de Gustavo Petro ante su temor de que todo lo malo pueda repetirse - crédito Germán Forero/Prensa Juvinao

Para la congresista, ese sector no puede ser tratado como un actor secundario ni como un apoyo automático de ninguna de las orillas ideológicas: “Petro lo prometió en 2022 e incumplió con saña. De Cepeda depende construir un camino auténtico y creíble para que el centro pueda confiar en él. No está fácil. Y 4 días después de la primera vuelta, el candidato no parece estarse moviendo mucho”.