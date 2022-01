En Caquetá aspira la esposa de un condenado por parapolítica a ser Representante a la Cámara

Uno de los departamentos que ha sido más azotado con la violencia históricamente ha sido Caquetá. Narcotráfico, guerilleros, paramilitaries, fuerzas armadas corruptas, población civil desprotegida y demás situaciones ha tenido que afrontar el municipio, por lo que deberían tener representantes idóneos que sepan manifestar las problemáticas de la región. Por esta razón ha sido criticado el aval brindado por parte del partido Líberal a Gilma Díaz de Pacheco, esposa de quien siendo Gobernador de Caquetá fue capturado por parapolítica.

Se trata de Álvaro Pacheco, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en el 2019. En su momento demostró cómo los paramilitares se apoyaron en él para crecer política y militarmente en un territorio donde dominaban las Farc entre los 2000′s.

El ex gobernador dejó de ejercer cargos públicos desde su captura y ahora se encuentra compadeciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, para poder esclarecer que otros vínculos tuvo los paramilitares con otras instituciones y funcionarios del departamento.

Al ex presidente Cesar Gaviria se la ha criticado que como figura y máximo representante del partido Liberal haya permitido el aval a Gilma Díaz de Pacheco, sin decir nada, sino que por el contrario respaldara y hasta incluso posara con la esposa del parapolítico. Cesar Gaviria recientemente fue crítico el gobierno de Duque y dijo que el país lo estaba dejando al borde de una guerra civil.

Aunque los crímenes fueron cometidos por su esposo quien ya está ante la justicia y que ha Gilma Díaz no se le comprobó ninguna clase de delito, genera duda y despierta perspicacias que para los cargos públicos de una zona tan azotada por la violencia y el narcotráfico aspiren personas con alguna clase de antecedente con estos grupos criminales.

Antecedentes criminales y aspiraciones políticas

Pero esto no es el único caso de este tipo, de cara a las elecciones legislativas que se celebraran en el país el próximo domingo trece de marzo, se público un informe realizado por la Fundación Paz y Reconciliación, Pares y Radio Santo Fe donde se habla de 108 candidatos para las próximas elecciones que tienen algún tipo procedimiento, vinculo o conexión con algún crimen cometido. El informe titulado Los herederos y las herederas de todas las formas de corrupción, habla de todos los partidos políticos y tradicionales que han brindado apoyo a los polémicos mandatarios para estas elecciones. desde partidos tradicionales hasta independientes se encuentran situados en la lista.

Uno de estos casos presentados es el del hermano del precandidato presidencial y miembro del clan político Char, este es el caso de Arturo Char, quien ha ocupado diversos puestos en empresas familiares y cargos públicos. Llegó al Senado en 2006 con el aval de Cambio Radical y estuvo allí hasta el 2010, cuando su padre, Fuad Char, regresó al Senado. Arturo Char volvió a ocupar una curul en el 2014 y, desde entonces, ha hecho parte de esa corporación. Su aval fue cuestionado debido a que su hermano era alcalde de Barranquilla en ese entonces y podía ejercer influencia en su elección.

Arturo Char tiene una indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por delitos de corrupción electoral debido su presunta relación con el caso denominado ‘casa blanca’: una empresa criminal de compra de votos utilizada en las elecciones de 2018 por la condenada ex congresista, Aída Merlano. Por la fuga de Merlano esta no ha podido rendir testimonio. Adicionalmente, por las declaraciones hechas por Merlano, en entrevista con Vicky Dávila en febrero de 2020, también hay una indagación preliminar para determinar si Char intervino o no en su fuga.

SEGUIR LEYENDO