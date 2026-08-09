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Silvestre Dangond sorprendió con nuevo look en Medellín durante su concierto en la Feria de las Flores

El cantante sorprendió a sus fanáticos al salir a la tarima completamente rapado

Un silencio de sorpresa recorrió el estadio Atanasio Girardot cuando Silvestre Dangond apareció bajo las luces del Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026. El cantante, famoso por sus cambios de imagen, se mostró por primera vez completamente rapado, generando una oleada de reacciones tanto en el público como en las redes sociales - crédito adriancontrerasb / Instagram

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Un detalle inesperado marcó la clausura de la Feria de las Flores 2026: Silvestre Dangond irrumpió en el escenario del estadio Atanasio Girardot con la cabeza completamente rapada, dejando sorprendidos a los miles de asistentes y seguidores que colmaron el recinto.

A pesar de que el público anticipaba una entrada típica del artista, con su habitual energía y un look llamativo, la verdadera sorpresa fue “la cabeza pelada”, como se repitió en las redes sociales. Nadie en el Super Concierto de la feria imaginó ver a Silvestre Dangond con un corte tan radical, una imagen inédita en su carrera.

La reacción del público y el impacto en el evento

Durante la noche del sábado, el estadio de Medellín reunió a una multitud para disfrutar del Super Concierto, show central de la feria. Además de Dangond, el cartel incluyó a Felipe Peláez, Aria Vega, Grupo Niche, Carín León y Luis Alfonso.

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Silvestre subió al escenario pasada la medianoche y de inmediato captó la atención, no solo por sus interpretaciones, sino porque sorprendió al aparecer completamente rapado durante su presentación.

La noche más esperada de la Feria de las Flores 2026 tuvo como protagonista a Silvestre Dangond, quien subió al escenario con un look que nadie anticipó: la cabeza completamente rapada. El artista vallenato acaparó la atención, no solo por su música, sino por un cambio estético que desató comentarios y memes entre fanáticos y asistentes - crédito verosanchez18 / Instagram

El asombro no se limitó al público presente. Las redes sociales se inundaron de mensajes y memes. Algunos seguidores bromearon: “Pensé que era Pitbull”, mientras otros lanzaron comparaciones como “Lex Luthor después de probar la criptonita” y “El que faltaba, el krilin Urumitero”, otros lo relacionaron con la política nacional: “Modo presifrente” y “Peinado abelardista?? Solo frente”.

La decisión de lucir la cabeza rapada se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche. La imagen de Dangond circuló rápidamente en plataformas digitales, disparando la curiosidad sobre el motivo del cambio de look.

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Un historial de cambios de imagen

El cabello ha sido parte central de la imagen pública de Dangond. A lo largo de su carrera, el artista vallenato ha mostrado una variedad de estilos: desde el corte bajito que lucía en sus inicios, pasando por el look emo, las colitas en la parte trasera, rizos en la parte alta de la cabeza y hasta el cabello tinturado.

Silvestre Dangond tuvo una época que sus seguidores han denominado como emo - crédito redes sociales
Silvestre Dangond tuvo una época que sus seguidores han denominado como emo - crédito redes sociales

Entre sus transformaciones más recordadas está la que mostró en el lanzamiento de La novena batalla, cuando optó por un corte con dos líneas en la parte posterior de la cabeza. En 2023, tras un año alejado de los escenarios, volvió con el cabello largo, homenajeando a su padre y a Jorge Oñate.

En cada regreso, Dangond ha aprovechado para renovar su imagen. Cuando presentó el álbum Ta’ Malo, reapareció con el peinado de La novena batalla, generando nostalgia entre sus seguidores.

Sin embargo, la noche en Medellín marcó un antes y un después: “Bueno, ya completó todos los estilos, solo le faltaba ese”, escribió un fanático. Para muchos, el corte rapado fue una muestra más de la versatilidad y capacidad del artista para reinventarse.

En el 2024 Silvestre Dangond tuvo el cabello largo, después pasó a los rizos - crédito silvestredangond / Instagram
En el 2024 Silvestre Dangond tuvo el cabello largo, después pasó a los rizos - crédito silvestredangond / Instagram

El concierto y el momento musical de Silvestre Dangond

La Feria de las Flores, una de las celebraciones más relevantes de Colombia, tuvo en el Super Concierto su evento musical estelar. El estadio Atanasio Girardot fue el escenario donde se congregaron locales y visitantes para disfrutar de la música y de las sorpresas.

Silvestre Dangond, encargado de cerrar la velada, ofreció un repertorio centrado en los éxitos románticos que han marcado su carrera.

El evento se produce apenas unos meses después de que, junto a Juancho de la Espriella, Silvestre concluyera la gira El Último Baile con un multitudinario concierto en Bogotá. La gira, según Billboard Colombia, recorrió más de 15 estadios y tuvo una amplia convocatoria, consolidando el momento de alta exposición que vive el artista.

Hasta ahora, no hay una explicación pública de Silvestre Dangond sobre las razones de su radical cambio de imagen. El silencio ha alimentado las especulaciones y el humor entre sus fanáticos.

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