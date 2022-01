Los políticos no perdieron su oportunidad en el partido de Colombia

Coalición Equipo por Colombia Twitter - @AAbenedetti

Los partidos de la selección Colombia en Barranquilla se han convertido en un importante atractivo para todos aquellos que gustan del deporte, y aún más, del fútbol. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda, en donde distintos colombianos acuden al Metropolitano, en un plan que puede incluir otras visitas a la Costa Atlántica y no necesariamente con el fútbol como centro. En este orden de ideas, se debe tener en cuenta que el país atraviesa un importante año desde lo electoral, y los candidatos no pierden oportunidad para mostrase u opinar de tan atractivo evento.

En el marco del partido de la selección Colombia frente a Perú, varios de los precandidatos a la Presidencia y al Congreso usaron sus redes sociales para brindar su apoyo a la selección, pero aprovecharon las mismas para exponerse a los focos que los expondrían. La situación más polémica se dio por las reacciones provocadas por la foto entra varios integrantes de una coalición. Se trata de la coalición Equipo por Colombia, en donde sus integrantes mostraron su unidad y aprovecharon para asistir al estadio, recibidos por un local: el exalcalde Alex Char.

El precandidato David Barguíl, resaltó: “¡Nuestro Equipo Por Colombia Bandera de Colombia está listo para apoyar a la Selección! Que energía tan buena se siente hoy en Barranquilla. Aquí estamos, unidos, para enviarle toda la buena energía a nuestra selección. ¡Hoy ganamos porque ganamos!”. Pero poco después de esto, las reacciones no se hicieron esperar, muchos acusaron a los precandidatos de “salar” a la selección, es decir que su presencia no había sido de buena suerte para el combinado patrio.

David Barguil - Equipo por Colombia

La también precandidata de esta Coalición, Aydeé Lizarazo aprovecho su visita al ´Metro´ para mostrar a su equipo y brindar un mensaje en sus redes sociales: “Por grandes que sean los desafíos, los colombianos sabemos que unidos somos capaces de reponernos ante la dificultad. Así es que el #EquipoPorColombia quiere gobernar a nuestro bello país los próximos cuatro años. ¡Construyamos juntos!”.

Aydeé Lizarazo - Equipo por Colombia

El senador Armando Benedetti, fue el más incisivo tras publicar una foto en donde estaban: Federico Gutiérrez, Alejandro Char, Aydeé Lizarazo, David Barguíl y Enrique Peñalosa, el mensaje adjunto de Benedetti fue: “Estos fueron el bulto de sal del partido de hoy.”, este comentario tuvo gran divulgación y fue apoyado por muchos internautas desde un ánimo jocoso.

Armando Benedetti reacción

Otras reacciones

Acompañado de su familia, el candidato Rodolfo Hernández, publicó una foto invitando a sus seguidores a opinar sobre el posible resultado que daría el partido, “Modo: (Emojis futbol) ¿Cómo creen que queda el marcador hoy? Los leo”, la publicación del ingeniero Hernández fue bien percibida por el público, que incluso resaltaron su aspiración presidencial.

Rodolfo Hernández - partido Colombia Vs Perú

Quien no se quedó atrás fue el presidente de la República Iván Duque, quien, tras el resultado obtenido ante la selección inca, demostró su apoyo a la selección y recalcó que es momento de estar unidos como país, el primer mandatario sostuvo: “Vamos @FCFSeleccionCol, la clasificación es un sueño que podemos alcanzar. La esperanza sigue intacta en ustedes. Estamos unidos como país, #ConLaTricolorPuesta.”, a pesar que Duque, demostró su apoyo y envió un mensaje de unión, los internautas le recordaron la situación en el país y rechazaron que priorizara el fútbol por encima de la misma gente, teniendo en cuenta, que en paralelo se había registrado un atentado en Cali.

Iván Duque - Colombia vs Perú

Quien no estuvo muy pendiente del encuentro entre cafeteros e incas, fue el precandidato Gustavo Petro, pues se encontraba realizando su campaña en el departamento de Nariño, y su alocución se realizó casi en el mismo horario en que se desarrollaba el partido en Barranquilla, no obstante, el líder de la Colombia Humana no se quedó atrás aprovechó la derrota del combinado nacional para señalar: “P de Pacto, P de Pékerman”, recordando al ex entrenador argentino y promocionando al Pacto Histórico.

