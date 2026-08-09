Tras una alerta de una riña con disparos en el sur de Bogotá, uno de los presuntos implicados trató de escapar por una terraza del sector: fueron capturadas cuatro personas

La Policía capturó a cuatro personas en el barrio Primavera de Bosa tras una riña con disparos. Uno de los sospechosos intentó escapar por una terraza durante el operativo en una vivienda de Bosa - crédito Mebog

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La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de cuatro personas tras intervenir en una riña que incluyó disparos en el barrio Primavera, en la localidad de Bosa. El operativo permitió incautar un arma traumática y más de 2.000 dosis de estupefacientes.

Durante un patrullaje de rutina, los agentes recibieron el aviso de una pelea en el sector. Al llegar al sitio, escucharon detonaciones y observaron a varios sospechosos huyendo. La persecución llevó hasta una vivienda donde, según la Policía, uno de los implicados intentó escapar por la terraza.

En el procedimiento, los uniformados ingresaron al domicilio con autorización de la propietaria. Allí lograron detener al presunto responsable de los disparos y le hallaron el arma.

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Según el reporte oficial, “gracias a una rápida acción, la Policía Nacional logra un importante resultado donde se capturan a cuatro personas por los delitos de porte ilegal de armas y porte y tráfico de estupefacientes”, sostuvo el teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía Bosa.

Las capturas en Bosa quedaron ligadas a presuntos delitos de porte de armas y tráfico de estupefacientes - crédito Mebog

La intervención policial se realizó después de que una pelea derivara en disparos, lo que generó alarma entre los vecinos del barrio Primavera en el sur de Bogotá. La reacción de las patrullas permitió no solo la captura de los implicados, sino también la incautación de una importante cantidad de marihuana y base de coca.

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Mientras uno de los sospechosos era sorprendido cuando intentaba huir por la terraza, otros tres fueron detenidos tras ser interceptados por las patrullas de vigilancia. En el lugar se encontró una bolsa con más de dos mil dosis de droga.

El teniente coronel Chauta puntualizó que una de las personas aprehendidas “presenta anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir y hurto”. Además, explicó que en lo que va del año ya se han incautado más de 16 mil dosis de diferentes drogas y se han realizado más de 1.200 capturas por variados delitos en la zona.

Los detenidos y los elementos decomisados quedaron a disposición de la autoridad judicial. Se verificó que uno de los capturados contaba con antecedentes penales.

El teniente coronel Oscar Chauta informó que uno de los capturados tenía anotaciones judiciales por concierto para delinquir y hurto -crédito Mebog

La Policía destacó que la pronta reacción evitó que la confrontación tuviera consecuencias mayores. El comandante de la estación invitó a la ciudadanía a colaborar: “Invitamos a la comunidad a denunciar a través de la línea uno, dos, tres, cualquier situación que atente contra la tranquilidad y convivencia ciudadana”.

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Según el balance oficial, las capturas y decomisos recientes forman parte de una estrategia para reducir la circulación de drogas y armas en la localidad. La acción coordinada entre patrullas y comunidad resultó clave para la rápida resolución de este incidente.

Una balacera desató el pánico cerca de Unicentro en el norte de Bogotá: delincuentes huyeron con un reloj de $40 millones

El norte de Bogotá vivió momentos de alarma cuando un grupo de delincuentes ejecutó un asalto en una casa comercial de Santa Bárbara Occidental, cerca del centro comercial Unicentro, y desencadenó una balacera que sembró el pánico entre transeúntes y comerciantes.

El robo, centrado en un reloj avaluado en cerca de 440 millones de pesos, provocó una reacción inmediata de la Policía y el cierre de negocios en plena hora pico.

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Un asalto a mano armada transformó la tranquilidad de la zona comercial en pánico y confusión, cuando seis hombres robaron un costoso reloj y escaparon bajo una lluvia de disparos - crédito @PasaenBogota / X

El hecho ocurrió en la tarde del jueves 6 de agosto, cuando seis personas irrumpieron en el establecimiento ubicado sobre la carrera 15. La rápida acción de los delincuentes incluyó el uso de un vehículo y tres motocicletas, según detalló el teniente coronel Ricardo Chávez Camargo, comandante operativo de Seguridad Ciudadana No. 1.

“Inicialmente, estas personas intentan distraer al empleado de esta casa comercial y uno de estos delincuentes con una maceta rompe la vitrina tomando un reloj que estaría evaluado aproximadamente en 40 millones de pesos. Estamos indagando y haciendo una trazabilidad de cámaras donde ya tenemos unas características puntuales, tanto de un vehículo y tres motocicletas que habrían estado implicadas en el hecho”, aseguró el oficial.

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Durante la huida de los asaltantes, se produjo un intercambio de disparos que desató el pánico. Los videos y testimonios difundidos en redes sociales mostraron a decenas de personas resguardándose en comercios y viviendas cercanas, mientras el ruido de los disparos interrumpía la cotidianidad de una de las zonas con mayor tráfico peatonal y vehicular del norte de la ciudad. Un testigo relató en X que “nunca había escuchado tantos disparos en la zona”, reflejando el temor generalizado.