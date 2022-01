MONTERIA - COLOMBIA -5-02-2017: Jugadores de Jaguares de Cordoba F.C. celebran el gol anotado a Cortulua durante partido entre Jaguares de Cordoba F. C. y Cortulua de la fecha 2 por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022, en el estadio Jaraguay de Monteria de la ciudad de Monteria. / Players of Jaguares de Cordoba F.C. celebrate a scored goal to Cortulua during a match between Jaguares de Cordoba F.C. and Cortulua, of the 2nd date for the Betplay DIMAYOR I 2022 League at Jaraguay de Monteria Stadium in Monteria city. / Photo: VizzorImage / Andres Lopez / Cont.

El partido entre Deportivo Pereira vs América de Cali dio el cierre a la segunda fecha de la Liga BetPlay 2022-I. Esta dejó como único líder a Jaguares de Córdoba quien derrotó sobre el último minuto a Cortuluá y como coleros a Deportivo Cali y Deportivo Pasto quienes aun no suman en el actual campeonato. Por ahora, los ocho mejores equipos del semestre son: Santa Fe, Atlético Nacional, Once Caldas, América de Cali, Alianza Petrolera, Millonarios, todos con cuatro puntos, y Junior FC con tres puntos y 0 en la diferencia de gol.

Cali y Pasto los únicos sin puntos: Así va la tabla de la Liga BetPlay tras la segunda fecha

<b>El partido de la fecha</b>

Atlético Nacional vs. Junior FC en el estadio Atanasio Girardot fue el partido más destacado de la segunda fecha. El encuentro terminó a favor del equipo antioqueño 3-1 con una destacada actuación de Daniel Mantilla, atacante que se sumó como refuerzo en la actual temporada para los ‘verdolagas’.

Junior FC por su parte logró el descuento a través de Fernando Uribe, uno de los sonoros refuerzos del equipo tiburón pero que no sirvió para evitar la primera derrota del semestre. Tras la victoria Nacional queda en la tercera casilla con cuatro unidades, mientras que los barranquilleros son octavos con tres puntos.

<b>La sorpresa de la fecha</b>

Patriotas Boyacá protagonizó la sorpresa de la jornada al derrotar en el estadio Independencia de Tunja a Independiente Medellín por 2-0. La primera anotación fue obra de Victor Moreno en propia puerta a los 46 minutos de partido. El gol que sentenció el partido fue de Darwin López a los 74 minutos.

Esta victoria es vital para el equipo ‘Lancero’ de cara a la lucha por salvar la categoría. En la tabla de posiciones se ubica en la novena casilla tras sumar una victoria y una derrota.

<b>Otros resultados de la jornada</b>

Envigado FC 1-0 Deportivo Pasto

Estadio: Polideportivo Sur

Independiente Santa Fe 3-0 Águilas Doradas

Estadio: El Campín

Atlético Bucaramanga 0-0 Millonarios FC

Estadio: Alfonso López

Miércoles 26 de enero

La Equidad 1-2 Once Caldas

Estadio: Metropolitano de Techo

Jaguares FC 2-1 Cortuluá FC

Estadio: Jaraguay

Deportivo Cali 0-1 Deportes Tolima

Estadio: Deportivo Cali

Jueves 27 de enero

Unión Magdalena 0-0 Alianza Petrolera

Estadio: Sierra Nevada

Deportivo Pereira 1-1 América de Cali

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

<b>Así se jugará la tercera fecha de la Liga BetPlay 2022-I</b>

29 de enero

Cortuluá FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Doce de octubre

Televisión: Win / Win+

Águilas Doradas vs Once Caldas

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win / Win+

Junior FC vs La Equidad

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

Millonarios FC vs Atlético Nacional

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

30 de enero

Patriotas FC vs Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win / Win+

Independiente Medellín vs Deportivo Cali

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

América de Cali vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+

Alianza Petrolera vs Envigado FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win / Win+

31 de enero

Deportivo Pasto vs Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win / Win+

Deportes Tolima vs Unión Magdalena

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+

