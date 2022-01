Medellín: uribista dejó bolsas de basura en entrada de la alcaldía en señal de protesta

Impulsores de la revocatoria contra Daniel Quintero dejaron bolsas de basura a la entrada de la Alcaldía de Medellín.

En la mañana de este miércoles, el ciudadano uribista Luis Emilio Arboleda Arenas llegó a las instalaciones de la Alcaldía de Medellín con varias bolsas negras llenas de basura y un grupo de voluntarios.

En un gesto de protesta ante la percepción de que el servicio de recolección de desechos ha empeorado, Luis Emilio Arboleda y sus acompañantes mencionaron que están “jartos de la basura en Medellín”, saludaron al vigilante y dejaron las bolsas con los desperdicios en la entrada del recinto.

Una de las quejas de estos manifestantes es que los vehículos recolectores de desechos están descompuestos y no pasan en horas hábiles. Según el uribista, “yo tengo 45 años y nunca he visto que un carro de basura se quede sin frenos; en esta alcaldía ya pasó. Los carros de basura pasan a recoger la basura (a las) 12 de la noche, una de la mañana, todos varados. No les hacen mantenimiento y nos tienen la ciudad vuelta nada, llena de basura”.

Además, Luis Emilio Arboleda manifestó que se siente frustrado porque “no es justo que Medellín haya perdido el título de tacita de plata; ya ese título se perdió por culpa de una administración inoperante con las basuras”.

En el video que fue subido a su cuenta de Facebook, el ciudadano retó al alcalde Daniel Quintero a recoger las bolsas:

Se la estoy trayendo aquí al alcalde, a ver si de aquí la recoge, ya que no es capaz de mandarla a recoger ni al centro de Medellín ni a los barrios. Ese es un sinvergüenza. Entonces, aquí se la voy a dejar para que la recoja desde acá e invito a toda la gente a que haga lo mismo: le traigan la basura aquí, a ver si de aquí es capaz de mandarla a recoger.

Una mujer que acompañaba a Arboleda en su protesta dijo que seguirán llevando su basura a la entrada de la entidad. “porque es que los barrios y toda la ciudad está invadida de basura, de huecos. Los jardines están horribles. Vamos a seguir trayéndole la basura al señor alcalde acá”.

Cuando un transeúnte le preguntó a la señora de dónde venía, ella aseguró que vive en Campo Valdés, un barrio tradicional de la ladera nororiental de Medellín.

Luis Emilio Arboleda y un grupo de personas se acercaron hasta las oficinas de la Alcaldía de Medellín para dejar bolsas con basura, en protesta a la presunta negligencia con la recolección de desechos

Retrasos en recolección de basura en Medellín

Desde noviembre pasado han crecido las quejas de los habitantes de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá por las demoras en la recolección de las basuras. Los usuarios, que están acostumbrados a ver las calles limpias como un pacto tácito de cultura ciudadana, han reportado demoras de varias horas.

El periódico regional El Colombiano pudo determinar que un gran porcentaje del parque automotor de las Empresas Varias de Medellín (Emvarias), responsables de recoger la basura en la ciudad, está seriamente averiado. Esas fallas mecánicas han causado las demoras en la recolección de desechos.

Por cuenta de esas demoras, la Superintendencia de Servicios Públicos pidió a Emvarias que detalle el estado de los vehículos y qué acciones están haciendo para repararlos.

Un usuario de Twitter (@joseguimo) compartió el estado de los andenes en las calles de Medellín. Varios ciudadanos se quejan por la demora en la recolección de basuras.

¿Quién es Luis Emilio Arboleda?

El controvertido Luis Emilio Arboleda se declara uribista de pura sangre y ha acaparado los titulares en varias ocasiones. El 29 de junio de 2019 protagonizó un escándalo por bajar una bandera de la comunidad LGBTI en el Pueblito paisa.

Entre otras cosas controvertidas que ha hecho, Arboleda invitó a los ciudadanos a no respetar las medidas sanitarias impuestas por la alcaldía de Quintero. En esa oportunidad, sugirió golpear a los hijos que se mostraran de acuerdo con Quintero.

Además, ha protagonizado bochornosos encuentros con políticos como Germán Vargas Lleras —a quien tildó de “enmermelado y sinvergüenza”— y Antonio Navarro Wolff —a quien llamó “terrorista” a gritos—. También fue grabado pisoteando una camiseta con el antiguo logo del partido Comunes.

En noviembre de 2021 volvió a ser noticia tras la publicación de un video en el que señalaba que Petro no es una persona bienvenida en la capital de Antioquia. Tras una visita del senador, este hombre lo amenazó diciendo que si vuelve a Medellín se llevará una “sorpresa”. Además, le advirtió que no puede regresar ni él ni nadie de su equipo.

SEGUIR LEYENDO: