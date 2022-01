Maleja Restrepo le jugó broma a su suegro, así fue la reacción que la hizo estallar de risa

Maleja Restrepo. Foto: Instagram @maleja_restrepo

Entre las más de cuatro mil publicaciones que tiene Maleja Restrepo en su cuenta de Instagram, su grupo de seguidores puede encontrar una gran variedad de contenido, por ejemplo, desde lo cómico le figuran varios videos en conjunto con su esposo, Tatán Mejía. Ahora, por esta misma línea de la comedia, la presentadora quiso realizarle una chanza a su suegro, Alberto Mejía. Para ello se inspiró en una tendencia que ha corrido de forma exitosa por entre las redes sociales y se le iluminó el bombillo: la persona perfecta para jugarle esta broma era en definitiva el padre de su pareja.

“Vi esta tendencia y, por supuesto, se la tenía que hacer al gordito. Pd: Gordo, te amo. ¿Cuál fue la parte favorita de ustedes?”, redactó la también presentadora en la leyenda.

Entonces, ¿cuál fue la broma? Pues bien, Maleja se puso en contacto – vía WhatsApp - con su suegro para plantearle la supuesta propuesta de cuidar de un perro, solo sería durante un fin de semana y se le pagaría 500 mil pesos. Ante dicha oferta, Alberto Mejía contestó con mucho entusiasmo: “Que lo lleve, por 500 que le haga, ¿cuándo y quién?”. Posteriormente, la caleña le envió una fotografía del animal que estaría bajo su cargo en caso de que aceptara, pero al ver la apariencia del canino, Mejía se asustó y hasta quiso hacer una contrapropuesta: que se le pagara más por su cuidado.

“Ah no, ese perro me asusta a mí. Yo no soy capaz de cuidar ese chandoso… se levanta a medianoche, salgo corriendo”, “Ole Male, ese perro está muerto, ya se le brotaron hasta los ojos y eso por 500 mil pesos no mi amor… lléveselo a su mamá… Dígale que le suba a un milloncito, ese perrito con tenerlo yo todo el día me asusta”, fue parte de lo expresado por el suegro de Maleja Restrepo.

En medio de la conversación, la actriz definió al perrito como “lo más de especial” y que en cuanto a su alimentación gustaba mucho de comer mantequilla. En cuanto a esto último, Alberto Mejía también tuvo algo que decir: “Imagínese uno pa’ limpiarle la cagadita a un perro que come solo mantequilla, no mija”.

Maleja Restrepo le jugó broma a su suegro y su reacción hizo estallar de risa a la presentadora

Al ver los comentarios, varias figuras del entretenimiento expresaron su risa sobre la situación por cuenta de la publicación de emoticones. Posteriormente, Maleja Restrepo dio cuenta de lo mucho que se ha reído también: “¿Se quieren reír un buen rato? ¿están teniendo un día difícil? ¿están tristes? ¿están aburridos? vean el último video que le hice al gordo, a mi suegro, cómo reaccionó que risa... Yo he visto ese video, sin mentirles, por ahí diez veces. Me da risa, cada que lo veo me da risa... lo veo y lo veo y me sigo riendo como una güev*”, aseveró Restrepo en sus Historias de Instagram.

Maleja Restrepo, agradecida por alcanzar los cuatro millones de seguidores en Instagram:

En lo corrido de las primeras semanas del 2022, Maleja Restrepo ya tuvo una gran alegría que compartir con su público: la acumulación de cuatro millones de seguidores en Instagram. Por supuesto, en un mundo protagonizado por las redes sociales, el poder reunir un amplio público en Tiktok, Instagram, Facebook o la que esté en furor en el momento, es una cosa que simplemente se traduce en popularidad y éxito, ya sea porque la figura pública en cuestión se está dando a conocer cada vez más, su contenido gusta satisfactoriamente y porque laboralmente también es muy beneficioso, entre otras cosas.

Entonces, desde sus Historias en Instagram, la presentadora habló de esta reciente novedad en su vida.

