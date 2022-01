Madre de Egan Bernal da a conocer la primera foto del ciclista desde que está internado en la Clínica de La Sabana

El ciclista colombiano del equipo Ineos Grenadiers Egan Bernal en una imagen de archivo. EFE/Manuel Bruque

Este 27 de enero, el cuarto día de hospitalización de Egan Bernal tras el choque contra un bus municipal en Gachancipá, se dio a conocer la primera fotografía suya en la Clínica Universidad de La Sabana, en la que se ve, hasta cierto punto, las lesiones que le dejó el accidente.

La madre del pedalista, Flor Marina Gómez, quien mediante sus historias en Instagram todos estos días ha expresado cuán milagrosa es la recuperación del ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, compartió una imagen a blanco y negro en la que se ve su mano sujetando a la de Egan, especialmente afectada en sus nudillos. La foto, contrario a la que compartió el pasado miércoles, un collage de Egan tanto en su niñez como su adultez, no estuvo acompañada con un mensaje.

Luz Marina Gómez da a conocer la primera foto de Egan desde que fue internado en la Clínica Hospital de La Sabana. Foto Instagram: @Luzmarinagomezv

El último parte médico de La Sabana conocido opinión pública la tarde del pasado 26 de enero, informó que el resultado de la cirugía de columna, una de las que más preocupaba, es alentador:

“El paciente Egan Bernal Gómez hoy ha continuado con una evolución favorable. El plan de tratamiento se ha centrado en el manejo del dolor y en la toma de nuevas imágenes diagnósticas de control, que confirman el excelente resultado de la cirugía de columna. Por otro lado, los pulmones se han reexpandido adecuadamente”.

La institución también agregó: “Hemos iniciado un soporte nutricional junto con la intervención de nuestro servicio de rehabilitación. Continuaremos proporcionándole a Egan los mejores especialistas y esperamos su pronta mejoría. Seguiremos acompañando al paciente y a su familia, en cuidado y atención”.

Aunque es demasiado pronto para saber cuánto tomará la recuperación de Egan, así como su regreso a las competencias —si la evolución da muestra de que puede continuar en el ciclismo élite— lo cierto es que los resultados de los procedimientos clínicos son alentadores, si se tiene en cuenta que no solo sus miembros inferiores, sino su tórax y su espalda se vieron afectados por el accidente.

Tan positiva es la recuperación de Egan Bernal que su mamá, compartió el pasado miércoles la siguiente frase: “Mi felicidad de hoy la podría comparar a la que sentí de hace 25 años porque siento que mi hijito volvió a nacer”.

Otros accidentes de ciclistas los últimos días

Al igual que Egan, los últimos días de accidentaron dos ciclistas conocidos en Colombia, uno de ellos compañero suyo en el Team Ineos Grenadiers, Brandon Rivera, y el otro, ahora pedalista aficionado aunque fue campeón del mundo, Santiago Botero.

Rivera, amigo de Bernal desde que practicaba ciclismo de montaña, se accidentó este 27 de enero mientras entrenaba en Cundinamarca, aunque no se han esclarecido las circunstancias. Lo cierto es que sufrió fractura y dislocación del codo, de acuerdo con la escuadra para la que corre.

En cuanto a Botero, deberá someterse a una cirugía, pues se fracturó la cadera mientras practicaba en Medellín, el 25 de enero. “Ayer, bajando Palmas a las 10 de la mañana, en una recta sentí olor a aceite o ACPM. Estaba en el suelo, rodando con unas motos que venían detrás de mí. Yo iba solo, porque esas motos no venían conmigo. Era un camión que venía botando aceite se varó más abajo. Caí sobre el costado izquierdo, me levanté y me enfrié. No era capaz de caminar y yo sabía que había fractura. Un carro que vio todo, paró solidariamente para ver qué necesitaba”, contó.

SEGUIR LEYENDO: