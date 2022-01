Conductores de buses en Cartagena firmarán acuerdo con las autoridades

Conductores de bus en Cartagena inician jornada de paro indefinido por chatarrización.

Aunque algunos conductores de buses de Cartagena lograron llegar este 26 de enero a los puntos de concentración que habían concertado para iniciar su paro indefinido, la protesta no logró efectuarse. Antes de iniciar la jornada, los manifestantes, operadores de las rutas Ternera y Olaya Herrera, lograron llegar a un acuerdo con las autoridades.

Los conductores accedieron a la propuesta que les hizo la Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), de abrir una nueva ruta que irá desde el barrio Zaragocilla hasta el sector turístico de Bocagrande.

“El acuerdo que llegamos es que estas rutas no van más pero estamos abriendo una nueva que es Zaragocilla - Bocagrande. Vamos a realizar un recorrido con los diferentes conductores de las rutas de Ternera y Olaya para que conozcan el nuevo trazado”, contó Humberto Salas, líder del gremio.

Esta misma propuesta ya había sido planteada por las autoridades a los conductores, pero los afectados no quieren aceptarla. Según la alcaldía, había “una intermediación, que viene siendo una presión por parte de la empresa de Transportes Montero para que los propietarios de los vehículos exijan que no solo se les reasigne a otras rutas, sino que no pertenezcan a otras empresas, y por tanto pertenezcan a Transportes Montero”.

Pero este miércoles la situación cambió. Los conductores aseguraron que esta era la única alternativa que encontraron para poder seguir trabajando, pues las rutas que operaban ya no podían circular más y esto estaba afectando su economía. Son más de 300 personas las que dependen de este trabajo.

Es importante recordar que la razón por la que los conductores no pueden operar más las rutas Ternera y Olaya Herrera está relacionada a que los buses de esas líneas se encuentran en proceso de chatarrización tras la llegada de Transcaribe, el sistema de transporte masivo de la ciudad. Este proceso viene desde hace años, pero después de varios debates, por fin se está ejecutando.

La Alcaldía de Cartagena explicó que en noviembre de 2021 un juez revocó la medida cautelar que suspendía provisionalmente el decreto que ordenaba sacar de circulación estas rutas de buses, Sin embargo, un mes después, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena confirmó la revocatoria de la medida cautelar, por lo que el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) distrital envió una notificación a la empresa de esas rutas dando a conocer la decisión del juez.

“El llamado de las rutas 3 y 4, se materializó para dar continuidad al plan de implementación de Transcaribe, en octubre de 2019 (Ruta 3) y marzo de 2018 (Ruta 4), con un inventario de cierre de 68 vehículos para la ruta 3 y 54, para la 4″, explicó María Claudia Peñas, gerente de Transcaribe al diario El Universal.

Desde la entidad aseguraron que en la ruta 4 se han entregado $8.475.940.510,31 y en la ruta 3 $15.692.346.104,30. Sin embargo, quedan pendientes 15 vehículos de ambas rutas.

Además, Transcaribe entregó un parte de tranquilidad a los usuarios del transporte público de la ciudad y aseguró que en los barrios en los que ya no cuentan con estas dos rutas tendrán cobertura del sistema integrado. “Transcaribe cubre el 100 % de los barrios que tenían servicio de esas busetas con más de 8 alimentadoras y pretroncales que hacen el mismo recorrido”, indicó Peñas.

Por otra parte, las autoridades resaltaron que la ciudadanía en general debe estar tranquila ya que con el acuerdo al que se llegó con los conductores se evitan bloqueos en la ciudad. Había preocupación porque las protestas iban a afectar la movilidad local, ya que en Cartagena no hay muchas alternativas viales para circular de un lado a otro.

