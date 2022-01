Por falta de cupos escolares, padres de familia anuncian tutelas contra la Secretaría de Educación en Bogotá

Por falta de cupos escolares y demoras en la asignación, padres de familia impondrán tutelas contra la Secretaría de Educación en Bogotá

En la última semana las filas de padres de familia en algunos colegios públicos de la ciudad han aumentado. Desde las 4 a.m. llegan a las instituciones para solicitar un cupo escolar para que sus hijos puedan iniciar el calendario escolar en el 2022. A pesar de que la Secretaría de Educación ha solicitado que el trámite se haga a través de la página web, los acudientes denuncian que esta no funciona, razón por la cual no han podido conseguir colegio para sus hijos.

La Secretaría de Educación del Distrito fijó el 20 de febrero como plazo máximo para adelantar el proceso de solicitud de un cupo o tramitar un traslado de colegio oficial en la ciudad.

“Estamos aquí desde las cuatro de la mañana y mire la hora que es y nada que nos ayudan, no nos atienden, es como si no importaran los niños, Claudia López sale diciendo que sí hay cupos pero ni la página sirve porque uno entra y esta eso colapsado”, denunció Helena Martínez, madre de tres niños a RCN Radio.

Tutelatón:

Debido a que hasta el momento no han recibido respuestas y los padres de familia necesitan conseguir un cupo escolar, varios padres de familia se reunirán para interponer, cada uno, un tutela contra la Secretaria de Educación para que se le garantice la educación a sus hijos.

En una entrevista para El Nuevo Siglo la candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá, Carolina Arbeláez, aseguró que el distrito no ha tomado las medidas necesarias para que se cumpla con el derecho a la educación de los niños. Adicional, según ella, no han buscado alternativas en colegios privados para que se pueda atender la demanda de estudiantes que no han sido admitidos en colegios públicos por falta de cupos.

“Nosotros celebramos el regreso de más de 800 mil estudiantes de colegios públicos a la presencialidad, pero hay una cantidad de familias que se están quedando sin cupo para sus hijos en el sistema educativo... no hay una cifra formal pero nosotros ya tenemos a más de 80 mamás identificadas que hicieron esta denuncia”, confirmó a El Nuevo Siglo Carolina Arbeláez.

Por su parte, la Secretaría de Educación confirmó que desde el 17 de enero las familias que no pudieron realizar la solicitud de cupo nuevo o traslado de estudiantes de manera virtual podrán hacerlo de manera presencial.

Es importante aclarar que la modalidad de agendamiento de cita virtual se realizará siempre y cuando el colegio tenga las condiciones para la implementación. Si al momento de agendar no esta como opción el colegio oficial al que se quiere acercar puede dirigirse directamente a la institución de acuerdo con la manera de atención al público que maneje y con la disponibilidad de cupos.

Regreso a clases todos los protocolos de bioseguridad

Además, durante la cita se deberán cumplir con todos los protocolos de bioseguridad:

- Uso de tapabocas cubriendo boca y nariz.

- Desinfección y lavado de manos.

- Mantener una distancia mínima de 2 metros

- No saludar de mano y evitar el contacto físico

- Informar si ha estado en zonas de alto riesgo o contacto con personas positivas para covid-19 en los últimos 8 días. Ten en cuenta que no se acepta el ingreso de acompañantes, si no lo requieres. De igual manera, se prohibirá el acceso a personas que tengan fiebre, dolor de garganta o síntomas de gripe.

