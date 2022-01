Metro de Medellín: 18% de las usuarias manifestaron haber sido víctimas de acoso en ese medio de transporte

Conectividad en la capital antioqueña, el Metro de Medellín anuncia que tendrá WiFi gratis. (Photo by Joaquin SARMIENTO / AFP)

La Secretaría de la Mujer de Medellín dejó ver las preocupantes cifras que reflejan el abuso y acoso que sufren decenas de usuarias a diario al usar el Metro cómo método de transporte en la capital del departamento antioqueño. De acuerdo con un estudio realizado por esa entidad, de 130 mujeres encuestadas, 23 aseguraron haber sido víctimas de comportamientos sexuales indebidos en su contra, es decir, el 18% del total. La Administración Municipal, de la mano del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la empresa Metro, se dieron a la tarea de indagar respecto a las agresiones que vive la población femenina en estos espacios y la percepción que tiene sobre temas de seguridad.

En lo que va del 2022, por ejemplo, informaron las autoridades, la línea 123 Agencia Mujer ha recibido denuncias de 12 casos de acoso en espacios públicos. De la docena de casos, dos ocurrieron en el Metro, según el relato aportado por las víctimas. Durante el año 2021, se reportaron en total 119 casos de este mismo tipo de delito.

Ana María Valle, secretaria de las Mujeres de Medellín, agregó que estas encuestas no solo evidenciaban cifras alarmantes, sino que, además, dejaban ver lo común que era este tipo de actitudes y los momentos en los que solían ocurrir. ”Vemos la posibilidad de que este año, con ese diagnóstico que terminamos de levantar el año pasado, podamos tomar medidas también en los alrededores del Metro. Que el Metro también nos ayude y el Área Metropolitana a lograr mejorar eso en el futuro, para que las mujeres se sientan más seguras y redoblar esfuerzos en las campañas para la prevención del acoso y la violencia”, aseguró la especialista en temas de género.

“El tema del acoso nos preocupa y con los hechos recientes, sobre todo en el transporte público, tanto individual como masivo, pues hemos redoblado esfuerzos en ese sentido”, añadió la funcionaria sobre el estudio”, añadió la funcionaria. Fue por estos días que, a través de Twitter, se hizo viral el caso de una mujer que, con un video de casi un minuto, dejó ver como un hombre acosaba a otra ciudadana que se encontraba frente a ella. En el video se ve como el sujeto frota sus partes íntimas contra la espalda de la víctima de la agresión.

Adriana Sánchez, jefe de Gestión Social del Metro de Medellín, declaró, en nombre de la institución que: “Queremos hacer un llamado a la corresponsabilidad y a la empatía (...) en el momento en que seamos testigos de una situación de acoso dentro del sistema obturemos el botón rojo, que si bien lo puede obturar la víctima de acoso también se puede hacer en el momento de ser testigo de cualquier situación de estas”.

El pasado 21 de enero, el diario El Colombiano informó que ya se había identificado al hombre responsable del indignante hecho. De la misma manera se logró saber de quién se trataba la víctima. “Es una mujer de 41 años, estaba muy conmocionada porque no se percató de la situación hasta que la vio en los videos”, señaló la fuente consultada por ese medio de comunicación, una defensora de derechos humanos con énfasis en mujeres.

Aunque el hombre fue hallado por las autoridaes, y acompañó a los uniformados a las instalaciones de la Sijín, no fue capturado, pues no recaían denuncias en su contra. El hombre fue dejado en libertard teniendo en cuena que no había orden de captura en su contra. Desde Metro se invitó a los usuarios a denunciar actitudes como estas, de hecho, se puso a disposición la herramienta de un botón rojo que podrá ser activado en caso de ser testigos de un delito de este tipo.





