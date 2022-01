Gustavo Petro abrió la puerta a un eventual diálogo con Uribe

Gustavo Petro afirmo que, le gustaría que todas las fuerzas políticas se pueden entender pensando en una sociedad colombiana para todos. REUTERS/Luisa Gonzalez

En el cara a cara organizado por Semana y El Tiempo , el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se refirió a un posible diálogo con Álvaro Uribe u Óscar Zuluaga como parte de la llamada Coalición de la Esperanza, que busca unir a toda la sociedad colombiana.

“De pronto, en algún momento, con Álvaro Uribe o con Óscar Iván Zuluaga nos sentemos a hablar, o con usted señor Galán; yo no lo considero malo. Peleamos por las mismas cosas hace un tiempo, no veo por qué no nos podemos sentar a dialogar”, expresó Petro.

También afirmo que, le gustaría que todas las fuerzas políticas, con todas sus diferencias, se pueden entender pensando en una sociedad colombiana para todos.

“Podemos hacer una sociedad colombiana los que tienen y los que no, los de diferente color de piel, formar una nación bajo un contrato social, que se hace con diferentes, construir la paz desde la verdad, una nación llamada Colombia que no es un pacto con el diablo sino con la historia, la paz y la sociedad”, afirmó el candidato.

Por su parte, en el momento de réplica, el candidato Óscar Iván Zuluaga respondió a Petro sobre el posible diálogo: “usted llama a Álvaro Uribe paramilitar y esos señalamientos no los podemos compartir, porque usted (Gustavo Petro) basa su campaña en el odio y maltrato hacia Uribe y nuestro partido con sus ofensas de paramilitares, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es derrocarlo a usted”, aseguró.

Con respecto al comentario del candidato surgió luego de que la aspirante Íngrid Betancourt lo atacara por “habar vendido su alma al diablo”, Gustavo tuvo la oportunidad de réplica y comentó: “¿Vender el alma al diablo es abrirle la puerta a las negritudes en el Senado? ¿Permitir que los indígenas hagan leyes o que la mitad de las curules sean para mujeres? lo que yo busco es un gran pacto donde todos estemos unidos”.

“Yo me atreví a proponer un Pacto Histórico, lo que significa que, de pronto, en un fututo, con Zuluaga, con el señor Uribe, nos sentemos a hablar de paz. Que, de pronto, con los señores del Centro de la Esperanza nos sentemos a hablar”, concluyó Gustavo.

“Le vendiste el alma al diablo”: Ingrid Betancourt a Gustavo Petro

Este martes 25 de enero la revista Semana en alianza con El Tiempo realizó el primer debate con varios precandidatos a la Presidencia de la República. Ingrid Betancourt, quien participará en la consulta presidencial de la Coalición Centro Esperanza, aseguró que las propuestas de Gustavo Petro no son las que necesita el país actualmente.

Durante el debate presidencial, el senador Gustavo Petro mencionó que, “la quería mucho y luchó para que dejara de estar secuestrada”. Ante esas declaraciones, Betancourt aprovechó el espacio de una de sus intervenciones para dar respuesta a la “declaración de amor” del precandidato del Pacto Histórico.

“Voy a responder la declaración de amor, que hace mucho no me hacen. Yo también te he querido mucho Gustavo, pero si no estoy contigo es porque pienso que le vendiste el alma al diablo”, indicó Betancourt.

Según la precandidata, Petro habría aceptado hacer campaña con políticos corruptos y estaría asociado con personas que “han estado en el paramilitarismo”. “Cómo puede ser posible que tú hallas aceptado en tu campaña todos aquellos que hemos denunciado - criticó Ingrid Betancourt -. Los políticos más corruptos, los testaferros de gobiernos cercanos y sabes a quién me refiero”.

