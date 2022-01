“No debe ser con payasadas”: las críticas de Juan Manuel Galán a las propuestas anticorrupción de Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández y Juan Manuel Galán

En medio de la exposición de las propuestas, los candidatos presidenciales invierten algunos segundos de sus intervenciones para lanzar pullas a los demás y agitar el debate. Uno de ellos fue Juan Manuel Galán, que lanzó fuertes críticas a Rodolfo Hernández por las propuestas económicas que anunció.

En el debate presidencial organizado por la revista Semana y el periódico El Tiempo, el primero en tomar la palabra por el sorteo realizado fue el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien hace parte y lidera los pronósticos de intención de voto de la coalición Equipo por Colombia.

“Primero déjenme contarles que este va a ser el resultado de las elecciones, primero y segundo. Ahí va viendo Gustavo”, fueron las primeras palabras de ‘Fico’, quien se encontraba delante de Gustavo Petro en el orden de intervenciones.

Juan Manuel Galán no ignoró la broma del exalcalde del Medellín y al ser el último en el turno de la palabra, decidió responderle, en una intervención cargada de polémica. “Fico, los últimos seremos los primeros”, afirmó el candidato del Nuevo Liberalismo, quien también le dedicó unas palabras a la propuesta del exalcalde de Bucaramanga.

“Yo digo que la mejor reforma tributaria y lo he venido diciendo es sacar todos los ladrones del gobierno. Es impresionante la palta que se están robando. Yo tuve la oportunidad y les comento, en la Alcaldía, sobró plata en Bucaramanga tapando todos los robos que nos hicieron los politiqueros de los diferentes partidos. Se roban todo, burocratizan todo, traicionan los intereses de los colombianos. La mejor reforma tributaria es sacar los ladrones que están incrustados en los más altos poderes del Estado y que tienen socios de narcotraficantes”, afirmó Rodolfo Hernández en su propuesta.

Según dijo, si llega a liderar el Gobierno nacional va a revisar todas las concesiones de Colombia porque “es impresionante los sobrecostos en las concesiones, nos están metiendo bultos de cemento en 50 mil pesos y hoy valen 19 mil. Nos están metiendo plata de valor presente neto al 16 % y yo por ahí consigo plata cuando necesito al 5 %”, sostuvo.

A Galán no lo convencieron las palabras del exalcalde, quien se encuentra en segundo lugar de intención de voto. A quien criticó su propuesta luego de que se abriera el espacio para replicar a las palabras de Hernández.

“Rodolfo, derrotar la corrupción no es vociferar o con payasadas, hay que tener un programa concreto, eficaz, específico para derrotar la corrupción”, señaló Galán en respuesta al exalcalde, y lanzó una propuesta de reforma institucional.

“Este país no va a derrotar la corrupción si no transforma los organismos de control. La Procuraduría nos cuesta 1.8 billones de pesos al año y ha servido para repartir cuotas a los senadores que votan para elegir al procurador y tener procuradores regionales que chantajean en los territorios a sus oponentes políticos. Esa plata la vamos a dirigir a la Fiscalía para tener una Fiscalía especializada anticorrupción con fiscales especializados para desenmarañar Centros Poblados, y el escándalo de la ministra Abudinen y el Gobierno Duque donde hay 70 mil millones de pesos perdidos en un paraíso fiscal que no se sabe dónde está”, agregó el candidato del Nuevo Liberalismo.

Galán descartó entregar una propuesta de reforma tributaria, porque según él, antes de modificar los impuestos en el país, se deben combatir cinco estructuras criminales que impiden el progreso económico, social y político.

“Esas cinco estructuras son: mafia del narcotráfico que es un proyecto político en Colombia, económico, criminal y territorial. La mafia del contrabando que nos roba 15 billones de pesos anualmente y que está ligada al narcotráfico, la del despojo de tierras donde hay una mafia establecida en Bogotá que ha infiltrado las instituciones del Gobierno nacional y local para despojar tierras. La minería criminal que tiene lleno de parches el pacífico colombiano y el chocó y la de la contratación pública que está ligada al contrabando”.

‘Fico’ también lanzó también dardos a Hernández. “Yo no puedo aceptar es que gente que tenga graves delitos de corrupción encima y que están imputados sean dizque los que lideren la lucha contra la corrupción”, sostuvo el exalcalde de Medellín.

El bumangués en respuesta lo llamó “cínico” y lo culpó del desastre de Hidroituango, así como de haber gastado 220 mil millones de pesos en, supuestamente, compra de periodistas en su gobierno de alcaldía. Gutiérrez, aseguró que eran falacias.

