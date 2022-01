Camilo Romero abandonó una audiencia en la Corte Suprema para ir al debate presidencial de El Tiempo y Semana

El exgobernador Camilo Romero, hace oficial su inicio con miras a la presidencia de Colombia.

Camilo Romero, exgobernador del departamento de Nariño y precandidato presidencial por el partido Verde abandonó una audiencia virtual en la Corte Suprema para asistir a un debate presidencial organizado para plataformas digitales por parte de El Tiempo y Semana.

El político del partido Verde había solicitado semanas anteriores a la audiencia el aplazamiento de esta debido a que Ruth Marina Pulido, su defensora pública que representa lo representa hace unas semanas argumentó que no ha podido conocer todo el expediente pero la Sala de Primera Instancia habría negado la solicitud.

“No puedo actuar, ni objetar ni contrainterrogar en un juicio en donde desconozco estos elementos. 18 días para preparar un juicio es exigir algo imposible”, comentó Pulido.

La Sala de Primera Instancia comentó que si bien hubo días en que Pulido no tuvo contrato con la Defensoría del Pueblo, desde el 6 de diciembre de 2021 a la fecha transcurrió tiempo suficiente para conocer los términos de la imputación.

El pre candidato Camilo Romero tomó la palabra ante la negativa de la Corte para decir que su abogado de confianza, que había llevado el caso durante cuatro años, renunció debido al manejo que le han dado al caso las autoridades: “Por no sentir garantías. Me quedo sin abogado no por decisión mía, sino por cómo ha venido actuando la Corte Suprema de Justicia”.

Dentro de sus cuestionamientos el pre candidato presidencial Romero resaltó la disposición que ha tenido con los jueces que llevan el caso: “Yo aquí he puesto la cara todas las veces que han sido necesarias, he acudido a todas las audiencias, soy el primer interesado en que este tema se resuelva, llegar si quiera a decir que aquí lo que hay es una dilación es una falta de objetividad a lo que ha ocurrido en el proceso”, señaló Romero.

El magistrado Ariel Torres encargado del caso señaló que para leer la decisión tomada no era necesaria la presencia de Romero y procedió a negar la petición de suspender la diligencia y a hacer un fuerte llamado de atención.

En el debate

Camilo Romero también fue incisivo en el debate y fue contra sus adversarios, se refirió sobre el candidato por La Coalición de la Experiencia Federico Gutiérrez: “La lógica de salvaguardar a quienes más tienen, salvar a la ínfima minoría que como ‘Fico’ se creen primeros, dicen ‘nosotros somos los privilegiados y estamos de primeros’ eso hay que cambiarlo con una lógica de ciudadanía y se requiere una reforma tributaria progresiva, equitativa, eficiente. Esto se hace quitando la sinvergüenceria de tantas extenciones que los grandes capitales finalmente terminan pagando en tasa efectiva mucho menos que un ciudadano del común en este país”.

El candidato del partido Verde hizo mucho énfasis en la construcción y distribución de ingresos que tiene el país: “Antes que una reforma tributaria, que es claro se necesita para el país, Colombia requiere primero la más grande reforma de todas: cambiar la lógica de poder que ha buscado favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos”.

También fueron parte del debate presidencial los y las candidatas: Francia Marquéz, Ingrid Betancourt, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Alejandro Gaviria y el candidato Moreno.

Por último el candidato presidencial Camilo Romero reflexionó sobre la importancia de un objetivo en común para una meta del país: “Tenemos que ser capaces de superar las peleas menores y apuntarle a la juntanza de los sectores que queremos evitar el continuismo de los malos gobiernos que nos han llevado a la desigualdad”.

