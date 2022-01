Alejandro Gaviria recibe el apoyo de un sector de Cambio Radical y el senador Germán Varón

Germán Varón y Alejandro Gaviria

El senador, Germán Varón, del partido Cambio Radical, anunció su apoyo al candidato presidencial, Alejandro Gaviria. Un importante apoyo político que muestra la libertad de esa colectividad para consolidar apuestas de cara a la consulta del próximo 13 de marzo.

Varón Cotrino lleva más de dos décadas en el Congreso de la República como representante a la Cámara desde 2002 al 2014 y como Senador en los últimos ocho años. Esta vez no aspirará nuevamente a su ya tradicional curul, pero permanecerá en el partido.

Es uno de los miembros más cercanos al exvicepresidente, Germán Vergas Lleras y representa una voz relevante dentro de esa casa política. Ahora buscará llevar más personas a apoyar la candidatura de Gaviria, quien se enfrenta en consulta a otros seis candidatos.

“Decido apoyar a Alejandro Gaviria, porque me parece una persona honesta, él tiene una formación académica y obviamente tiene una trayectoria en el sector público que asegura que no llegará al poder a improvisar”, señaló a la revista Semana el senador Varón.

Aclaró en sus declaraciones a medios de comunicación que se trata de una decisión personal, en vista que el partido no ha tomado una decisión puntual en apoyos a candidatos presidenciales y sus miembros están divididos ante el momento en el amplio abanico de posibilidades.

“Voy a tratar de convencer al mayor número de personas para que apoyen a Gaviria”, aseguró Varón, según citó el diario El Tiempo. Por lo que su papel será un trabajo político en la búsqueda de apoyos para el exministro de Salud y ex rector de Los Andes, con el fin de consolidar su propuesta de cara a la consulta.

Todo parece indicar que Cambio Radical no tendrá un candidato propio para las elecciones presidenciales, pues Germán Vargas Lleras ha reiterado que no aspirará y hasta el momento no hay ningún líder definido para llevar las banderas de la colectividad.

Álex Char, exalcalde de Barranquilla, quien hace parte de Cambio Radical, aspira por firmas en una candidatura independiente de los partidos. Sin embargo, ha arrastrado consigo gran parte de la bancada Caribe de la colectividad que apoyan su candidatura.

Se conoce que un amplio sector aún no ha tomado la decisión de anexar su capital a algún candidato y los esfuerzos están enfocados en ser una bancada fuerte en Congreso de la República, como un partido parlamentario que se definirá el próximo 13 de marzo.

Sin embargo, Varón aseguró a la revista Semana que hay algunos miembros interesados en la candidatura de Federico Gutiérrez. Así como, según el diario El Tiempo, David Luna, líder de la lista al Senado de Cambio Radical y cercano a Vargas Lleras, estaría en diálogos también con la candidatura de Gaviria.

Lo cierto es que las apuestas son variadas de cara a las consultas presidenciales. Después de esa fecha los candidatos de primera vuelta estarán definidos y ya no habrá nada que hacer en las elecciones parlamentarias, por lo que las movidas políticas se centrarán en las presidenciales.

Respecto a la Coalición Centro Esperanza, en la que participa Alejandro Gaviria, en una reunión del domingo se zanjó una profunda discusión que amenazó con dividir a los candidatos, pero a la que finalmente llegaron a un consenso.

Juan Manuel Galán había pedido decantar las candidaturas presidenciales a tres, pero se llegó a un acuerdo para mantener las siete actuales y abrir la puerta a una octava por parte de Luis Gilberto Murillo, quien decidió separarse la semana pasada.

En ese sentido, los candidatos presidenciales Ingrid Betancourt, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo y Gaviria irán a consulta para definir un candidato único.

