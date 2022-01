Video: La Liendra declinó un ofrecimiento de 300 mil dólares para un cambio extremo

Foto tomada de Instagram @La_Liendraa

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, que recientemente confirmó haberle comprado el terreno a su mamá para construir la casa de sus sueños, informó a través de sus redes sociales que le ofrecieron una jugosa suma de dinero por someterse a una cirugía estética y cambiar varios rasgos característicos como sus orejas y su nariz.

Según mencionó el influenciador, el publicista de un reconocido cirujano plástico lo contactó después de un tiempo para preguntándole “Hola Mauricio, ¿aún tienes las mismas orejas de hace tres años?”, irónicamente Gómez le respondió que todavía las seguía teniendo, pero más grandes que antes.

Luego de esa conversación, el influenciador le solicitó a la persona que se comunicara con él vía telefónica y allí relató:

“Oigan que llamada más asombrosa, me dijo: ‘El Doctor, el mismo que te presenté la vez pasada quiere hacerte un cambio extremo de tus orejas y de tu nariz, si te interesa, él está dispuesto a pagarte’, yo le dije: ¿cuánto sería?, parce me ofrecieron 300 mil dólares por operarme”.

Bromeando, el influenciador aseguró que había aceptado, sin embargo, aclaró inmediatamente que no estaba interesado en que cambiaran el tamaño de sus orejas y de su nariz, porque el componente principal de su personaje La Liendra se basa en que es feo y así se ama.

“La gente me reconoce tal y como soy, no me interesa ser ni bonito ni hermoso, me amo tal y como soy, siento que por 300 mil dólares estaría vendiendo la imagen de La Liendra, porque sin sus orejas y sin su nariz no sería La Liendra. No me interesa operarme porque yo me amo tal y como soy”, agregó el pereirano a su narración.

Ante la negativa de Mauricio Gómez a someterse a dicho cambio extremo para mejorar su imagen, el publicista del cirujano se atrevió a aumentar la oferta y la suma ascendía a los 500 mil dólares, que al cambio actual representarían cerca de 2.000 millones de pesos.

“Ahí si me senté, le dije ‘dame un break’, me miré al espejo y yo pensé, tampoco me interesa porque 500 mil dólares no es ni la mitad de lo que La Liendra me ha dado, porque con mi cuenta, mi cara y el nombre he hecho más de 2 millones de dólares”, concluyó el influenciador.

Impresionado por el ofrecimiento, el generador de contenido todavía no podía creer que le hubiesen ofrecido tal suma de dinero por cambiar definitivamente su aspecto físico, y destacó nuevamente que gracias a su fealdad ha conseguido lo que tiene hasta el momento: un lujoso apartamento en Medellín, una camioneta de alta gama, una finca, una casa para su mamá y está a la espera de construirle una nueva con la venta de su finca.

El generador de contenido señaló que le subieron la oferta al no aceptar la primera vez y también se negó, fiel a su estilo único

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de chismes ‘Chismes Hoy Col’, encargado de replicar el contenido que comparten las celebridades en sus redes sociales replicó el video, que supera las 5.000 reproducciones y más de 160 ‘me gusta’. En lo que respecta a los comentarios, son numerosas las burlas que ha recibido pues varios usuarios aseguran que es poco creíble lo relatado por Gómez.

“Que mentira, así no más y tanta plata”, “Con ese billete vas para Galápagos”, “Cómo no payaso”, “Si acaso le habrán ofrecido 5 mil para el taxi”, “Si cómo no, yo creo que ni operándolo”, “Hágale papi que queda más cotizón y con más billete”, entre otros.

