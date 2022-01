Corte Suprema no investigará a Iván Cepeda por supuesto asesoramiento ilegal al ELN

Iván Cepeda, senador de la República. (Colprensa - Álvaro Tavera)

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, se inhibió de abrir investigación contra Iván Cepeda, por denuncia interpuesta por el representante a la Cámara Edward Rodríguez, por presunto asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados y abuso de función pública.

El representante Rodríguez fundamentó su denuncia en una nota del embajador de la República de Cuba, de enero de 2018, en la que en relación con la presencia en ese país, de alias Gabino, jefe de la guerrilla del ELN, se menciona al senador Cepeda, así como en un derecho de petición que, en febrero del año pasado, Rodríguez le envió al entonces alto comisionado para la paz Miguel Ceballos Arévalo, en la que le solicitó que le informara acerca del papel que Cepeda tuvo en los diálogos entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional -ELN.

En su momento, Ceballos le informó al representante Rodríguez que: “verificado el archivo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no se encontró a la fecha acto administrativo alguno que designe al Senador Cepeda como Gestor de Paz en la mesa de diálogos con el ELN”.

Contrario a lo dicho por Rodríguez y Ceballos, la Corte pudo constatar que: “conforme a la documentación remitida por la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz, se puede establecer sin lugar a dudas que el senador Iván Cepeda desde el año 2015 venía participando en los diálogos exploratorios con el ELN, para lo cual contaba con la expresa autorización del Gobierno Nacional”.

Ese alto tribunal, en desarrollo de la actuación procesal, recibió las declaraciones de Rodrigo Rivera y Juan Camilo Restrepo, quienes, durante el gobierno Santos, fungieron como alto comisionado para la Paz y jefe de la delegación del Gobierno nacional en los diálogos con la guerrilla del ELN, respectivamente.

Rodrigo Rivera, refiriéndose al senador Cepeda, precisó que: “siempre estuvo participando en esos diálogos con el ELN autorizado por el presidente Santos, y la percepción que tuvo del rol que desempeñó fue de estar representando al Presidente, al Estado Colombiano y no de asesoría del grupo subversivo”. A su turno, Juan Camilo Restrepo “[f]ue enfático en señalar que que los buenos oficios o la facilitación realizada por el senador Cepeda en relación con la permanencia de alias Gabino en Cuba, estaba autorizada por el presidente Juan Manuel Santos”.

La Sala concluyó que Iván Cepeda “no incurrió en irregularidad alguna al haber participado en los diálogos de paz que el Gobierno Colombiano adelantó con el grupo guerrillero del ELN, por cuanto su comportamiento se realizó con estricto apego a las disposiciones legales, al procedimiento y a las directrices establecidas por el Presidente de la República para este tipo de procesos, que lo autorizaba para actuar en la forma que lo hizo” (énfasis propio).

“Por estos hechos, en noviembre de 2021 presenté denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, contra el exalto comisionado para la paz Miguel Ceballos, por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público, por cuanto certificó, faltando a la verdad, que no ejercí la labor de facilitador de los diálogos de paz del gobierno del presidente Santos con la guerrilla del ELN. No obstante, la contundencia de los elementos probatorios aportados en la denuncia, no tengo conocimiento de que la Fiscalía haya avanzado en la investigación”, puntualizó Cepeda.

