Video: “Háganse la lipo, los senos, pero con médicos responsables”, Yina Calderón sobre el caso de La Segura

Hace algunos días Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como La Segura, sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su retiro de la creación de contenido por cuenta de los problemas de salud que padece desde hace más de tres meses, pero que los médicos no han podido descifrar.

Tiempo después de conocerse esta información, apareció Yina Calderón por medio de su cuenta oficial de Instagram con un mensaje para todas aquellas mujeres que están pensando en modificar su cuerpo con intervenciones estéticas en sitios que no están avalados por las entidades de salud competentes y con personas que no tienen el conocimiento para realizarlos.

“Les subí mi video acerca de las secuelas de los biopolímeros porque estuve viendo un video de La Segura y notablemente porque yo lo he vivido, conozco el proceso, porque he tenido más de seis cirugías en retiro de biopolímeros les puedo decir que ella tiene y eso es lo que la está afectando”, describiendo, además, algunos de los principales síntomas que perciben las personas que se inyectan la sustancia y comienzan a tener problemas.

Según relató la DJ, la sustancia puede terminar en los lugares menos pensados como los pulmones, las piernas, el abdomen y en ocasiones también pueden afectar la columna vertebral pues se adhieren al hueso haciendo que el dolor sea insoportable.

Por otra parte, la recomendación de la empresaria es que La Segura se someta a una extracción de la sustancia lo más rápido posible, antes que la situación con su salud empeore.

“Lo mejor es que lo haga con una incisión abierta y no con cánula, aunque hay maneras de retirarlo, pero la más segura es haciendo una abertura de lado a lado en los glúteos y es una enfermedad de por vida, nunca el biopolímero se va a ir”, agregó la polémica generadora de contenido.

La influenciadora caleña viene padeciendo dolores en su espalda desde hace tres meses y tiene afectado el músculo mayor de sus glúteos

Finalmente, envió un mensaje a todas las mujeres que todavía tienen en sus planes inyectarse este tipo de sustancia para que no lo hagan y que recurran a los especialistas para mandarse a hacer todos los retoques.

“Cuídense mucho, háganse la lipo, los senos con cirujanos responsables y que sepan, piénsenlo antes que les digan que se inyecten algo raro, porque yo casi me muero y la pasé muy mal”, concluyó la DJ.

El clip fue compartido por el portal de entretenimiento ‘Chismes Hoy Col’, encargado de seguirle los pasos a las celebridades en sus redes sociales, y ya alcanza las 5.700 reproducciones y más de 100 ‘me gusta’. Entre los comentarios que han depositado los usuarios señalan que por primera vez la mayor de las Calderón dice algo coherente.

Solidaridad con La Liendra

Tiempo después que cada uno de los influenciadores se lanzara indirectas en redes sociales y al ver que el pereirano estaba pasando por un mal momento con la pérdida de su abuela por el covid-19 sumado a la pérdida de su cuenta, Yina Calderón le envió un emotivo mensaje a La Liendra.

“Yo perdí mi cuenta más de cuatro veces. Sentí que el mundo se me iba a acabar, pero entendí que Yina Calderón no podía ser solo una cuenta de Instagram. Ayer vi sus historias y parcero; usted puede seguir”, comentó Calderón.

La empresaria también tuvo tiempo para recordar su experiencia cuando le cerraron su cuenta oficial: “A mí me dio muy duro cuando me cerraron la cuenta. Caí en el alcohol. Sentí que el mundo se me iba a desbaratar. Este mensaje no es para que seamos amigos, es simplemente para que se levante y diga ‘yo soy La Liendra’”.

