“Han querido silenciarla”: Miguel Ángel del Río será abogado de Aida Merlano

Desde Venezuela reapareció la excongresista condenada Aída Merlano para enviar una carta a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con la intención de ampliar su testimonio ante la indagación preliminar que se adelanta en contra del senador Arturo Char.

“De manera antena y respetuosa solicito a su despacho ser escuchada en ampliación de mi testimonio en el proceso de referencia […] y aclarar los hechos del proceso que se sigue en contra del senador Arturo Char Chaljub por el delito del sufragante y otros”, afirmó Merlano, quien hoy es prófuga de la justicia colombiana.

En medio de esta noticia, el reconocido letrado Miguel Ángel del Río anunció que será el abogado de Merlano para la diligencia que se llevará a cabo ante el alto tribunal

“Hay que proteger a Aida Merlano. La acompañaré a la Corte para su declaración en contra de los Char. Han querido silenciarla a ella y su familia. hay que destapar las ollas podridas de la compra de votos en la Costa. La mafia de los Char”, señaló Del Río.

Es de resaltar que Del Río participó hace unas semanas con una precandidatura para ser el candidato del Pacto Histórico para la Cámara de Representante por el departamento del Atlántico, sin embargo, esa lista quedó en cabeza del actor Agmeth Escaf, lo que motivó al abogado retirarse de esa carrera electoral.

“Había que enfrentarlos y, precisamente, mi primera intervención fue advertir que la necesidad del progresismo era quitarle el poder al clan Char. Actualmente existen más de 40 investigaciones, entre disciplinarias y penales, que involucran a Alex Char, hoy precandidato a la Presidencia de la República ¡No es posible que eso siga ocurriendo! Por eso una de mis grandes batallas, porque lo seguiré haciendo desde mi profesión, es saber qué pasa con esas investigaciones, porque nunca pasa nada”, aseveró en su momento.

Es importante recordar que, la excongresista manifestó en la misma carta la intención de “colaborar eficazmente con la administración de justicia”. Sin embargo, Merlano lleva prófuga desde octubre de 2019 cuando saltó de un segundo piso de un consultorio odontológico. Tiempo después se dio a conocer que estaba en Venezuela.

Merlano, quien fue condenada a 15 años de prisión por la Corte Suprema por corrupción electoral, sería escuchada ante el mismo tribunal el próximo lunes 24 de enero.

La investigación contra Arturo Char

La Corte inició la indagación preliminar contra Arturo Char en 2020 después de que Aída Merlano señalara directamente al senador como uno de los responsables de la compra de votos en la Costa Atlántica. Según Merlano, conocía de la participación del senador porque ella también hacía parte de ese esquema de corrupción, al cual denominó la ‘Casa Blanca’.

En la ‘Casa Blanca’ funcionaba, según la sentencia condenatoria de la Corte Suprema, una organizada empresa criminal que contaba con tecnología para rastrear los votos comprados y verificar que efectivamente llegaran a las urnas. Además, se vendían paquetes de votos al por mayor a otros candidatos que adquirían sus servicios.

Al senador también se le investiga por la supuesta colaboración de la fuga de la excongresista. Merlano dijo ante Semana que Char participó en el escape con el objetivo, no de ayudarla, sino de matarla.

“Me mandaron a unos abogados de Arturo y Alex Char, que me iban a explicar algo que pensaban hacer para que yo pudiera salir (de la cárcel) y que no me desesperara. Fue cuando me hablaron de la fuga. El único propósito de la fuga era que me asesinaran”, aseveró en una entrevista con el medio hace dos años.

Frente a la investigación, Char dio su versión ante el tribunal a mediados de 2020, después de ser elegido presidente del Congreso. El caso de corrupción ya cuenta con más de 20 testimonios, entre esos está el de la hija de la excongresista y también influenciadora, Aída Victoria Merlano.

