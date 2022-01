Alexander Domínguez revela cómo fue el cruce con Falcao luego de que le celebrara un gol en la cara

Foto de archivo del arquero Alexander Domínguez. REUTERS/Washington Alves

Uno de los partidos más recordados de Colombia en 2021 fue contra Ecuador, el 14 de octubre, en especial por un gol de Yerry Mina en tiempo de adición, luego anulado por el VAR tras comprobar una mano inintecional del defensor antes de definir. Ese día, las decisiones arbitrales, así como la quema de tiempo de los dirigidos por Gustavo Alfaro, generaron en algunos cafeteros reacciones poco decorosas, tal fue el caso de Radamel Falcao García.

El Tigre, quien tanto en el campo de juego como afuera de él emana tranquilidad, aunque cuando la esférica está en el área chica la ataca con fiereza, tuvo un gesto captado por las cámaras de televisión que dio de qué hablar y, particularmente al guardameta rival, Alexander Domínguez, le dolió. El delantero samario le celebró el gol en la cara (ver el video en el segundo 10), quizá dejándose llevar por la emoción de los tres puntos que por instante el combinado tricolor tuvo en sus manos, pues lo acercaban a la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022.

Pues bien, Domínguez, uno de los refuerzos de renombre de Deportes Tolima para afrontar la temporada en la que disputará la fase de grupos de Copa Libertadores, se refirió al controvertido partido en conversación con Caracol Radio:

“Cuando me gritó el gol me acerqué y le dije que no me gustó la actitud que tuvo. Yo sé que la euforia de él lo llevó a eso. Él me dijo que lo disculpara y que me entiende, sino que es su último mundial y va a hacer todo lo posible para ir, por eso la euforia”.

Falcao disputó el Mundial de Rusia 2018, en el que anotó un gol, pero no estuvo en el de Brasil 2014, la mejor participación de Colombia en este certamen. Ahora, con 35 años de edad, consciente de que es la última oportunidad de jugar el torneo más importante del fútbol, se deja llevar más fácil por la emoción. De ahí la reacción hacia Domínguez.

“Quedó todo ahí y después me pidió disculpas. Yo le dije que no le estaba reclamando nada más, sino que es una persona que yo admiro de toda mi vida, que es muy respetada en Colombia, y que me grite el gol de esa manera... Somos profesionales y, si hubiera pasado a favor mío, yo no sería capaz de hacérselo a él. Me entendió y quedó ahí”, contó el cancerbero ecuatoriano.

Para Domínguez, la prensa deportiva le echó leña al fuego a lo ocurrido, aunque en realidad no trascendió:

“Sus colegas (periodistas) empezaron a especular con los insultos, pero para nada. Él es una persona muy respetuosa y yo también soy una persona muy respetuosa. La verdad es que yo lo admiro mucho, como se lo dije a él personalmente. Siempre lo he admirado, me ha parecido un extraordinario jugador. Todos los compañeros que he tenido de la selección Colombia, Edwin Cardona, Dorlan Pabón, Yimmi Chará, me dicen que Falcao, como persona, es extraordinario”.

El experimentado arquero (34 años), que hace unos días resultó positivo para covid-19, ya se recuperó del coronavirus y debutaría con los Pijaos en domingo 23 de enero, contra Independiente Medellín, por la Liga BetPlay. Una vez terminado el enfrentamiento viajaría para concentrarse con Ecuador, que por clasificatorias se enfrentará a Brasil, el 27 de enero, y a Perú, el 1 de febrero.

