Por miedo a las agujas, una mujer no se vacunó y ahora lucha contra el covid-19 en una UCI de Bogotá

La historia de la mujer que por medio a las agujas tuvo que luchar contra el covid en una UCI de Bogotá. Foto: Secretaría de Salud.

El reto en el mundo frente al covid-19 en el momento no es solo es la lucha contra las variantes de la enfermedad, sino contra la gran cantidad de seres humanos que aún no creen que es una realidad y que deben inmunizarse para evitar ser víctimas del letal virus. Es por ello, que desde la Secretaría de Salud de Bogotá, hoy se conoció la historia de una mujer que afirmó que vive con arrepentimiento de no vacunarse y encontrarse de frente con el virus.

Se trata de una comerciante informal, que se gana la vida vendiendo dulces en las calles de Bogotá, quien en su testimonio señaló que quisiera devolver el tiempo para ponerse la vacuna y así evitar haber enfrentado la muerte en una UCI, debido al complejo estado de salud que está logrando por culpa del covid-19.

El miedo a las agujas e incluso el temor a morir por la aplicación de las dosis, el cual era uno de los muchos mitos que escuchaba de otras personas por lo que decidió no acceder a la vacunación. De igual manera, ella reconoce que a pesar que sus hijos, dos recicladores que al igual que ella se la rebuscan por salir adelante, le insistían para que recibiera la inmunidad, ella siempre se negó ante esta posibilidad.

“Ellos siempre me regañaban para que me vacunara, no hice caso y vea” afirmó, mientras señalaba la situación en la que se encontraba: acostada en una cama y con dificultad respiratoria. Casos como estos se han vuelto comunes en las UCI de la ciudad.

El no poder respirar, dormir, comer y estar con la zozobra de que nunca pudiera despertar, es parte de lo que ha tenido que enfrentar cada minuto dentro de la UCI, cosas que como ella dice, pudo haber evitado.

“Son cosas de mi Dios, para aprender la lección”, contó la mujer, quien accedió a contar su situación para evitar que otros también sean víctimas de la incredulidad.

Mientras, la joven mujer se recupera bajo el constante cuidado y atención de los profesionales de la Subred Centro Oriente, la paciente en el momento está con una cánula de alto flujo, sistema que la mantiene con vida,

Tras conocerse esta historia, el doctor Guillermo Ortiz, quien lidera las UCI de la Subred Centro Oriente de Bogotá, evidenció que la ciudad actualmente atraviesa por dos tipos de picos de la enfermedad.

“Por un lado los pacientes vacunados, con enfermedades leves y moderados. Pero, por otro lado, tenemos la epidemia de los no vacunados, estos pacientes ingresan por una enfermedad severa, caracterizada por una falla respiratoria aguda, con una mortalidad muy parecida a la que tuvimos el año pasado”, detalló el experto.

En Colombia, los no vacunados tienen de 4 a 9 veces más riesgo de morir por covid-19

El Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer un estudio realizado por la Dirección de Epidemiología sobre la efectividad de las vacunas en la población colombiana. Los resultados arrojaron que las personas que no están vacunadas tienen un mayor riesgo de morir por covid-19.

Dicho estudio fue realizado entre el 28 de noviembre de 2021 y el 8 de enero de 2022, y participaron 22.165.609 personas en total. Los resultados arrojaron que, como ya era conocido, el riesgo de hospitalización y muerte se incrementa con la edad, especialmente si no han recibido ninguna dosis.

El director de Epidemiología, Julián Hernández, aseguró que, “en Colombia, aquellas personas no vacunadas de 60 a 69 años, durante diciembre tuvieron cinco veces más riesgo de muerte que las personas vacunadas con esquema completo, del mismo grupo de edad”. Lo mismo sucedió en el grupo de 80 años y más, población en la que se observó la mayor probabilidad de enfermar gravemente y morir por covid-19.

Hernández también afirmó que, “en todos los grupos de edad analizados, consistentemente se observa ese mayor riesgo en las personas no vacunadas, que varió entre 3 a 6 veces, durante el mes de diciembre”.

