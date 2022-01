Falcao se vuelve a encontrar con el Athletic, uno de los clubes al que más le ha marcado

Falcao se enfrenta al Athletic Club, uno de los clubes a los que más le ha marcado. EFE/Javier Lizón

Radamel Falcao está listo para enfrentar su siguiente reto. Rayo Vallecano recibirá en su casa al Athletic en la fecha 22 de LaLiga y con la necesidad de sumar tres puntos para mantenerse en la lucha por los puestos a torneos europeos. Actualmente el equipo de Andoni Iraola es séptimo en la clasificación con 31 puntos, producto de nueve triunfos y cuatro empates.

El inicio de temporada del Rayo Vallecano no pudo ser mejor, el equipo fue una de las grandes sorpresas en el fútbol español ya que logró consolidarse en los puestos altos de la tabla, llegando a estar en puestos de Champions. Sin embargo en el 2022, las cosas no han salido de la mejor manera para los de Vallecas ya que no han ganado en LaLiga en este nuevo año

En el primer partido del 2022 se enfrentaron al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, y aunque ese partido terminó 2-0 en contra, lo que muchos recuerdan es el recibimiento por parte de la hinchada colchonera a Radamel Falcao que vistió los colores del Atleti durante dos temporadas, anotó 91 goles y ganó tres títulos (Copa del Rey, Europa League y una Supercopa de Europa).

En el segundo duelo del año por LaLiga recibieron en su casa al Betis. En aquel partido Falcao fue titular y disputó los 90 minutos. El encuentro terminó 1-1, Iván Balliu anotó para los locales, mientras que el descuento llegó al 45+2′ a través de Sergio Canales.

En este 2022 el equipo de Vallecas también ha disputado dos partidos de la Copa del Rey. En los dieciseisavos de final vencieron al Mirandés con un gol de Andrés Martín García y en los octavos de final se impusieron 2-1 al Girona. En ese partido los goles fueron de Sergi Guardiola (doblete), mientras que los locales descontaron con un tanto del colombiano Bernardo Espinosa.

Este domingo 23 de enero se enfrentarán al Athletic y después vendrá el parón FIFA, en donde se disputarán los partidos por las Eliminatorias al Mundial de Catar y el delantero fue convocado por el entrenador Reinaldo Rueda para los partidos ante Perú y Argentina. Rayo Vallecano volverá a competencia hasta el 6 de febrero cuando visiten al Celta de Vigo.

Radamel Falcao enfrenta una de sus víctimas favoritas

Falcao vuelve a enfrentarse al Athletic Club en LaLiga. Foto: EFE

El delantero colombiano sería titular ante el Athletic en la siguiente fecha de LaLiga, pese a que Sergi Guardiola está pasando por un gran momento, Iraola optaría por la experiencia de Falcao desde el arranque, además es un rival al que El Tigre ya le ha marcado en esta temporada.

En su segundo partido con el Rayo Vallecano, el equipo visitó el San Mamés de Bilbao. El colombiano, que había marcado en su debut ante el Getafe, ingresó al 76′ por Unai López y en la última jugada (al 90+6′) logró romper el empate en el marcador y le dio el triunfo al Rayo Vallecano.

Ya son ocho goles que le ha anotado Radamel Falcao García al Athletic Club de Bilbao. convirtiéndose en el rival al que más le ha marcado a lo largo de su carrera y al que volverá a ver este domingo 23 de enero a las 12:30 p.m. (hora colombiana).

Con el Atlético de Madrid en la temporada 2011/ 12, anotó un doblete en el Vicente Calderón y el partido terminó 2-1 a favor del Colchonero. Un año después, en la temporada 2012/13 anotó un hat trick y el Colchonero se llevó la victoria por 4-0. En la gran final de la Europa League 2011/12, el colombiano les marcó otro doblete y el equipo de Simeone se quedó con el título tras imponerse por 3-0.

