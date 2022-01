Video: Luisa Cortina resolvió algunas inquietudes de sus seguidores sobre lo ocurrido con su camioneta

Tomada de Instagram @luisacortina941

Luego de la fuerte polémica que se suscitó en redes sociales cuando la ex Miss Colombia Latina 2016 – 2017 Luisa Cortina publicara a través de sus redes sociales que había encontrado su camioneta en el centro comercial Fontanar, ubicado entre Chía y Cajicá, la modelo decidió interactuar a través de sus redes sociales respondiendo algunas inquietudes de sus seguidores.

A través de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ la modelo respondió varias de las preguntas que le dejaron sus seguidores sobre lo que hará con su camioneta luego de haberse enterado que había sido utilizada por personas de un concesionario de la firma DS mientras estaban de paseo y en cine en el establecimiento comercial.

La primera pregunta citaba: “¿Viste quién estaba usando tu camioneta? Y si fue así, ¿Qué explicación dio?”, a lo que la exreina respondió.

“Si, si vi quien la estaba usando y también supe que estaba vinculado con la empresa entonces pues la explicación fue que estaba en una prueba de ruta que no se lo cree nadie y está clarísimo que no era así porque estaba era en cine”, respondió la generadora de contenido.

Otro de los usuarios quiso saber qué pasaría con la camioneta, si se quedaría con ella o la vendería después de lo ocurrido, por lo que Cortina respondió que no la recibiría de nuevo y la única vía que le queda es llegar a un acuerdo legal con la compañía y tomar la mejor decisión.

Por otra parte, los curiosos internautas le preguntaron “¿Qué medidas tomó la empresa que lo tenía?”, a lo que la influenciadora contestó:

“La empresa envió a la abogada y representante legal a dar la cara, a pedir excusas por lo sucedido, bueno y temas legales, conciliación, etcétera”, y agregó además que la camioneta se quedó en el centro comercial Fontanar y que la empresa se hizo cargo del vehículo.

En otro de los apartes, Cortina mencionó que el hecho le produjo mucha ira porque llevaba más de un mes manejando un vehículo que no era el suyo y al ver la situación que compartió a través de redes sociales la entristeció mucho más porque traicionaron su confianza.

Aquí el video de Luisa Cortina respondiendo preguntas de sus seguidores :

La influenciadora había denunciado que su vehículo estaba en un reconocido centro comercial y estaría siendo usado por personal integrante del taller donde estaba hace un mes

Ante lo acontecido con su camioneta, la noticia se hizo viral en diferentes medios de comunicación a nivel nacional por lo que quisieron conocer su opinión sobre el impacto que tuvo este hecho frente a otras informaciones con mayor trascendencia.

“Me parece muy bien porque es un tema que necesita relevancia, es un tema importante no porque me haya pasado a mí sino porque estoy segura que puede pasarles a muchas personas y no se dan cuenta, esto fue un golpe de suerte literal”, respondió la exparticipante de ‘Guerreros’.

Finalmente, señaló que no se quedará con el carro porque ya ha entrado en repetidas ocasiones al taller, además, porque lo condujo una persona completamente ajena a ella sin saber en qué lugares estuvo y qué daños puede presentar a futuro por el kilometraje.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ fue el encargado de replicar la información que compartió Luisa Cortina a través de cuenta oficial de Instagram, allí el video ya supera las 54.500 reproducciones y cuenta con más de 1.320 ‘me gusta’.

Entre los más de 50 comentarios que han depositado los usuarios de Instagram, algunos están de acuerdo con la influenciadora de no recibir el carro porque pudieron haber cometido cualquier tipo de actividad ilícita en el y perjudicarla a ella, mientras que otros señalan que quiere sacar provecho de la situación.

“Qué polémica, está claro que hubo un abuso de confianza pero de ahí a llegar al extremo de no querer recibir el carro y que le den uno nuevo…”, “Se aprovechan de cualquier circunstancia para subir seguidores”, “Que no haga ningún acuerdo y demande a la compañía”, “Totalmente de acuerdo, que descaro con el hombre”, entre otros.

