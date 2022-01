Video: Karen Martínez afirma que ni ella ni su familia tienen pensado volver pronto a Colombia

The 20th Annual Latin Grammy Awards - Arrivals - Las Vegas, Nevada, U.S., November 14, 2019 - Karen Martinez and Juanes. REUTERS/Danny Moloshok

No es secreto que desde hace varios años Juanes y su familia se encuentran radicados en la ciudad de Miami, y mientras él continúa con su carrera musical, ella ejerce como presentadora de televisión, en tanto que sus hijos Dante, Luna y Paloma conviven con ellos en la misma residencia, una lujosa propiedad ubicada en la villa de Key Biscayne.

Por esta razón no son pocos los usuarios que le han preguntado a Martínez si en algún momento volverá sola o con sus familiares a Colombia, y justamente ese fue el interrogante que le formularon en una dinámica de preguntas y respuestas realizada en su perfil de Instagram.

“¿Tienen pensado volver a vivir en Colombia?”, fue el cuestionamiento hecho a la esposa de Juanes. En respuesta, ella dijo que por diversos motivos no tienen pensado en regresar al país.

“Bueno, por ahora no tenemos pensado vivir en Colombia porque pues nuestros hijos todavía están en el colegio; a Paloma le falta un año todavía para salir, y Dante también”, manifestó la cartagenera; sin embargo, aclaró que constantemente están viajando al país, aunque no precisamente por motivos de residencia. Empero, alcanzó a decir en la historia que, “en un futuro” espera volver a su tierra natal en compañía de Juanes y sus hijos.

El post, que ya no aparece en la sección de historias del perfil de la actriz, fue replicado por varias cuentas de entretenimiento como ‘Rey de la farándula’ y las reacciones no se hicieron esperar: mientras que unos preguntaron “¿a qué volvían?”, otros afirmaron que no regresarán teniendo en cuenta que llevan varios años en Norteamérica.

Comentarios como “Eso de vivir en Colombia es una mentira después de vivir en Usa no lo creo”; “¿A que van a volver? Antes muchos de los que vivimos acá -en Colombia- estamos que salimos corriendo. En este país ya no hay oportunidades de nada y menos para nuestros hijos”; “No creo que nunca vuelvan a vivir acá porque su vida está en los EEUU” y “¿como a qué? ¿Esa gente que va a criar a sus hijos acá?”, fueron los más populares en la publicación.

Juanes volverá a Colombia y estará en Bogotá

El artista paisa regresa al país tras haber realizado una gira de 20 conciertos, precisamente, en Estados Unidos. El anuncio de su retorno lo hizo a través de sus redes sociales y generó gran emoción y expectativa entre sus seguidores que no pudieron verlo en 2020 debido a las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria.

La fecha será el 26 de febrero, día en que los seguidores del cantante podrán verlo en el Movistar Arena y disfrutar de ‘Origen’, su más reciente producción musical y que recopila históricas canciones en español que sirvieron de inspiración para forjar su carrera musical.

“(...) Me llena de alegría poder anunciar finalmente nuestro show en el Movistar Arena, el 26 de febrero, todas las personas que ya tenían su boleta comprada para el 2020, ¿recuerdan?, revisen su mail por favor, que ahí está la indicación para que tengan su boleta para este show. ¡Va a estar de locos, de locos!. Se van a morir de lo ‘chimba’ que va a estar ese concierto”, afirmó Juan Esteban Aristizábal mediante un video. Además, indicó que quienes aún no tengan boleta, podrán adquirirla en la página web de TuBoleta.

