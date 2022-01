Sergio Fajardo cuestiona a Gustavo Petro por apoyo que recibió de la maquinaria de Julián Bedoya

Pullas entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro por el salario mínimo en Colombia para 2022. Fotos: Colprensa (Sergio Acero - Álvaro Tavera)

El enfrentamiento entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro no se detiene en redes sociales. En las últimas horas se conoció que el precandidato presidencial del Pacto Histórico recibió un extraño apoyo en medio de su presentación en el municipio La Estrella, Antioquia.

Según lo reportó La Silla Vacía, en tarima Andrés Villa acompañó a Petro con las banderas del Partido Liberal. “Villa es asesor del despacho del alcalde Juan Sebastián Abad, quien llegó apoyado por Julián Bedoya y Juan Diego Echavarría. Y a la vez que apoya a Petro, Villa le está haciendo campaña a Echavarría al Senado”, aseguró ese medio.

Cabe recordar que, Julián Bedoya es el senador que estuvo involucrado en un escándalo por las presuntas irregularidades al obtener título de abogado, a quien el Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín decidió en primera instancia retirar el título.

Por este apoyo, el precandidato Fajardo criticó a Petro. “Para Gustavo Petro es fácil decir que va a liderar la lucha contra la corrupción, pero al parecer le es mucho más fácil tratar de hacerse elegir al lado y abrazado de los corruptos. No todo vale: de la forma como se llega al poder, así se gobierna”, sostuvo.

Dice La Silla Vacía que Villa “no fue el único miembro del equipo de Juan Diego Echavarría que convocó y participó en el evento de Petro. En la mañana del sábado Juan Diego Echavarría publicó una foto en su Facebook de su equipo en La Estrella y dijo que ese día, mientras él estaba en otros lugares de Antioquia, ellos harían un recorrido en el municipio haciéndole campaña”.

Sobre este asunto el precandidato Alejandro Gaviria también se refirió: “Políticamente me parece que este es un tema neurálgico porque le demuestra al país que puede haber un cambio para empeorar y es una anticipación de lo que podría pasar en un posible gobierno de Gustavo Petro, que parece alternativo pero no lo es. Juntarse con Luis Pérez, Julián Bedoya y Álex Flórez no es ser alternativo, es simplemente recoger el clientelismo tradicional”.

En diciembre se vivió un choque de trinos entre Fajardo y Petro luego de que este le extendiera una invitación al diálogo que volvió a rechazar el líder del centro.

“No haré alianzas con Petro. Esta es una competencia política y será la gente la que decida. No se trata de un individuo que tenga la verdad revelada sino de qué equipo es capaz de cambiar a Colombia sin el todo vale, sin rabia y sin miedo”, aseveró el exgobernador de Antioquia, quien además, agregó que los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza son “una propuesta de cambio” contraria a lo que Petro y su fortín político representan para el país.

Ante el mensaje del precandidato de la Coalición Centro Esperanza, la respuesta del candidato de Pacto Histórico no se hizo esperar y mediante su cuenta de Twitter dejó ver su disgusto y compartió una reflexión.

“Pues fíjate, Sergio que hablas mucho de diálogo pero no lo practicas; lo que necesita la sociedad colombiana es dialogar”, anotó el senador de Colombia Humana.

Y agregó algunas dudas que tiene respecto a las criticas que su contrincante político ha hecho: “Respóndenos con argumentos y no con epítetos; ¿por qué consideras populista que el salario real crezca como crece la productividad de la economía? ¿Por qué consideras que tu tienes equipo y nosotros no? Son invisibles para ti gente como el pastor Saade, el liberal Velasco, el verde Camilo Romero o las negritudes de Francia o los indígenas de Uriana?”.

Pero sus preguntas no quedaron ahí, pues Petro cerró comentando que desde su lectura sobre la actitud de Sergio Fajardo con respecto a Pacto Histórico, es una forma de excluir a una parte de la sociedad representada en el colectivo de izquierda.

“No será que tienes un concepto de verdad que nos excluye, que hoy por hoy, es excluir a las mayorías de Colombia”, aseveró Gustavo Petro.

SEGUIR LEYENDO: