“Vamos a tener universidad pública y gratuita en Suba”: Alcaldía de Bogotá sobre la ALO Norte

Nuevos proyectos tras anulación de ALO tramo norte Foto:bogota.gov.co

El fundamento principal con el que la Alcaldía descartó realizar el tramo final de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) en su tramo norte, fue no afectar la Reserva Van Der Hammen o los humedales de Tibabuyes y La Conejera. Sin embargo, los predios que se adquirieron para llevarla a cabo, además de los gastos en diseño de detalle y factibilidad, es la polémica principal de la anulación del proyecto.

La obra le significaba un gran avance a la movilidad de extremo a extremo en la ciudad, pero estaba diseñada en inmediaciones al Bosque Las Mercedes, la zona rural de Suba, y la zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá.

Diego Sánchez, director del IDU, afirmó en una entrevista a Canal Capital que “no va a haber una afectación por una autopista en las especificaciones que tenía el ALO, eso no implica que no hay algunas vías para movilidad local pero también hay una transformación en el uso del suelo”.

Para los gastos en diseños de detalle y de factibilidad, la zona tendrá un nuevo propósito con el fin de aprovechar la inversión realizada: “vamos a tener una universidad pública y gratuita para los jóvenes de la localidad de Suba; colegios, hospitales, y adicionalmente un nodo cultural y educativo que necesita toda la localidad “, Nadya Rangel, Secretaría de Hábitat.

“Nuestra segunda línea de metro que va a pasar por este trayecto y adicionalmente un par vial que va a garantizar la circulación”, afirmó Nadya.

Decisión en octubre 2021

En el concejo de Bogotá se discutió el POT que radicó la alcaldesa Claudia López, en el que no está incluida la Avenida Longitudinal de Occidente Norte (ALO Norte). La mandataria no la incluyó porque no adelantará la construcción, debido al profundo impacto ambiental en zonas de reserva de la capital, pero diversos sectores aseguran que el proyecto ya está adelantado, incluso en cuanto a comprar de predios.

El concejal Nelson Cubides, ponente del POT, aseguró que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ya ha comprado 77 predios para la construcción de la avenida. Una inversión que asciende a $60.496.828.131 pesos que se perderían, según dijo, si finalmente no se construye la ALO Norte.

Cubides ha insistido en incluir el proyecto en el POT, pero no ha recibido el apoyo de la Alcaldía, desde donde ya se planteó un proyecto de reemplazo, que no comprende el mismo trayecto y que iría desde la calle 13 hasta la 80, llamado ALO Centro. Además de la ampliación de la autopista y alternativas de transporte hacia el norte.

“Estos predios y todo el dinero invertido en ellos se perdería, si no se deja estipulado en POT de Claudia López la construcción de la ALO Norte”, señaló el concejal Cubides. El detalle de las tierras adquiridas para construir la vía fue obtenido por medio de un derecho de petición radicado al IDU.

El detalle de los predios adquiridos para el proyecto van desde la carrera 102 con calle 80, donde inicia el tercer tramo de la ALO en el sector norte, que comprende 13 kilómetros, hasta el sector de Torca en la calle 245. Siete de los predios fueron entregados al IDU por expropiación judicial y los demás por enajenación voluntaria. Además, cinco fueron cedidos o donados.

