“Que no nos abudineen el país”: Katherine Miranda lanzó campaña con la mira en Karen Abudinen

Valla de la representante Katherine Miranda utiliza el polémico verbo "Abudinear"

La actual representante por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, inició su campaña por un segundo término en la Cámara por Bogotá con el verbo que impulsó y que pronto se transformó en uno de los sinónimos de corrupción en Colombia “Abudinear”.

Con el slogan “Que no nos abudineen el país”, Miranda no solo llamó la atención con un golpe de marketing político sino que logró, de nuevo, traer al primer plano el entramado de corrupción que ella, junto a otros representantes de la oposición, destapó en el marco del contrato a Centros Poblados.

En contexto | Contraloría declara como Impacto Nacional el escándalo de Centros Poblados

La representante, en diálogo con SEMANA, indicó que no desmontará ninguna de las cinco vallas ubicadas en Bogotá y aseveró que mantendrá dicho slogan durante la intensa campaña política que concluirá en marzo hasta que “aparezca la plata de Centros Poblados o los niños tengan internet”.

Miranda justificó la utilización de la expresión dentro de su campaña como una forma de “sanción social porque el tema quedó en el olvido y debe haber responsabilidades políticas porque no puede pasar por alto este escándalo. Yo no he dicho que la ministra se robó la plata, pero el ministerio debe responder”.

Su contraparte, Karen Abudinen, exministra TIC que renunció al cargo ante la inminencia de un juicio político en el Congreso, no ha respondido a los mensajes de Katherine Miranda. Sin embargo, sí le envió un fuerte mensaje a Gustavo Petro, senador y actual precandidato por el Pacto Histórico, quien utilizó el neologismo “abudinear” en su reciente gira española.

“En España usted me difamó Gustavo Petro. CALUMNIADOR!!! (sic) Usted y su banda asesinó, secuestró, extorsionó, boleteó. Eso está demostrado!!! Nadie puede decir que me robé un centavo, por el contrario, evité que delincuentes como usted lo hicieran”, escribió la exministra Abudinen en su cuenta de Twitter.

Karen Abudinen y Gustavo Petro

Lo dicho por Petro en un foro fue lo siguiente: “Cuando se habla de conectividad lo único que puede mostrar este gobierno es que se abudinearon (compañeros y compañeras españoles, les voy a traducir esa palabra después) los recursos para que el campesinado tuviera internet. Eso es lo único que pueden mostrar. En medio de los insultos es que se han saqueado el Estado”.

Por supuesto, ante los señalamientos de Abudinen, Petro ripostó: “Cuando esta virulencia verbal aparece contra mí, ya saben ustedes la causa: los políticos no aguantan que se denuncie la corrupción. Te respondo Karen Abudinen: los cargos públicos no son para los corruptos. El puesto de un corrupto en mi gobierno, será la cárcel”.

Katherine Miranda radicó tutela para que se repita la moción de censura contra Karen Abudinen. Fotos: Colprensa

En el caso de la representante Katherine Miranda su implicación con “abudinear” la condujo a una investigación en proceso por parte de la Corte Suprema de Justicia que busca determinar si ella incurrió en los delitos de injuria y calumnia.

Miranda se ha apropiado de la expresión y por su uso frecuente en Twitter es por lo que fue señalada por Abudinen en su denuncia ante la CSJ. Uno de los episodios significativos de esta polémica, de nuevo tuvo a la representante como protagonista al escribir: “#LaPalabraDelAñoEs ABUDINEAR por demostrar como la clase política tradicional normaliza la corrupción y se burla de frente de la ciudadanía”, lo anterior el pasado 1 de diciembre de 2021.

Las elecciones a Congreso inauguran el calendario electoral colombiano y están programadas para el 13 de marzo de 2022.

SEGUIR LEYENDO: