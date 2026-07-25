Colombia

Hombre renunció a su trabajo, exigió el pago inmediato de la liquidación y terminó golpeando a su exjefe: Fiscalía lo dejó libre

El caso fue denunciado en redes sociales, mientras la víctima permanece en un centro médico

Guardar
Google icon
El hecho fue grabado con las cámaras de seguridad del establecimiento - crédito @dona_pily2/X

En algunas ocasiones, las redes sociales sirven para exponer situaciones que la ciudadanía ha denunciado a las autoridades y que han terminado con resoluciones que consideran injustas.

En un caso de esta índole, en la red social X, la periodista Pilar Rodríguez denunció un caso que ha generado indignación en la localidad de Usaquén, en Bogotá, en donde un hombre agredió a su exjefe tras tener una discusión en la pastelería en la que trabajaba.

La comunicadora narró la versión entregada por cercanos de la víctima, que aseguraron que el individuo, cuyo nombre no fue expuesto, renunció a su labor tras terminar la jornada laboral y exigió que le pagaran su salario y la liquidación en ese momento.

PUBLICIDAD

Ella le acepta, pero él le exige que tiene que pagarle inmediatamente, a lo que la mujer le responde que a final de mes lo hará, lo que le genera una reacción violenta absurda. Esto es un claro intento de feminicidio”.

Denuncia - Bogotá - Agresión
El hecho se habría registrado luego de que el individuo renunció a su trabajo - crédito @dona_pily2/X

Como consecuencia de la agresión, la mujer habría terminado con fracturas en la cara y contusiones por los golpes en la cabeza. Actualmente, permanece en un centro médico en Bogotá.

En el caso del agresor, fue capturado por las autoridades y llevado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao, en donde permaneció. Durante dos jornadas y luego terminó siendo liberado.

PUBLICIDAD

“Él dijo que salía en menos de 36 horas y que la iba a matar. Eso ocurrió el jueves por la noche. Hoy, efectivamente, ya está libre, gracias a la @FiscaliaCol“, escribió la periodista, que afirmó que la Secretaría de Seguridad de Bogotá atendió la situación, pero funcionarios afirmaron que no pueden intervenir en decisiones del ente acusador.

“En este momento, lo único que queda es recordarle a la honorable Fiscalía que cualquier cosa que le llegue a pasar a esta señora será culpa de ustedes. Voy a omitir por ahora los nombres”, puntualizó Rodríguez.

Denuncia - Bogotá - Agresión
La agresión se prolongó durante más de un minuto - crédito @dona_pily2/X

Lo que se observa en el video

En el video que fue difundido por Rodríguez en la red social X, se observa que el hecho se registró sobre las 10:33 p. m. del 23 de julio. En el registro se ve a las dos personas en una discusión en la que ambos utilizan insultos hasta que el hombre golpea en el rostro con la mano cerrada a la dueña del establecimiento y la arrastra del pelo hasta la zona de la cocina.

Mientras la mujer grita en reiteradas ocasiones que la deje ir, el individuo la golpeó en repetidas ocasiones hasta que la víctima logró safarse y correr hasta la zona de atención de los clientes, en donde vuelve a caer al suelo producto de un empujón.

Al observar que había ciudadanos en la puerta del establecimiento, el sujeto intentó escapar, pero la víctima logró detenerlo y pidió que los testigos cerraran la puerta del sitio para llamar a las autoridades. En los segundos finales de la grabación, el sujeto lamentó su actuación y se autopreguntó por sus acciones: “¿Qué hice, qué hice?“, repitió el agresor en la parte final del video.

Denuncia - Bogotá - Agresión
El agresor terminó encerrado en el establecimiento - crédito @dona_pily2/X

En los comentarios de la publicación que se hizo viral en redes sociales, usuarios pidieron más información sobre el agresor y los motivos por los que la Fiscalía tomó la decisión de permitir que fuera liberado.

Por otra parte, otras personas lamentaron lo registrado y pidieron que las autoridades tomen cartas en el asunto para marcar un precedente, puesto que la comunicadora afirmó que el agresor amenazó de muerte a la víctima tras ser capturado por la Policía Nacional. Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento al respecto.

Temas Relacionados

ViolenciaRedes SocialesDenunciaFiscalíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jóvenes piden ayuda para representar a Colombia en encuentro internacional de robótica: dicen que autoridades no han ayudado

Las estudiantes enfrentan la posibilidad de perder su cupo en el proyecto internacional de robótica en Paraguay, debido a la falta de recursos económicos y la ausencia de apoyo institucional

Jóvenes piden ayuda para representar a Colombia en encuentro internacional de robótica: dicen que autoridades no han ayudado

Tolima vs. Junior EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut del bicampeón en Ibagué

El Tiburón quiere volver a defender su título frente a un equipo con el cual supo sonreír en diciembre de 2025, mientras que el rival comenzará un nuevo proceso con el técnico bogotano Sebastián Oliveros

Tolima vs. Junior EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut del bicampeón en Ibagué

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO Liga BetPlay: los azules empatan sin goles en El Campín

El equipo de Fabián Bustos viene de una mala pretemporada ante Universitario del Perú y Colo-Colo de Chile, mientras que el “Leopardo” tendrá el debut oficial del entrenador uruguayo Pablo Peirano

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO Liga BetPlay: los azules empatan sin goles en El Campín

Colombia hace historia en la Copa Sudamericana de Voleibol femenino: venció a Chile y clasificó a la final

El equipo nacional completó cuatro victorias consecutivas y una campaña perfecta que le permiten soñar con la consagración continental en Lima

Colombia hace historia en la Copa Sudamericana de Voleibol femenino: venció a Chile y clasificó a la final

Corte Suprema fijó precedente clave en casos de violencia intrafamiliar: cada agresión podrá juzgarse como un delito independiente

La Sala de Casación Penal determinó que las agresiones físicas o psicológicas cometidas en distintos momentos pueden configurar conductas autónomas y dar lugar a una condena por cada una de ellas

Corte Suprema fijó precedente clave en casos de violencia intrafamiliar: cada agresión podrá juzgarse como un delito independiente
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón repasó los golpes que se llevó en ‘MasterChef Celebrity’: “Trataré de llegar completa hasta la final”

Claudia Bahamón repasó los golpes que se llevó en ‘MasterChef Celebrity’: “Trataré de llegar completa hasta la final”

Marcela Reyes relató su historia de amor con alias Pichi: “Lo que se ve por ahí en redes sociales, ese no es el hombre que yo conozco”

Juanes en la ‘Velada del Año 6′: así fue la presentación del colombiano en Sevilla

Claudia Bahamón reaccionó al nuevo “shippeo” de la temporada de ‘MasterChef Celebrity’ con Verónica Orozco

Karol G regaló una luna de miel a una pareja en la primera noche de su gira: este es el exclusivo destino al que los llevará

Deportes

Tolima vs. Junior EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut del bicampeón en Ibagué

Tolima vs. Junior EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut del bicampeón en Ibagué

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO Liga BetPlay: los azules empatan sin goles en El Campín

Colombia hace historia en la Copa Sudamericana de Voleibol femenino: venció a Chile y clasificó a la final

Jhon Jáder Durán se ganó los primeros elogios en Benfica: “Puede ser, si quiere, extremadamente importante”

Luis Díaz le diría adiós al Bayern Múnich: sería el fichaje millonario de un sorpresivo equipo