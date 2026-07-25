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Sebastián Montoya salió de la sprint de Fórmula 2 en Hungría con las manos vacías

El colombiano largó desde el primer lugar en el Hungaroring, pero un choque con el líder del campeonato, Nikola Tsolov, lo privó de alcanzar su segundo podio de la temporada

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Sebastián Montoya iniciaba la primera de las dos carreras del fin de semana en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 2 con expectativa. El colombiano al servicio de Prema Racing salía desde la punta en el Hungaroring gracias a la regla de parrilla invertida aplicada en la carrera sprint, con la esperanza de llevarse su primera victoria en la categoría en un circuito que se caracteriza por la complejidad de realizar adelantamientos.

Una vez se apagaron los semáforos, Montoya defendió la punta tras la primera curva y mantuvo el liderato con solidez durante la primera mitad de la carrera. El italiano Gabriele Minì de MP Motorsport fue su principal amenaza: se pegó al alerón trasero del colombiano, intentó un primer ataque por el exterior en la vuelta 8 y no lo logró.

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No obstante, la falta de rendimiento del Prema le impedía sacar más ventaja a Montoya, algo que terminó costándole el liderato. En la vuelta 16 bloqueó las ruedas al frenar en la primera curva, pero se fue ligeramente largo y el italiano aprovechó la contratrazada para salir con mejor tracción y tomar el liderato. El colombiano, ya sin opciones de pelear por la victoria, pasó a defender el segundo lugar.

Pese a que el rendimiento del Prema no era el ideal, Montoya parecía encaminarse al podio hasta que apareció en escena el líder del campeonato de pilotos, el búlgaro Nikola Tsolov, que terminó su buen trabajo con un golpe a siete vueltas para la bandera a cuadros.

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El búlgaro sacó al colombiano de la pista mientras disputaban el segundo lugar, llevando al retiro de ambos pilotos - crédito @formula2/Instagram

Tsolov decidió atacar con una maniobra tardía por el interior de la primera curva desde una distancia excesiva. Montoya intentó cerrarle el paso al ser quien tenía la trazada, pero el choque fue inevitable y el golpe rueda a rueda dañó la dirección de ambos monoplazas, dejándolos fuera de carrera.

La transmisión pasó después a Sebastián, visiblemente frustrado mientras lo esperaba en el pit-lane su padre, Juan Pablo Montoya. Al verlo llegar, Sebastián se limitó a decir: “No fui yo, él se tiró”.

El colombiano regresó al pit lane donde lo esperaba su padre, Juan Pablo Montoya, limitándose a señalar que Tsolov lo sacó de la carrera - crédito ESPN

Los comisarios investigaron la maniobra tras la carrera, y Tsolov recibió una penalización de 10 segundos convertida en cinco posiciones de pérdida de grilla para la carrera del domingo. Para Montoya, en cambio, no hubo compensación: se fue sin puntos de una carrera en la que estuvo a punto de subir al podio por segunda vez en el año.

El colombiano, que ya había largado primero en Spielberg y en Spa sin poder convertirlo en resultado, acumula 28 puntos y ocupa el puesto 16 del campeonato. El domingo 26 de julio tendrá una nueva oportunidad en la carrera principal, saliendo desde la décima posición que obtuvo originalmente en la clasificación.

Sebastián Montoya volvió a quedarse fuera en la sprint, esta vez por un choque con Nikola Tsolov, cuando disputaba el podio en el circuito de Hungaroring - crédito @prema_team/Instagram
Sebastián Montoya buscará nuevamente luchar por la victoria el domingo, en la carrera principal del fin de semana en Hungría - crédito @prema_team/Instagram

Minì se llevó la victoria en la sprint del Hungaroring

La neutralización posterior al accidente entre Montoya y Tsolov alcanzó para retirar el auto del colombiano de la escapatoria, mientras que el búlgaro pudo volver al pit-lane para finalmente retirarse. En ese momento, Minì tenía 2,3 segundos de ventaja sobre el sueco Dino Beganovic de DAMS Lucas Oil, una diferencia que resultó suficiente para encaminar la victoria.

El resultado mantuvo a Tsolov al frente de la clasificación general con 161 puntos, seguido por Minì con 145 puntos y por el brasileño Rafael Câmara de Invicta Racing con 130.

La sprint también tuvo otro cambio en la zona de puntos. El mexicano Noel León de Campos Racing perdió su lugar entre los ocho primeros por una sanción de cinco segundos, producto de una infracción durante la salida del auto de seguridad, motivo por el que los puntos fueron a parar a manos del noruego Martinius Stenshorne, de Rodin Motorsport.

La próxima salida de Montoya será este domingo en la carrera principal del Hungaroring. El colombiano largará desde la décima posición y la prueba comenzará a las 4:00 a. m., hora de Colombia.

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