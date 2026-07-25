Colombia

Juanes en la ‘Velada del Año 6′: así fue la presentación del colombiano en Sevilla

El cantante interpretó cuatro temas en el estadio La Cartuja, en la antesala de una de las peleas más esperadas del evento conducido por Ibai Llanos

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El colombiano cantó cuatro temas, uno de ellos junto a la argentina Yami Safdie en Sevilla - crédito @IbaI/YouTube

El cantante colombiano Juanes actuó este sábado 25 de julio en La Velada del Año 6, el macroevento organizado por el streamer español Ibai Llanos en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Su presencia representó la segunda vez que un colombiano figuró en la cuota musical del evento, desde que Feid hiciera su aparición en 2023, en la tercera edición de la Velada celebrada en el estadio Civitas Metropolitano de Madrid.

El paisa figuró en la programación musical del evento junto con Yandel, Anuel AA, Bad Gyal y el dúo Lucho RK & La Pantera. De este modo, mientras el grueso del cartel osciló entre reguetón, el trap y el dancehall, Juanes representó la cuota pop rock del evento.

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juanes -México- 25 julio
Juanes interpretó cuatro temas en La Velada del Año 6, y sumó un fragmento de "Besos En Guerra" de Morat - crédito @Ibai/YouTube

El evento arrancó a la 1:00 p. m. (hora de Colombia) y el intérprete salió al escenario de La Cartuja una hora después, en la antesala de la pelea entre Edu Aguirre y Gastón Edul para interpretar cuatro temas. El primero fue A Dios Le Pido, luego del cual el cantante saludó al público.

“¡Buenas tardes, noches, Sevilla! Qué alegría estar aquí con ustedes esta noche. Gracias, Ibai, por invitarnos, hermano. Gracias a ti y a toda la gente que está aquí. Esto se ve maravilloso, ustedes se ven mejor que nunca y esto apenas comienza”, expresó.

El segundo tema del repertorio fue Nada Valgo Sin Tu Amor (al que sumó un fragmento de Besos En Guerra de Morat), tras lo cual soltó un mensaje aludiendo a su preferencia por el contacto real por encima del que permiten las redes sociales.

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“Déjame decirte, Sevilla, que me encanta la tecnología, me encantan las redes sociales, el WhatsApp, el FaceTime, me encanta todo, pero no hay nada mejor definitivamente que estar aquí cara a cara con ustedes, viviendo este momento, este presente, que es lo único que tenemos, muchachos”, comentó.

Esto sirvió como apertura para Fotografía, su recordado dúo con Nelly Furtado, y que en esta ocasión le permitió sumar como invitada especial a la cantante argentina Yami Safdie. En esta ocasión intentaron que el público siguiera el coro de la canción, pero no encontraron mucho apoyo.

juanes -México- 25 julio
Yami Safdie se sumó como invitada de Juanes en la interpretación de "Fotografía" - crédito @Ibai/YouTube

El cierre de la presentación fue con La Camisa Negra, tras lo cual Juanes se despidió y abandonó el escenario mientras Ibai destacaba que fue “un honor” contar con su presencia.

La transmisión en redes sociales dejó reacciones encontradas. Si bien el desempeño del colombiano fue bien recibido en líneas generales, no fue así con el público que asistió a La Cartuja, pues los usuarios en redes sociales les acusaron de mostrarse apagados durante buena parte de la presentación del artista.

“Que aburridos no aprovechan al Dios Juanes. Ibai ya haz la velada Latina para que veas que es estar despiertos”, “¿Cómo no van a estar cantando con Juanes? Gente inculta, yo ahí me estaría deshaciendo”, “Me duermo en vivo con ese público que le pusieron a Juanes”, “Ese público no valora lo que es Juanes como se merece“, ”Ni se escucha el publico de Sevilla, Juanes merece más“, ”Nadie canta con juanes. ni la Antartida es tan fria” fueron algunas de las reacciones que más se hicieron notar.

La presentación de Juanes fue bien recibida en redes sociales, pero no así la recepción que le dio el público en La Cartuja - crédito @Ibai/YouTube
La presentación de Juanes fue bien recibida en redes sociales, pero no así la recepción que le dio el público en La Cartuja - crédito @Ibai/YouTube

No obstante, algunos usuarios señalaron que la voz del público no se escucha en la transmisión en vivo —o se escucha a un volumen muy bajo— por temas de producción, con el fin de priorizar la voz del cantante por encima del sonido ambiente que sí se escucha en los combates de boxeo de la Velada.

Además de las actuaciones musicales, la jornada incluye 10 combates de boxeo amateur, cinco masculinos y cinco femeninos, la cifra más alta desde la creación del evento.

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