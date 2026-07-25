Luis Díaz le diría adiós al Bayern Múnich: sería el fichaje millonario de un sorpresivo equipo

Luis Díaz dejaría al Bayern Múnich por una millonaria oferta de un club que tendría la chequera para convencer al colombiano y a los alemanes - crédito FC Bayern

Luis Díaz se encuentra en vacaciones tras su participación en la Copa Mundial de la FIA 2026 con la selección Colombia, así que aún no se une a trabajos con el Bayern Múnich en la pretemporada, la cual avanza a toda marcha para ponerse a punto de cara a la Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y la Supercopa, este último es el primer reto en agosto.

En medio de ese periodo de descanso, se conoció que un club presentaría una oferta por “Lucho”, pues cuenta con el dinero y la intención de quedarse con el cafetero, pese a que es una pieza determinante para los bávaros en el último año, cuando debutó y se convirtió en estrella.

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Mientras tanto, el Bayern se las arregla sin Luis Díaz en la pretemporada, pero con problemas porque perdió uno de sus amistosos de preparación, en el que probó a algunos jugadores que no son titulares y juveniles, pues la mayoría de figuras tomaron vacaciones por disputar el Mundial 2026.

“El sueño es Luis Díaz”

El extremo, pese a que no destacó en la Copa del Mundo, en la que marcó solo un gol en cinco partidos, no opacó su campaña con el Bayern Múnich, con el que anotó 26 tantos y 19 asistencias en 51 partidos, fue campeón de tres títulos locales y semifinalista de la Champions League.

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Gracias a esos números, se conoció que Al Hilal se interesó en Luis Díaz, según la información del periodista Gianluigi Longari, al afirmar que se trata de un deseo de la institución de Arabia Saudita para conformar una plantilla de alto nivel para pelearle el título de la Saudi Pro League a Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Luis Díaz sería uno de los fichajes que el Al Hilal desea para la nueva temporada y dar un golpe en el mercado - crédito @Glongari/X

“Al Hilal, tras el fichaje de Summerville, busca otro gran golpe para el ataque. El sueño es Luis Díaz del Bayern Múnich”, dijo el comunicador italiano en su cuenta de X, al detallar que el club no solo se conformó con el atacante proveniente del West Ham, sino que ahora le apuntaría al colombiano.

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Sobre eso, el diario español Sports realizó un análisis sobre el interés sobre Luis Díaz: “Con el extremo neerlandés ya anunciado, Al Hilal querría reforzar aún más su línea ofensiva, ya que se espera que Karim Benzema pueda salir en el presente mercado. De hecho, se ha informado de que, a modo de presión, los saudíes podrían plantearse no inscribirle para los partidos de liga, en una medida que ya aplicaron con Darwin Núñez al estar limitadas las fichas para jugadores extranjeros".

Luis Díaz ha perdido, por ahora, solo un título con el Bayern Múnich, que fue la Champions League ante el PSG en semifinales - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

“Ahora, con contrato hasta 2029, parece difícil imaginar que los bávaros estén dispuestos a dejarle salir, aunque, como suele suceder cuando Arabia Saudí está implicada, el dinero no debería suponer un problema para que se lleve a cabo el movimiento”, añadió el medio.

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Derrota sin Luis Díaz

La ausencia de Luis Díaz en la derrota del Bayern Múnich por 2-1 ante Wehen, un club de la tercera división alemana, dominó el primer amistoso del equipo en el segundo semestre porque el extremo colombiano fue reservado por decisión del cuerpo técnico y su regreso quedó previsto para los próximos días, cuando volverá a los entrenamientos y empezará a sumar minutos.

La derrota funcionó además como una advertencia para el vigente campeón alemán. El resultado dejó expuesta la diferencia entre los habituales titulares y los revulsivos, en un momento en que el club tiene como objetivo volver a pelear por todos los títulos, incluida la Champions League.

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Bayern Múnich perdió el primer amistoso de la pretemporada ante el Wehen por 2-1 y sin sus figuras - crédito FC Bayern

El entrenador Vincent Kompany decidió administrar las cargas físicas de los futbolistas que disputaron el Mundial de 2026. Por esa razón, Díaz, Harry Kane y Michael Olise no fueron convocados y ni siquiera hicieron el viaje para afrontar el primer amistoso del calendario.

La expectativa inmediata pasa por la reincorporación del guajiro y el resto de las figuras que siguen de vacaciones. Todo apunta a que el colombiano se integrará en los próximos días a las prácticas colectivas y empezará a tener minutos en los siguientes amistosos con el Bayern Múnich.