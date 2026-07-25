Karol G regaló una luna de miel a una pareja en la primera noche de su gira: este es el exclusivo destino al que los llevará

Tras elegir París como destino, la artista anunció el obsequio de viaje y entradas VIP para su show en la capital francesa en 2027, generando una ovación entre los asistentes - crédito @NachoConO/ X

La noche del 24 de julio de 2026, Karol G inauguró su gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour en el estadio Soldier Field de Chicago, con un espectáculo que no solo deslumbró por su despliegue escenográfico y musical, sino también por un gesto inesperado que se volvió viral en redes sociales.

En medio de la euforia del público y de una puesta en escena monumental, la artista protagonizó uno de los momentos más emotivos de la velada al regalarle una luna de miel a una pareja recién casada.

El episodio se desarrolló casi al inicio del show, cuando Karol G notó entre la multitud una pancarta sostenida por una pareja que decía: “Nos casamos. Queremos ir a otro show de luna de miel”. La cantante, visiblemente emocionada, se acercó al sector donde estaban los recién casados y comenzó a interactuar con ellos, preguntándoles a qué destino soñarían viajar para celebrar su unión.

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Una pareja recibe de Karol G un viaje de luna de miel inolvidable en el inicio del Tropitour - crédito @karolg / Instagram

Tras descartar opciones genéricas y en medio de gritos de complicidad del público, la pareja eligió París, recordando que la artista tiene una fecha programada en la capital francesa. Sin dudarlo, Karol G les aseguró que les regalaría la luna de miel con entradas VIP y vuelo incluido para su concierto del 1 de julio de 2027 en París.

El video del momento, ampliamente difundido en plataformas digitales, muestra la emoción de los protagonistas y la ovación de las más de 60.000 personas presentes. El gesto de Karol G no solo reforzó su conexión con el público, sino que también marcó el tono de su nueva gira: cercanía, celebración y sorpresas para sus seguidores. La espontaneidad y la generosidad de la artista fueron celebradas en redes sociales, donde el momento se viralizó y generó miles de comentarios positivos.

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La artista colombiana inició su tour mundial con un mensaje de empoderamiento y la canción Latina Foreva - crédito @Tez_92/ X

La noche en Chicago fue el punto de partida para un tour que recorrerá más de 60 ciudades en cuatro continentes y que promete superar los récords de asistencia y recaudación conseguidos en su anterior Mañana será bonito World Tour. El escenario, diseñado como una caverna monumental con pantallas LED y una pasarela que acerca a la artista a sus fans, fue el marco para una producción de alto nivel que incluyó un segundo escenario acuático, luces, efectos visuales y coreografías de gran impacto.

El repertorio de la velada incluyó más de 30 canciones, entre ellas Latina Foreva, Oki Doki, Qlona, El Makinon, S91, Tropicoqueta, Mamii, Provenza, Bichota y Tusa, además del estreno en vivo de Matadora, su nuevo sencillo, con el que cerró la noche cumpliendo la promesa a sus seguidores de lanzar nueva música en esta etapa.

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Más de 30 canciones integraron el repertorio de la noche, entre ellas éxitos y estrenos, resaltando el debut en vivo de Matadora - crédito captura de pantalla Coachella

La puesta en escena fue otro de los grandes atractivos del evento. Karol G sorprendió al público con varios cambios de vestuario y elementos escenográficos como una guacamaya gigante o congas elevadas, que reforzaron la narrativa visual de la gira. El montaje incluyó, además, un escenario acuático similar al utilizado en su presentación de Coachella, equipado con una pantalla LED en el piso que proyectaba luces e imágenes durante el espectáculo. La interacción constante con la audiencia, el reconocimiento a sus fans y la inclusión de invitados especiales en distintas fechas son parte del atractivo del Tropitour.

El mensaje de empoderamiento que transmitió la artista durante el show, acompañado de la energía de sus bailarines y la participación del público, convirtió la primera noche en un evento inolvidable tanto para quienes estuvieron presentes como para quienes siguieron la transmisión y los videos por redes sociales. El carácter festivo, la calidad de la producción y la cercanía con sus seguidores confirmaron el posicionamiento de Karol G como una de las figuras más influyentes del pop latino.

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La gira continuará por Norteamérica, América Latina y Europa, con paradas en las principales ciudades del continente hasta finalizar en Milán en julio de 2027 - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

La gira Viajando Por El Mundo Tropitour continuará por Canadá y, tras la etapa norteamericana, se trasladará a México, Centroamérica, Sudamérica y Europa, incluyendo paradas en ciudades como Toronto, Washington D.C., Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami, Tampa y Dallas. En América Latina, la artista se presentará en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, República Dominicana y Puerto Rico. La última etapa se desarrollará en Europa a partir de junio de 2027, con presentaciones en España y otros países, hasta culminar el 24 de julio de 2027 en Milán, Italia.