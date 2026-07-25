Marcela Reyes relató su historia de amor con alias Pichi: “Lo que se ve por ahí en redes sociales, ese no es el hombre que yo conozco”

En una reciente entrevista, Marcela Reyes habló por primera vez de su relación sentimental con alias Pichi, hoy detenido en la cárcel de Cómbita - crédito @marcelareyes/Instagram y Policía Nacional

Marcela Reyes admitió por primera vez en televisión que su actual pareja sentimental es Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, el hombre señalado por la justicia colombiana como uno de los cabecillas más peligrosos del crimen organizado en Santander.

La DJ y empresaria lo hizo en una entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, donde defendió la relación sin reservas y rechazó las críticas que ha recibido desde que se viralizaron fotos suyas visitando una cárcel.

“Es una locura que amo y me encanta y es una locura que defiendo”, dijo la denominada “reina de la guaracha”. “Siento que cuando te enamoras eso no es algo que tampoco se planee, eso llega”.

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Camargo Ríos acumula una condena de 52 años de prisión, impuesta en junio de 2025 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga. El fallo revocó una absolución anterior y lo encontró responsable de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Actualmente permanece recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Pese a la gravedad de la sentencia, Reyes sostuvo en la entrevista que confía en que su pareja recuperará la libertad. “Él está en un proceso fuerte porque no hay pruebas de lo que se dice y en eso es que estamos”, afirmó, añadiendo que su caso “escaló a otras instancias”, sin dar mayores detalles.

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De igual modo, aseguró que confía en la voluntad de cambio de Camargo Ríos: “Creo en que quiere hacer las cosas bien, creo en que es una persona que sí se entregó a Dios, en que lo que haya pasado en su pasado quedó allá y que ahorita queremos hacer las cosas diferentes”.

Así nació y se desarrolló el noviazgo

Alias Pichi es trasladado a cárcel de máxima seguridad de Combita, Boyacá, en 2025 - crédito Policía Nacional

Reyes explicó que conoció a alias Pichi cuando él ya estaba detenido. El vínculo se tejió a través de la familia de él: la DJ llegó a tocar en un evento con las sobrinas del hombre y estableció una relación cercana con una de ellas.

“Antes de él estar en esta situación, obviamente me seguía de hace años, entonces sabía de mí”, contó. Fue igualmente por medio de las sobrinas que se dio la posibilidad de conocerlo personalmente. “Yo me enamoré de él estando allá”, respondió sin rodeos.

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Al hablar de lo que la enamoró, Reyes trazó una distancia tajante entre la imagen pública de alias Pichi y el hombre que dice conocer. “Lo que se ve por ahí en redes sociales, ese no es el hombre que yo conozco”, afirmó., describiéndolo como “superbondadoso, caballeroso, amoroso y protector”. Destacó que ora con ella y le habla de Dios y de la fe. “Tiene un corazón espectacular”, dijo.

Por otra parte, la DJ explicó por qué nunca mencionó su nombre en público hasta hoy. “No me gusta decir su nombre y todo eso porque es que a él no le interesa esto. Antes es una persona tímida”, afirmó.

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Marcela Reyes relató que conoció a "Pichi" por medio de unas primas del hoy prisionero, y aseguró que su personalidad no tenía nada que ver con lo que se leía en redes sociales - crédito Policía Nacional

Los rumores del noviazgo se remontan a varios meses atrás, cuando circularon fotos en redes sociales que mostraban a Reyes ingresando a la prisión de máxima seguridad. Ante esto, Reyes no negó las imágenes y habló abiertamente de cómo vive esas visitas, tomando en cuenta las requisas rigurosas que caracterizan el centro penitenciario. Expliucó que llega “superpreparada” y que cumple con rigor las normas del penal. “Trato de que mi ropa no suene, de ser en lo que son las reglas muy juiciosa”, explicó. Aseguró que el personal del establecimiento nunca la ha maltratado.

Las tensiones, dijo, han venido de otras mujeres en la fila de visitas. “Me pasaba el año pasado, tenía como dos o tres que me hacían la vida imposible”, reveló.

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Así respondió Marcela Reyes a los que cuestionaron su relación con Pichi

La DJ rechazó que su dinero provenga de alias Pichi, y remarcó que es ella quien suele enviarle regalos a la cárcel - crédito @marcelareyes/Instagram

Uno de los flancos más duros de las críticas apunta a su dinero. Desde que se conoció la relación, sectores del público han insinuado que su patrimonio proviene del entorno de su pareja, algo que Marcela Reyes rechazó de manera tajante. “Lo mío son 17 años de lucha para poder cambiar mi vida, donde he vendido ropa, he vendido pastas. O sea, yo he hecho de todo por salir adelante”, dijo. Recordó que antes de enamorarse ya tenía una casa comprada con su propio esfuerzo y que sus carros los adquirió durante relaciones anteriores.

Además, subrayó que sus empresas también preceden a esta relación, a lo que sumó su faceta como DJ: “Yo tan solo toco 40 minutos y facturo muy bien”, afirmó, aunque prefirió no revelar la cifra exacta de sus honorarios.

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Lejos de recibir beneficios económicos de su pareja, dijo ser ella quien hace los gastos. “A mi pareja antes le doy regalos. Cuando se les puede mandar las encomiendas, antes soy yo la que hago detalles, antes soy yo la que estoy pendiente”, señaló.

Reyes cerró la entrevista con una reflexión sobre el peso de la decisión que tomó. Reconoció que ha tenido que aguantar críticas “masivamente” y que al principio le dolían y la frustraban. Con todo, reivindicó su autonomía.

“Creo que es una decisión finalmente que es mía y la decidí asumir”, dijo. Y anticipó incluso el escenario en que la relación no prospere: “Si no se da, pues es otro aprendizaje. Voy a seguir aprendiendo y voy a seguir fortaleciéndome más como mujer”.

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