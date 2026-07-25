Colombia

Marcela Reyes relató su historia de amor con alias Pichi: “Lo que se ve por ahí en redes sociales, ese no es el hombre que yo conozco”

La DJ relató cómo conoció al hombre señalado de ser uno de los jefes criminales más temidos del departamento de Santander, y aseguró que no había pruebas en su contra

Guardar
Google icon
En una reciente entrevista, Marcela Reyes habló por primera vez de su relación sentimental con alias Pichi, hoy detenido en la cárcel de Cómbita - crédito @marcelareyes/Instagram y Policía Nacional
En una reciente entrevista, Marcela Reyes habló por primera vez de su relación sentimental con alias Pichi, hoy detenido en la cárcel de Cómbita - crédito @marcelareyes/Instagram y Policía Nacional

Marcela Reyes admitió por primera vez en televisión que su actual pareja sentimental es Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, el hombre señalado por la justicia colombiana como uno de los cabecillas más peligrosos del crimen organizado en Santander.

La DJ y empresaria lo hizo en una entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, donde defendió la relación sin reservas y rechazó las críticas que ha recibido desde que se viralizaron fotos suyas visitando una cárcel.

“Es una locura que amo y me encanta y es una locura que defiendo”, dijo la denominada “reina de la guaracha”. “Siento que cuando te enamoras eso no es algo que tampoco se planee, eso llega”.

PUBLICIDAD

Camargo Ríos acumula una condena de 52 años de prisión, impuesta en junio de 2025 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga. El fallo revocó una absolución anterior y lo encontró responsable de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Actualmente permanece recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Pese a la gravedad de la sentencia, Reyes sostuvo en la entrevista que confía en que su pareja recuperará la libertad. “Él está en un proceso fuerte porque no hay pruebas de lo que se dice y en eso es que estamos”, afirmó, añadiendo que su caso “escaló a otras instancias”, sin dar mayores detalles.

PUBLICIDAD

De igual modo, aseguró que confía en la voluntad de cambio de Camargo Ríos: “Creo en que quiere hacer las cosas bien, creo en que es una persona que sí se entregó a Dios, en que lo que haya pasado en su pasado quedó allá y que ahorita queremos hacer las cosas diferentes”.

Así nació y se desarrolló el noviazgo

Alias Pichi es trasladado a cárcel de máxima seguridad de Combita, Boyacá - crédito Policía Nacional
Alias Pichi es trasladado a cárcel de máxima seguridad de Combita, Boyacá, en 2025 - crédito Policía Nacional

Reyes explicó que conoció a alias Pichi cuando él ya estaba detenido. El vínculo se tejió a través de la familia de él: la DJ llegó a tocar en un evento con las sobrinas del hombre y estableció una relación cercana con una de ellas.

“Antes de él estar en esta situación, obviamente me seguía de hace años, entonces sabía de mí”, contó. Fue igualmente por medio de las sobrinas que se dio la posibilidad de conocerlo personalmente. “Yo me enamoré de él estando allá”, respondió sin rodeos.

Al hablar de lo que la enamoró, Reyes trazó una distancia tajante entre la imagen pública de alias Pichi y el hombre que dice conocer. “Lo que se ve por ahí en redes sociales, ese no es el hombre que yo conozco”, afirmó., describiéndolo como “superbondadoso, caballeroso, amoroso y protector”. Destacó que ora con ella y le habla de Dios y de la fe. “Tiene un corazón espectacular”, dijo.

Por otra parte, la DJ explicó por qué nunca mencionó su nombre en público hasta hoy. “No me gusta decir su nombre y todo eso porque es que a él no le interesa esto. Antes es una persona tímida”, afirmó.

Alias Pichi fue trasladado a la cárcel de Combita, Boyacá - crédito Policía Nacional
Marcela Reyes relató que conoció a "Pichi" por medio de unas primas del hoy prisionero, y aseguró que su personalidad no tenía nada que ver con lo que se leía en redes sociales - crédito Policía Nacional

Los rumores del noviazgo se remontan a varios meses atrás, cuando circularon fotos en redes sociales que mostraban a Reyes ingresando a la prisión de máxima seguridad. Ante esto, Reyes no negó las imágenes y habló abiertamente de cómo vive esas visitas, tomando en cuenta las requisas rigurosas que caracterizan el centro penitenciario. Expliucó que llega “superpreparada” y que cumple con rigor las normas del penal. “Trato de que mi ropa no suene, de ser en lo que son las reglas muy juiciosa”, explicó. Aseguró que el personal del establecimiento nunca la ha maltratado.

Las tensiones, dijo, han venido de otras mujeres en la fila de visitas. “Me pasaba el año pasado, tenía como dos o tres que me hacían la vida imposible”, reveló.

Así respondió Marcela Reyes a los que cuestionaron su relación con Pichi

La DJ rechazó que su dinero provenga de alias Pichi, y remarcó que es ella quien suele enviarle regalos a la cárcel - crédito @marcelareyes/Instagram
La DJ rechazó que su dinero provenga de alias Pichi, y remarcó que es ella quien suele enviarle regalos a la cárcel - crédito @marcelareyes/Instagram

Uno de los flancos más duros de las críticas apunta a su dinero. Desde que se conoció la relación, sectores del público han insinuado que su patrimonio proviene del entorno de su pareja, algo que Marcela Reyes rechazó de manera tajante. “Lo mío son 17 años de lucha para poder cambiar mi vida, donde he vendido ropa, he vendido pastas. O sea, yo he hecho de todo por salir adelante”, dijo. Recordó que antes de enamorarse ya tenía una casa comprada con su propio esfuerzo y que sus carros los adquirió durante relaciones anteriores.

Además, subrayó que sus empresas también preceden a esta relación, a lo que sumó su faceta como DJ: “Yo tan solo toco 40 minutos y facturo muy bien”, afirmó, aunque prefirió no revelar la cifra exacta de sus honorarios.

Lejos de recibir beneficios económicos de su pareja, dijo ser ella quien hace los gastos. “A mi pareja antes le doy regalos. Cuando se les puede mandar las encomiendas, antes soy yo la que hago detalles, antes soy yo la que estoy pendiente”, señaló.

Reyes cerró la entrevista con una reflexión sobre el peso de la decisión que tomó. Reconoció que ha tenido que aguantar críticas “masivamente” y que al principio le dolían y la frustraban. Con todo, reivindicó su autonomía.

“Creo que es una decisión finalmente que es mía y la decidí asumir”, dijo. Y anticipó incluso el escenario en que la relación no prospere: “Si no se da, pues es otro aprendizaje. Voy a seguir aprendiendo y voy a seguir fortaleciéndome más como mujer”.

Temas Relacionados

Marcela ReyesAlias PichiNovio Marcela ReyesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en El Campín

El equipo de Fabián Bustos viene de una mala pretemporada ante Universitario del Perú y Colo-Colo de Chile, mientras que el “Leopardo” tendrá el debut oficial del entrenador uruguayo Pablo Peirano

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en El Campín

Tolima vs. Junior EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut del bicampeón en Ibagué

El Tiburón quiere volver a defender su título frente a un equipo con el cual supo sonreír en diciembre de 2025, mientras que el rival comenzará un nuevo proceso con el técnico bogotano Sebastián Oliveros

Tolima vs. Junior EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut del bicampeón en Ibagué

“Nos rogaban trabajar con ellos”: influenciador Miguel Zárate hizo crítica al Centro Democrático por señalamientos

El partido político aseguró que en los últimos meses ha sido maltratado por varios creadores contenido, entre ellos, Vincent Ramos, Oswaldo Ortiz, Alejandro Bermeo y Santiago Giraldo

“Nos rogaban trabajar con ellos”: influenciador Miguel Zárate hizo crítica al Centro Democrático por señalamientos

Carlos Carrillo pidió investigación sobre caso de las hermanas Guerrero y su vínculo con fondo del Gobierno: “Preocupa”

El exdirector de la Ungrd afirmó que las pruebas contra Juliana y Verónica Guerrero “son muy delicadas” y entre líneas sostuvo que habría otros funcionarios del Gobierno Petro involucrados

Carlos Carrillo pidió investigación sobre caso de las hermanas Guerrero y su vínculo con fondo del Gobierno: “Preocupa”

Corte Constitucional archivó el proyecto de ley ‘Mamá Cuentas Conmigo’: trámite legislativo impidió un fallo de fondo

El alto tribunal se declaró inhibido para pronunciarse sobre las objeciones presentadas por el Gobierno nacional, al concluir que la Cámara de Representantes no cumplió con la mayoría absoluta para su aprobación

Corte Constitucional archivó el proyecto de ley ‘Mamá Cuentas Conmigo’: trámite legislativo impidió un fallo de fondo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Juanes en la ‘Velada del Año 6′: así fue la presentación del colombiano en Sevilla

Juanes en la ‘Velada del Año 6′: así fue la presentación del colombiano en Sevilla

Claudia Bahamón reaccionó al nuevo “shippeo” de la temporada de ‘MasterChef Celebrity’ con Verónica Orozco

Karol G regaló una luna de miel a una pareja en la primera noche de su gira: este es el exclusivo destino al que los llevará

Karol G estrenó nueva canción en la primera fecha de su tour: esta es la letra completa

El cantante Fredy Peralta permanece hospitalizado en Valledupar, su familia solicita donantes de sangre y plaquetas: este es su estado de salud actual

Deportes

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en El Campín

Millonarios vs. Bucaramanga EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en El Campín

Tolima vs. Junior EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut del bicampeón en Ibagué

Luis Díaz le diría adiós al Bayern Múnich: sería el fichaje millonario de un sorpresivo equipo

Sebastián Montoya salió de la sprint de Fórmula 2 en Hungría con las manos vacías

Deportivo Pereira volvió a evidenciar su crisis y la restricción de fichajes lo tiene en jaque: “No es fácil la situación”