Claudia Bahamón reaccionó al nuevo “shippeo” de la temporada de ‘MasterChef Celebrity’ con Verónica Orozco

El shippeo entre Claudia Bahamón y Verónica Orozco conquista MasterChef Celebrity - crédito cortesía Canal RCN

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 no solo ha dado de qué hablar por sus retos culinarios, sino también por la química que se ha generado entre la presentadora Claudia Bahamón y la actriz Verónica Orozco.

Desde la llegada de Orozco al programa, el recibimiento por parte de Bahamón fue cálido y espontáneo, al punto que la actriz confesó ante cámaras haber llegado sin dormir y llena de nervios al set. Esta interacción inicial marcó la pauta para el desarrollo de una relación cercana y llena de complicidad que rápidamente captó la atención de los televidentes y usuarios de redes sociales.

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Los seguidores del reality no tardaron en notar la naturalidad y simpatía con la que ambas figuras se desenvuelven frente a las cámaras. La conversación entre Claudia y Verónica ha sido tema de múltiples ediciones, memes y comentarios en plataformas digitales, dando lugar a un “shippeo” —término usado para referirse a la fantasía de ver a dos personas como pareja— que se volvió tendencia. Muchos usuarios han destacado cómo la buena vibra y los guiños entre la presentadora y la actriz aportan un aire divertido y fresco al formato, sumando un ingrediente extra al éxito del programa.

Claudia Bahamón sorprendió con su reacción al shippeo viral, bromeando sobre la admiración de su hijo por Orozco y fortaleciendo así la buena onda que reina en el set - crédito @CLAUDIABAHAMON/ X

La viralidad del tema llevó a que la propia Claudia Bahamón reaccionara públicamente a los comentarios y a las imágenes editadas que circulan en redes. Con su característico sentido del humor, la presentadora escribió: “Me la peleo con mi hijo jajajaja”, haciendo alusión a que en el pasado se ha referido a Verónica Orozco como su “nuera”, ya que el joven ha expresado su admiración por la actriz. El mensaje fue bien recibido y compartido por los fans, quienes celebraron la respuesta de Bahamón y la química que se respira en el set.

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El shippeo entre Claudia Bahamón y Verónica Orozco demuestra cómo el carisma y la espontaneidad de los participantes pueden trascender la competencia y convertirse en fenómeno cultural, generando conversación más allá de la cocina y reforzando el atractivo de MasterChef Celebrity en la televisión colombiana.

Desde su llegada al programa, Verónica Orozco fue recibida con entusiasmo y espontaneidad por la presentadora, generando una relación cercana que no pasó desapercibida - crédito Cortesía Canal RCN

Claudia Bahamón recibió un golpe accidental de Emiro Navarro en ‘MasterChef Celebrity’ y el momento se volvió viral

El más reciente episodio de MasterChef Celebrity Colombia 2026 captó la atención del público tras un incidente inesperado que involucró a la presentadora Claudia Bahamón y el creador de contenido Emiro Navarro. Durante la grabación de una jornada particularmente tensa, Navarro celebró de forma efusiva un logro junto a sus compañeros. Fue en este momento que, al intentar abrazar a uno de ellos, su brazo impactó accidentalmente el rostro de Bahamón, quien desde hace años es anfitriona y figura central del reality.

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Claudia Bahamón sufre golpe accidental de Emiro en 'MasterChef Celebrity' - crédito captura de pantalla Canal RCN

El fragmento del golpe, difundido en un adelanto por los canales oficiales del programa y replicado en redes sociales, muestra el instante exacto en el que Claudia recibe el puñetazo y evidencia su dolor ante las cámaras. Aunque la escena completa aún no ha sido emitida, el video se viralizó rápidamente, generando debate y preocupación entre los seguidores del formato. Mientras algunos usuarios recalcaron que se trató de un accidente propio de la emoción del momento, otros manifestaron sorpresa y enviaron mensajes de apoyo a la presentadora.

Al parecer, el golpe de Emiro dejó una herida en la presentadora - crédito captura de pantalla Canal RCN

La producción, por su parte, optó por no revelar todos los detalles previos a la emisión oficial del capítulo, lo que aumentó la expectativa de la audiencia frente al desenlace del incidente. Cabe resaltar que, más allá de este episodio, la relación entre Claudia Bahamón y Emiro Navarro se ha caracterizado por el respeto y la cordialidad, tanto dentro como fuera del set, por lo que se prevé que el accidente no altere el ambiente de camaradería que predomina en el programa.

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