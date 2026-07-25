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Jennifer Pedraza acusó a Petro de “defender y delegar” a Juliana Guerrero, pese a casos de presunta corrupción y coimas

Jennifer Pedraza afirmó que no le sorprende el escándalo de las coimas en las que estarían involucradas Juliana y Verónica Guerrero, tras comprobarse el pago por títulos universitarios falsos

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Jennifer Pedraza cuestiona el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes - crédito @ojocolombia2026/X - Jennifer Pedraza/Facebook
Jennifer Pedraza cuestiona al presidente Petro por caso de Juliana Guerrero - crédito @ojocolombia2026/X - Jennifer Pedraza/Facebook

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza se pronunció sobre las revelaciones de las denuncias que involucran a Juliana Guerrero y Verónica Guerrero en presuntas prácticas de corrupción en varias entidades y empresas, especialmente, en los ministerios de Vivienda y del Interior.

A través de su cuenta de X, Pedraza —la primera en desentrañar y denunciar el caso de los títulos falsos de Juliana Guerrero— aseguró que el llamado “clan Guerrero” conformó un concierto para delinquir y que si “obvio, compró títulos falsos (como lo demostré en la Fiscalía), no sorprende que cobrara coimas para repartir contratos”.

Sin embargo, en su mensaje hizo un llamado de atención especial sobre la actuación de Gustavo Petro que, pese a las investigaciones, no ha condenado el sonado caso; en cambio, según Pedraza, la intentó designar no solo como viceministra del Ministerio de la Igualdad, sino que permitió que fuera incluida como representante del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

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Pedraza se unió al hashtag de "graduada en corrupción" por el escándalo de las coimas - crédito @JenniferPedraz/X
Pedraza se unió al hashtag de "graduada en corrupción" por el escándalo de las coimas - crédito @JenniferPedraz/X

“Hasta el último día de este Gobierno, Juliana siguió siendo delegada y protegida de @petrogustavo”. Según la congresista, las gestiones ilícitas habrían contado con respaldo político hasta el final del actual mandato.

En su declaración, la representante aseguró que no detendrá su labor de denuncia: “No vamos a parar hasta que haya justicia” y anunció además que el 5 de agosto está prevista la audiencia de acusación en la Fiscalía General de la Nación.

Petro pide entregar pruebas a la Fiscalía tras escándalo de Juliana Guerrero y rechazó señalamientos de corrupción

El presidente Gustavo Petro se refirió públicamente al caso de Juliana Guerrero, implicada en un presunto esquema de cobros irregulares y tráfico de influencias dentro de entidades públicas, tras la difusión de nuevas evidencias que incluyen testimonios, chats, audios y consignaciones.

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El mandatario expresó que toda la información relacionada con estos hechos debe ser entregada a la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las investigaciones judiciales.

Este fue el mensaje de Gustavo Petro por el caso de Juliana Guerrero - crédito @petrogustavo/X
Este fue el mensaje de Gustavo Petro por el caso de Juliana Guerrero - crédito @petrogustavo/X

La reacción del jefe de Estado surge luego de que Semana publicó detalles sobre una red que habría operado entre 2024 y 2025, en la que Guerrero —junto a su hermana Verónica— habría exigido pagos a empresarios a cambio de gestiones para la adjudicación de contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior.

En redes sociales, Petro sostuvo: “Las pruebas que aquí se indican reflejan que los llamados ‘empresarios’ se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo actuamos por presiones de mujeres o por codicia. Hasta abelardistas serán si se investiga un poquito más. La revista haría un gran favor entregando esos chats a la fiscalía”.

El mandatario agregó: “El jefe de jefes parece que se tiró los negocios porque piensa en otras cosas diferentes a la codicia”, sugiriendo que, según la información disponible, los funcionarios públicos no accedieron a las presiones para beneficiar a los empresarios que realizaron los pagos.

Petro enfatizó que el artículo de Semana evidencia la existencia de barreras institucionales contra la corrupción y reiteró que la Fiscalía debe investigar todas las pruebas. Según su análisis, los “empresarios corruptos parece que fueron estafados y el gobierno impidió robar”.

El aumento del 2.051% en la expedición de tarjetas profesionales para contadores públicos de la Fundación Universitaria San José genera preocupación en el sector educativo colombiano - crédito Fundación Universitaria San José
El escándalo inicial de Juliana Guerrero fue por sus título falso de la Universidad San José - crédito Fundación Universitaria San José

En relación con los cuestionamientos sobre los títulos académicos de Juliana Guerrero, el presidente recordó que no existen pruebas concluyentes de que no haya cursado estudios universitarios, y que el caso sigue en evaluación judicial.

Señaló que Guerrero fue activista y asesora, pero no ocupó cargos públicos de carácter formal, y que nunca llegó a ser viceministra de Juventud por no cumplir con el requisito de edad.

La audiencia de acusación contra Juliana Guerrero está programada, y el caso continúa bajo la lupa de entidades estatales y genera controversia sobre la influencia de redes delictivas en el Gobierno Petro.

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