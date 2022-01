Óscar Córdoba no se guardó contra Edwin Cardona tras salir de Boca: “no supo dónde estaba parado”

Óscar Córdoba no se guardó nada contra Edwin Cardona tras salir de Boca: “no supo dónde estaba parado”

Pensando en lo que será la temporada 2022, Edwin Cardona, quien ya superó el coronavirus y cumplió con el aislamiento, ya se unió a los trabajos de su nuevo club, Racing de Avellaneda. A pesar de que su llegada estuvo cuestionada por un sector de la hinchada, finalmente el colombiano vestirá la camiseta azul y blanca durante este 2022 luego de que la mitad de su ficha fuera comprada por un valor de 3′300.000 dólares al Club Tijuana.

Cabe recordar que el mediocampista creativo tuvo su más reciente actuación con Boca Juniors, equipo con el que finalizó su préstamo el año anterior. Sin embargo, en su regreso a Argentina el antioqueño explicó que, más allá de no poder brillar como se esperaba por algunas lesiones que padeció y de un par de polémicas en las que estuvo envuelto por su comportamiento fuero de la cancha, sus recuerdos son positivos. No obstante, dejó claro que eso ya quedó en el pasado.

“Yo no lo veo como revancha. Yo creo que el paso fue positivo. Ahora ya es pasado, el presente es Racing. Es una nueva etapa y espero que podamos lograr todo lo que nos propongamos como grupo”, comentó Cardona a ESPN.

El antioqueño de 29 años, que espera retomar su mejor nivel para ver si es tenido en cuenta por Reinaldo Rueda en las convocatorias de la selección Colombia, demostró la ilusión de llegar a uno de los equipos con más historia en Argentina.

Sin embargo, uno de los ídolos del equipo ‘Xeneize’, el también colombiano Óscar Córdoba, se refirió a la situación del ahora jugador de Racing y dejó claro que no supo aprovechar la oportunidad que tuvo en Boca.

En declaraciones hechas para la plataforma de Podcasts de Futvox Argentina, el ex arquero cafetero, reconoció las calidades de Cardona e incluso admitió que él se lo recomendó a Boca en 2010 como el próximo Riquelme.

“En 2010 me llamaron de Argentina, de la Comisión Directiva de Boca, me preguntaron por jugadores. Les dije: “Cardona es un chico de 20 años, para mí va a ser el próximo Riquelme. Solamente se habla de su problema de peso, pero seguramente lo logramos corregir con una persona que le permita crecer”. Bueno, al final lo descartaron, se hizo otra negociación. Y con el tiempo terminaron llevándolo, tan equivocado no estaba. Me faltó pensar en el grado de madurez”, afirmó inicialmente.

Luego añadió: “Siempre fui hincha de Cardona, se lo recomendé a Boca hace mucho. Lo que pasa, pasa por su cabeza. Las personas tenemos tiempo de maduración y Cardona no supo darle la prioridad que Boca se merecía. Lamentablemente no se dio cuenta dónde estaba parado. Las prioridades son distintas para las personas. Para mí, Boca lo fue todo; para Cardona, una escala más”.

El ex arquero de la Selección Colombia, referente de Boca por las conquistas de las Copas Libertadores 2000 y 2001, cuestionó el comportamiento que su compatriota durante el periodo 2022-2021, segundo ciclo del futbolista en el club.

Córdoba, de 51 años, también mostró su inquietud por la forma en que Cardona afronta sus situaciones profesionales pues, a pesar de su talento, no se ha podido consolidar en un equipo.

“Es increíble que un jugador de la edad de Cardona no sepa para dónde va. No entiendo a qué está jugando Cardona, Boca es uno de los equipos más importantes del continente”, señaló.

Lo cierto es que ahora Cardona tendrá una nueva oportunidad en el fútbol argentino y buscará mostrar su talento con Racing. Con el equipo de Avellaneda lucirá la camiseta número 20, que dejó vacante Darío Cvitanich, y que alguna vez utilizaron Rubén Paz y Rubén Capria, entre otros grandes futbolistas. La otra opción para Cardona era la casaca 32, pero él mismo pidió que no se les quitara el dorsal a sus nuevos compañeros.

