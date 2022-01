Habría ruptura entre Iván Duque y el candidato Óscar Iván Zuluaga

Fotos: Colprensa

El pasado sábado 15 de enero, líderes del Centro Democrático llegaron sorpresivamente a la ciudad de Barranquilla para definir qué iban hacer con la candidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga, si seguiría solo sin entrar a una coalición, o por el contrario, si seguían insistiéndole al Equipo por Colombia un espacio para el candidato del uribismo.

La decisión fue no pedir más pista en la coalición de los exalcaldes por el trato que desde allí se le ha venido dando al Centro Democrático. En esa posición estuvieron las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, pero claramente tuvo el visto bueno del expresidente Álvaro Uribe, líder natural del partido.

“Integrantes de dicha coalición (Equipo por Colombia) han tachado con descalificaciones al Centro Democrático y a mi persona como candidato. Por estas razones no es posible estar con dicha coalición y continuare mi candidatura por un país libre”, indicó Zuluaga en esa rueda de prensa que convocaron de manera repentina.

Al parecer, esta decisión molestó al actual jefe de Estado, Iván Duque. Incluso, se habla de que el ministro del Interior, Daniel Palacios, estuvo en Barranquilla y se reunió con Zuluaga momentos antes del anuncio para evitar que este se desligara oficialmente del Equipo por Colombia.

Así lo reveló la periodista Diana Calderón en Caracol Radio. “En la reunión que se dio en un reconocido restaurante de Barranquilla estaba el ministro del Interior, Daniel Palacios. Él mismo ayudó a redactar el documento que también él envía al presidente Duque para los comentarios del jefe de Estado. El mandatario devuelve el documento con algunos comentarios, en los que estaba que se abría la puerta para el diálogo. Sin embargo, el expresidente Uribe da la orden de no modificar el documento y pide convocar a los medios”, dijo la periodista.

Contó Calderón que el ministro Palacio advirtió en un tono serio a Zuluaga las consecuencias de no entrar en esa coalición, pero que la decisión se tomó y el ministro “salió de ahí muy molesto y sin mediar palabra”, dijo Caracol Radio.

Duque llamó a Zuluaga minutos después de hacer la transmisión en la que informa que no entrará al Equipo por Colombia. Fuentes le dijeron al medio radial que fue una conversación bastante incómoda. “Duque le da más de 30 minutos de cátedra a Zuluaga de cómo ser un candidato, pero con un tono bastante molesto. Zuluaga apenas le respondía, en tono mediador que sí lo habían tenido en cuenta para tomar la decisión. Al final de la conversación Duque lanzó la frase ‘bueno Óscar Iván no cuente conmigo. Así no voy ahí'”, sostuvo la periodista.

Horas antes del anuncio, la senadora Cabal a través de un comunicado de prensa ya había dado detalles de lo que se informaría ese día desde Barranquilla. Dijo que no era necesario que Zuluaga esté en una coalición.

“Colombia enfrenta la amenaza comunista disfrazada de ‘progresismo’ que avanza en Latinoamérica con propuestas que se muestran como ‘salvadoras’ frente a las grandes necesidades generadas por la pandemia y agravadas por la devastación económica que representó la toma guerrillera disfrazada de paro nacional, promovida por el narcotráfico”, dijo Cabal.

Sostuvo que la gente no vota por coaliciones sino por personas, vota porque está de acuerdo con las ideas, las propuestas y los compromisos.

“Por solicitud del expresidente Uribe, lo he acompañado a él, al candidato del partido y a algunos parlamentarios de la colectividad, a la ciudad de Barranquilla, para apoyar la decisión de no integrar, por ahora, ninguna coalición de cara a las presidenciales”, agregó la senadora.

